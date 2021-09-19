Заключительный день голосования на выборах в России. Хроника

В России — третий день выборов. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Главные события решающего дня голосования — в текстовой трансляции «360».

21:00. Все избирательные участки в России закрылись.

20:50. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не зафиксировал серьезных нарушений в ходе электронного голосования и голосования на участках за все три дня.

20:35. Итоговая онлайн-явка:

в Москве — 96,5%;

в Ярославской области — 94,47%;

в Мурманской области — 93,5%;

в Курской области — 92,83%;

в Ростовской области — 92,01%;

в Нижегородской области — 91,76%;

в Севастополе — 89,64%.

20:27. Явка на дистанционном голосовании в Мурманской области к концу третьего дня составила 93,48%.

20:19. Итоговая явка онлайн-избирателей Москвы на выборах в Госдуму составила 96,5%. Это новый рекорд, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Источник фото: телеканал «360»

20:16. Человек в костюме динозавра пришел на избирательный участок в Туле, но не стал голосовать — сотрудники попросили его не мешать и уйти.

20:12. Итоговая онлайн-явка в Севастополе составила 89,64% — ЦИК. При этом онлайн-явка в Ростовской области составила 92,01% по итогам трех дней голосования.

20:05. Избирательные участки закрылись в 84 из 85 российских регионов — везде, кроме Калининградской области. Также еще работают участки в нескольких российских представительствах за рубежом.

20:00 В Москве и Подмосковье завершилось голосование на всех избирательных участках.

19:41. Самую высокую явку в Московской области показали жители Орехово-Зуевского, Коломенского и Балашихинского городских округов. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

19:25. Памфилова: партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения на выборах в РФ, работоспособность системы свыше 99%.

19:17. Недействительными признано 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах, сообщила Элла Памфилова. Она уточнила, что зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах России.

19:10. Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев набирает 57,81% голосов после обработки половины протоколов — ЦИК.

19:03. В Красногорске на выборах проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Дроздов. К ветерану и его жене домой пришли члены избиркома.

Источник фото: администрация Красногорска

18:52. Среди военных в голосовании на выборах в Госдуму приняли участие более 1,2 миллиона человек, сообщил замминистра обороны Николай Панков. Явка составила 99,8%.

18:47. ЦИК: явка по России на 18:00 составила 45,15%.

Источник фото: телеканал «360»

18:37. Обновление по явке в Подмосковье:

18:34. Элла Памфилова заявила, что явка на выборах не имеет принципиального значения.

«Явка для нас не имеет принципиального значения. Самое главное, чтобы люди добровольно приходили голосовать на избирательные участки, электронно, на дому», — сказала она.

18:30. МВД РФ не зафиксировало серьезных проблем во время проведения голосования в Госдуму — ведомство.

18:15. ЦИК: врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев набирает 57,99% голосов после обработки трети бюллетеней.

18:07. Обновление явки по онлайн-голосованию в Москве:

17:58. По данным экзитпола, на выборах главы Республики Тыва лидирует врио губернатора Владислав Ховалыг.

17:55. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил распространить электронное голосование на другие регионы.



«Практику электронного голосования нужно расширять, она должна охватывать больше регионов. Это вопрос технической готовности и наличия качественной связи», — сказал он.

17:45. В Свердловской области нашли самый необычный избирательный участок — настоящий корабль.

17:43. Несколько членов избиркомов на Кубани попали в больницу с нервным срывом. Об этом РИА «Новости» сообщил глава краевой избирательной комиссии Черненко.

«Под нагнетанием, под постоянным давлением, вызовом сотрудников полиции имеются уже случаи необоснованной критики, обзывания. Мы имеем нервные срывы», — уточнил он.

17:38. Элла Памфилова рассказала о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК.

«У нас сейчас действительно такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — отметила она.

17:27. Жерар Депардье тоже проголосовал — в посольстве России в Париже.

«Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом Владимиром Путиным», — сказал он.

17:19. Элла Памфилова предложила продумать в октябре каникулярную неделю в школах и проводить выборы в это время.

17:17. «В Российской Федерацииоколо 11 миллионов избирателей с инвалидностью. Из них миллионы тех, кому требуются особые условия при голосовании: незрячие, неслышащие, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. <...> В этом году мы впервые обратились к наблюдателям, чтобы проконтролировали соблюдение прав людей с инвалидностью. Наблюдатели подтверждают, что голосование становится доступнее, комфортнее, и это нас очень радует», — рассказала Диана Гурцкая.

17:07. Следите с нами за тем, что происходит на участках для голосования.

16:50. А с учетом онлайн-голосования — 43,3%.

16:53. Денис Майданов: «Те, кто сегодня приходит на выборы с семьями, делают подвиг и показывают детям, что твое слово, голос стране важен. Нет хороших законов без мнения на местах, без практики. Порой существуют законы, которые не очень корректно работают. Их надо поправлять. Как об этом узнать? Только общаясь с людьми».

16:51. Голосование завершилось на участке в Токио. Нарушений там не зафиксировали.

16:44. «Для партий удобен все-таки один день, а для избирателя, конечно, три дня», — сказал Никита Габов, который входит в список партии «Родина» на выборах в Мособлдуму.

«Мы поддержим то, что будет удобно избирателю. Больше времени, плюс избиратель может скорректировать свой график, выбрать удобный для себя день. И, естественно, с точки зрения пандемии это самый правильный вариант».

16:25. Голосуют на выборах в Госдуму и россияне, живущие в Вашингтоне.

16:17. Явка на онлайн-голосование в Москве все ближе к стопроцентной.

Источник фото: телеканал «360»

16:07. Примерно 300 голосов из Балашихи не будут учтены при подсчетах после информации о вбросе на участке № 22. Глава Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал, что установить точно, был вброс или нет, пока невозможно. Но всю урну опечатали и изъяли из голосования, чтобы сохранить прозрачность выборов.

«Комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени, находящиеся в КОИБ, там порядка 300 человек приняли участие. К сожалению, это голоса не будут учтены, потому что установить подлинность волеизъявления граждан будет трудно.

Все жалобы будут рассматриваться после 20:00, тогда мы узнаем все результаты, что там произошло. Нам очень жаль и обидно за тех людей, которые пришли, проголосовали, а их голоса не будут учитываться. Такие случаи бывают каждые выборы, с этим ничего не поделаешь. Приходится пожертвовать малым, чтобы спасти большее».

15:54. На 15:00 в Подмосковье предварительная явка составила 37,63%. Проголосовали 2 221 494 человека, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

Источник фото: телеканал «360»

15:58. За сегодняшний день около 200 жалоб поступило в Мособлизбирком.

15:50. В 2020 году в Израиле россиянка проголосовала трижды. И вот — снова провокация, сообщил посол РФ.

15:33. Поговорили в прямом эфире с Дмитрием Губерниевым, который приехал голосовать. Пошутил, что главное — случайно не написать на бюллетене «„Спартак“ — чемпион» или что-то в этом духе. А если серьезно:

«Я все время хожу на выборы, это наше будущее, это важно. И не только выборы в Государственную думу, но и еще и в местные органы власти, которые меня отдельно интересуют, безусловно, потому что я здесь живу. И мне важно, чтобы люди, которые потом решали вопросы жителей Химок, жителей Сходни, Фирсановки, Новогорска, были компетентны».

Источник фото: телеканал «360»

15:30. Пишут, что возле посольства РФ и Киеве все же стало неспокойно. Туда пришел пикетчик с антироссийским плакатом и кричит лозунги, когда кто-то заходит голосовать. Потом к нему подключились еще пара человек. Полиция ничего не делает.

15:12. Дмитрий Песков и Алексей Венедиктов пообещали перевести на благотворительность деньги, выигранные за участие в онлайн-голосовании.

15:10. Тем временем в Мадриде:

15:02. Подключайтесь к нашей видеотрансляции:

15:00. К россиянам обратился Денис Лебедев — депутат Совета депутатов г. о. Чехов и боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBA, IBF.

«Я призываю всех жителей Подмосковья прийти и выразить свою гражданскую позицию. На диване сидеть и всех ругать — это очень просто. А выполнить свой гражданский долг — это посложнее. Приходите и успейте до 20:00».

14:53. В соцсетях есть не только фейки о выборах, но и фейки о фейках. Разошлось видео с фальшивым избирательным участком в квартире. Потом стали писать, что это постановочное видео. Теперь ЦИК опроверг слухи и говорит, что сообщения о постановке — тоже фейки.

14:52. Десять тысяч баллов на розыгрыше среди проголосовавших онлайн в Москве выиграл глава Общественного штаба Алексей Венедиктов: «Радостная новость. Кроме Пескова 10 тысяч баллов я тоже выиграл».

14:50. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала нарушения в Санкт-Петербурге словами о пятой колонне.

«Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия. Я понимаю, что у вас там пятая колонна, которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило».

14:48. На 13:00 по московскому времени в Германии проголосовали 3110 россиян.

14:47. На Украине голосуют в четырех городах (в каждом по одному участку): в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. По данным посольства России, все проходит спокойно, безопасность избирателей обеспечена.

14:30. В регионах, где уже наступило 20:00, подсчитывают голоса. Но первые результаты экзитполов мы с вами не узнаем, пока не закончится голосование в последнем российском регионе — Калининграде. Вот так считают во Владивостоке:

Источник фото: РИА «Новости»

14.29. Главврач роддома Балашихи Наталья Алимова проголосовала в Железнодорожном. Отметила возможность голосования удаленно.

«В этот раз народ имел возможность голосовать дистанционно — это тоже большой плюс, потому что очень много людей занятых, у них какие-то планы, они выбрали для себя любой день, который для них удобен, тем самым проявили свою гражданскую активность».

14:18. Кандидат в Госдуму от Партии пенсионеров Никита Тамаркин отметил, что благодаря трехдневному голосованию на участках нет очередей. Он проголосовал в Подмосковье.

«Отдельно хочется отметить позитивный опыт трехдневного голосования, потому что есть возможность сходить на участок в пятницу, есть возможность свободных выходных, есть возможность выбора. Отсутствие очередей отмечают как избиратели, так и члены избирательных комиссий. Центр мониторинга действительно впечатляет, им можно гордиться. Таким опытом можно и нужно делиться».

14:15. Посольство России в Афганистане согласовало с талибами (организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена) аспекты безопасности для проведения выборов, сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов:

«Все вопросы организации выборов, аспектов безопасности, связанных с выборами, мы с ними согласовали. Никаких эксцессов нет, все в штатном режиме. Это не значит, что нам нужно расслабляться. Вчера и сегодня были теракты, мы к этому относимся очень бдительно».

14:00. В Звездном Городке четыре избирательных участка в Доме космонавтов. Голосуют сотрудники ЦПК, действующие космонавты и космонавты-ветераны. Среди них рекордсмен по количеству выходов в открытый космос и суммарной продолжительности работы в открытом космосе Анатолий Соловьев.

«Мы ждем соответствующей работы от депутатов. Планы грандиозные, особенно какие задачи поставлены в этом году. Это неимоверно сложно, требует сверххорошей организации. Здесь все привлечено: и экономика, финансовые ресурсы, людские ресурсы».

13:56. Трех председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, уже освободили от должностей. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

13:38. МКС и ЦИК на связи! Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров пожелали россиянам сделать правильный выбор.

«Мы по мере возможности постарались и поучаствовали в этих выборах с борта МКС. Поэтому я считаю, что наша страна идет правильным курсом. Все будет хорошо, мы в этом уверены», — сказал Новицкий.

Источник фото: телеканал «360»

13:25. За тем, что происходит в ЦИК, вы можете следить и в нашей видеотрансляции:

13:19. Сегодня в медкабинетах всех школ Мытищ, где размещены избирательные участки, можно привиться от коронавируса и гриппа. Пункты вакцинации работают до 16:00 по 13 адресам. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

13:11. Недопонимание между членами комиссий и наблюдателями часто возникает из-за отказа соблюдать эпидемиологические нормы или из-за документов, рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Где-то есть несоответствие документов или непонимание самими членами комиссии или СМИ той или иной нормы в законе, по которой он приходит на участок, и как должен действовать на участке и какие документы в какие сроки должен предоставлять».

13:08. В Ставропольском крае уволят главу УИК, где тряпкой закрыли видеокамеру. Этого потребовала председатель ЦИК Элла Памфилова.

12:58. Глава Мособлизбиркома Илья Березкин: порой после фиксации нарушений наблюдатели начинают давить на членов комиссии — причем не только психологически.

«Огромное моральное давление оказывается на всех членов участковых комиссий со стороны наблюдательского сообщества. Это довольно серьезная проблема. В ряде УИКызывали скорую, чтобы восстановить здоровье человека, который йеренервничал. Я бы предложил всем участникам уважать друг друга и вести себя в рамках закона и не нарушать те нормы закона, элементарного этикета и правила хорошего тона. Когда мы находимся на участках, почему-то у кого-то вызывает желание показать свое превосходство»».

12:54. КПРФ и «Зеленые» на контрасте:

12:47. Вот что иностранные наблюдатели думают о наших выборах. Говорит председатель ЦИК ЮАР Клен Мешанини:

«Самая важная вещь, которую я хотел бы посмотреть во всех участках, — это именно процесс и технологии, которые используются, в процессе голосования. Очень важно, что есть избирательная урна и она не только принимает бюллетени, но и считает голоса сразу. И это очень способствует тому, что в процессе выборов задействуется как можно меньше человеческих усилий, и это большой прогресс. Даже если у нас 11 разных часовых поясов, мы можем получить количество голосов, подсчитанное на следующий день. В целом я считаю, что очень хорошо организовано».

12:39. Явка на 12:00 в Московской области — 32,5%. Проголосовали 1 919 000 человек.

12:38. Обновимся по явке в Москве:

Источник фото: телеканал «360»

12:36. Недействительными признали около 7,5 тысячи бюллетеней в 14 субъектах России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В шести регионах подтвердилось восемь случаев вбросов.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов с участником группы международных наблюдателей. Источник фото: телеканал «360»

12:27. Больше 200 россиян проголосовали в Индии, из них 130— досрочно.

12:11. Наш любимый жанр — голосование в костюме.

12:09. Общая явка по Москве — 36,37%. По словам Алексея Венедиктова (он возглавляет Общественный штаб по наблюдению), это больше, чем пять лет назад.

12:04. Роман Терюшков, министр правительства Московской области: «У нас практически везде представлены наблюдатели всех парламентских партий, от более молодых партий также находятся представители и наблюдатели. Это делает процедуру прозрачной и легитимной. И можно констатировать, что количество жалоб поступивших ничтожно, несмотря на то, что выборы идут уже третий день».

11:58. Как появляются многие — не все! — фейки о вбросах.

11:57. Егор Кончаловский приехал в подмосковный центр мониторинга как общественник.

«Мне кажется, наша выборная система развивается — и в очень правильном направлении. Три дня — это правильно. Убирается нервозность, торопыжничество, хотя это большая нагрузка на избирательную систему, Центризбирком, общественников, вообще всех. Тем не менее мне кажется, что за эти три дня общественники могут с гораздо большим вовлечением поучаствовать, приехать посмотреть».

11:41. «Московская область — регион России с самым большим количеством избирательных участков, — напомнила зампред подмосковной Общественной палаты, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению Татьяна Дмитриева. — Сегодня самый и кульминационно важный день, поэтому мы все немного в напряжении. Но надеюсь, сегодня день пройдет удачно, и мы надеемся очень качественно сделать свое дело».

11:39. СПЧ: особых нарушений за три дня выборов в России не выявили.

11:25. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов признался, что его восхитила техническая оснащенность избирательного процесса в Подмосковье.

«Участие и международное наблюдение с этими выборами, как и любыми выборами, имеет исключительно важное значение. Я, как человек немолодой, участвовал в выборах много раз. Были разные выборы, по-разному везде проходили. Но я, откровенно говоря, восхищен технической оснащенностью, глубокой вовлеченностью представителей общественности как наблюдателей в проведение этих выборов».

11:18. Явка на выборах в Госдуму без учета электронного голосования:

Источник фото: телеканал «360»

11:15. Вот что Песков говорит о своем выигрыше в«Миллионе призов»: «Пока не знаю! Нужно проверить!»

11:10. Лидер «Зеленой Альтернативы» Руслан Хвостов проголосовал в Москве.

11:04. Избирательные участки закрылись на Камчатке и Чукотке (там уже 20:00). Там, кроме депутатов Госдумы, избирали членов заксобраний.

11:02. Явка на выборах в Подмосковье составила 29,71% (подсчитали на 10:00).

10:56. Российский чемпион, лыжник Александр Легков проголосовал с Сергиево-Посадском городском округе. Вот так он объяснил необходимость участия в выборах для каждого россиянина:

«Чтобы жизнь дальше еще более налаживалась, чтобы ремонтировались дома культуры. Чтобы те люди, которые победят на выборах, работали на благо жителей».

Источник фото: телеканал «360»

10:55. Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч рублей в акции «Миллион призов» для участников онлайн-голосования в Москве. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

10:49. В центр мониторинга за выборами в Одинцове приехала международная делегация из 25 человек: есть представители Доминиканы, Турции, Венесуэлы и Мексики.

10:47. Политолог Виктор Потуремский: у россиян на этих выборах есть очень прагматичный запрос к власти.

Выборы в региональные законодательные собрания, выборы губернаторов и даже выборы муниципальные условиях непростых, связанных прежде всего с пандемией коронавируса, вызывают очень большой интерес у людей. Сейчас, если говорить в целом, такой очень прагматичный и конкретный запрос в сторону и власти, и политической системы. Поэтому внимание к выборам особенное

10:42. Два инструмента, которые повышают явку, — трехдневное голосование и возможность отдать голос онлайн. Об этом «360» рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

«Я очень часто сталкиваюсь со стереотипом, когда мы говорим про голосование в интернете, что это удел молодых. Я, как социолог, могу сказать, что это не так. В первую очередь структуру ДЭК составляют люди, которые пользуются государственными услугами. И там достаточно высокая доля в том числе взрослого и даже старшего поколения, которые чувствуют себя в цифровом пространстве достаточно уверенно».

10:36. Лидер «Яблока» Николай Рыбаков проголосовал на выборах в Госдуму. Он пришел на участок в школе № 105 в Санкт-Петербурге.

10:33. А вот так выглядит избирательный участок в посольстве в Киеве. Пока все спокойно.

10:32. Пять однокомнатных квартир разыграли среди тех, кто голосовал онлайн в Москве. Всего разыгрывают 100 машин, 21 квартиру и денежные сертификаты номиналом 10 тысяч, 25 тысяч и 100 тысяч рублей.

10:25. Бездомные могут проголосовать на Казанском вокзале — там есть участок.

10:16. Кандидаты Партии Роста тоже проголосовали. Ирина Миронова — вчера в Истре, а ее коллега Ксения Безуглова — сегодня во Владивостоке, в медцентре Дальневосточного федерального университета. Там она проходит курс стационарного лечения.

10:11. Свели для вас данные по лучшим регионам по явке. Сразу оговоримся: часовые пояса отличаются, поэтому данные с разного времени подсчета.

10:10. Вот что наблюдатели говорят о нарушениях на выборах (с ними пообщалось РИА «Новости»):

— их фиксируют, но единичные случаи, которые не влияют на итоги в целом;

— сами нарушения стандартные: неправильное оформление избирательных участков или документов при голосовании вне помещения для голосования, а также вопросы взаимодействия с представителями СМИ и наблюдателями;

— не все комиссии и наблюдатели разобрались с особенностями трехдневного голосования, отсюда путаница;

— примеры нарушений: забыли расписаться на сейф-пакетах, не поставили дату голосования, хотели начать подсчет голосов в субботу.

«Сообщений о возможных нарушениях достаточно, как и на любых выборах. Но это нормально, так как, во-первых, организация выборов — это большой и сложный процесс, а во-вторых, идет борьба между партиями и кандидатами», — объяснила сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

10:05. Участок для голосования открылся в Кабуле. Он находится в действующем посольстве РФ. Туда приходят голосовать преимущественно дипломаты и российские журналисты, работающие в Афганистане.

Чтобы войти, нужно пройти два досмотра. Первый проводят талибы* (организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена). Второй — с металлоискателями — проводит охрана посольства.

09:51. Давайте немного обобщим статистику на начало дня:

09:50. А еще за два дня вычислили примерно 10 тысяч фейков о выборах.

09:49. В Москве функцией изменения поданного голоса воспользовались около 212 тысяч участников онлайн-голосования, говорят в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

09:44. Явка на этих выборах приятно удивила директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. Он связал ее с высокой конкуренцией.

«Вы заметьте, явка какая высокая, — я, честно, не ожидал. Когда я делал прогнозы, мои прогнозы были гораздо скромнее того, что явно идет, потому что в сегодняшний день будет еще больше.А почему — потому что чем больше партий, тем легче найти свою. А чем легче найти свою, тем активнее избиратель. А чем активнее избиратель, тем жестче конкуренция».

Я ожидал [явку] 40-45%. Похоже, что будет больше 50% Дмитрий Журавлев политолог.

09:40. Подключайтесь также к нашей видеотрансляции:

09:37. В Кемерове признают недействительными бюллетени из урны на участке №Т 237. Там зафиксировали вброс, рассказала председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова.

09:35. ЦИК сегодня тоже работает штатно, его представители не фиксировали серьезных атак на информационные ресурсы.

09:26. Сегодня в Подмосковье работают не только основные участки, но и временные, которые располагаются в больницах — таких 35, в СИЗО — таких 11, а также три в аэропортах и один в воинской части.

09:24. Давайте вспомним, что сегодня ждать по результатам. Явку каждый регион будет объявлять в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00 по собственному времени. Все участки закрываются в 20:00, после этого начинают предварительно подсчитывать голоса.

09:19 Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин назвал лидеров по явке в Подмосковье:

«В лидерах по явке у нас Орехово-Зуевский, Коломенский округа и Балашиха. Все они перешагнули 30%-й барьер».

09:00 Вот что надо знать о выборах в Подмосковье на начало заключительного дня голосования.

Источник фото: Мособлизбирком

08:00 Решающий день выборов начался в Подмосковье. Все избирательные участки открылись.