Опубликован проект закона о домашнем насилии. Вот его краткая версия

О чем закон — термины

Закон дает определения самому домашнему — то есть семейно-бытовому — насилию, его жертвам, тирану, профилактике, защитному и судебному защитному предписаниям.

Семейно-бытовое насилие — умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления Законопроект о домашнем насилии.

Защитное предписание запрещает приближаться, вступать в контакт, а также пытаться выяснить местонахождение жертвы в течение 30 дней, а судебное защитное предписание может быть вынесено на срок до года и предполагает обязательное прохождение психологической программы насильником.

Так, под насилием понимается причинение или угроза причинения физического или психического страдания и имущественного вреда, «не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления».

Жертвой домашнего насилия могут признать как супругов, так и бывших супругов, людей, имеющие общего ребенка, близких родственников и просто сожителей, ведущих совместное хозяйство. Насильником («нарушителем») в соответствии с законопроектом может быть любой совершеннолетний человек.

В понятие профилактики семейно-бытового насилия законодатели включают правовые, экономические, социальные, медицинские, психологические и педагогические меры, оказание помощи пострадавшим, а также «выявление и устранение причин и условий возникновения семейно-бытового насилия», его пресечение и привлечение нарушителей к ответственности.

Основными принципами, которыми должны будут руководствоваться ответственные инстанции, законодатели называют поддержку и сохранение семьи, индивидуальный подход, добровольность получения помощи, соблюдение прав, свобод и законных интересов человека, законность и обоснованность профилактических мероприятий, недопустимость причинения человеку страдания и вреда, социальная защищенность граждан, а также конфиденциальность.

Контроль и наказание

Заниматься вопросами домашнего насилия будут органы внутренних дел, прокуратура, уполномоченные по правам человека и ребенка, соцзащита и другие государственные органы власти. Также привлекут различные кризисные центры «и другие организации специализированного социального обслуживания», медицинские организации, общественные объединения и НКО.

Органы внутренних дел получат право вести учет и профилактический контроль. Они будут обязаны рассматривать сообщения о домашнем насилии или об его угрозе и принимать меры: направлять жертв за социальной или медицинской помощью, проводить профилактические беседы, выносить защитные предписания и обращаться в суд.

Соцзащита в свою очередь должна будут не только осуществлять профилактику домашнего насилия и организовывать социальное обслуживание пострадавших, но и информировать население о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления. Кроме того, она будет информировать органы внутренних дел о насилии или угрозах его совершения, собирать статистику домашнего насилия. Медицинским организациям тоже придется сообщать о случаях насилия, попавших в их поле зрения.

НКО и общественные организации получат право участвовать в выявлении причин и условий совершения домашнего насилия, а также в их устранении. На них возложат оказание любой необходимой помощи пострадавшим и просветительскую деятельность.

Поводом для профилактики домашнего насилия смогут стать заявление жертвы или других людей, ставших свидетелями конфликта. Кроме того, профилактику смогут начать, если насилие установили другим путем.