Заключенных отсадят от пассажиров на рейсах S7. Но опасность остается

Авиакомпания S7 начнет перевозить заключенных, в том числе приговоренных к принудительному лечению психики, на регулярных рейсах Якутск — Иркутск. Перевозчик заверил клиентов, что осужденных посадят только в хвосте самолета в сопровождении медперсонала и конвоиров. По мнению специалистов, перевозка заключенных все равно остается потенциально опасной из-за их непредсказуемого поведения.

Российская авиакомпания S7 начнет перевозить психически нездоровых осужденных на регулярных рейсах из Якутска в Иркутск. По данным Mash Siberia, авиакомпания заключила контракт на 13,5 миллиона рублей с ФСИН по Республике Саха на 792 перевозки заключенных, конвоиров и врачей.

Ранее в СМИ утверждали, что осужденных посадят на места рядом с обычными пассажирами. Клиентов компании даже не предупредят заранее о необычных соседях — их просто попросят перед вылетом не разговаривать с ними и не передавать им вещи. S7 опроверг эту информацию.

Авиакомпания пояснила, что осужденного будет сопровождать конвой минимум из трех человек и медперсонал при необходимости. Нестабильный пассажир будет лететь в конце салона рядом с сопровождающими.

Перевозка заключенных

Перевозка заключенных одним рейсом с обычными пассажирами может напугать клиентов S7. Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил «360», что перелет заключенных на специальном рейсе будет стоить не малых денег, поэтому нанимать особенный самолет для них не будут.

«Поэтому оптимальный вариант — перевозка на регулярных рейсах рядом с основными пассажирами, но в сопровождении соответствующих уполномоченных лиц для охраны», — объяснил специалист.

По мнению Смирнова, для обычных пассажиров такое соседство не будет опасным, поскольку осужденные будут находиться в наручниках. По его словам, они в таком состоянии неспособны нанести какой-либо вред. Рядом с ними также постоянно будут надзиратели, которые обеспечат безопасность полета.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Кряжев

Иного мнения придерживается вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, а также ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников. По его словам, перевозить заключенных, подозреваемых и обвиняемых на регулярных рейсах — это нормальная практика. Такие люди будут лететь в наручниках и под конвоем. Но дело обстоит иначе с психически больными людьми.

«Это не совсем заключенные. Если люди подвергнуты принудительному лечению, то они не являются заключенными, они являются больными людьми. По документам то же самое. Их конвоирование происходит при участии медперсонала», — отметил специалист.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Кряжев

По словам специалиста, сотрудники правоохранительных органов тоже могут участвовать в перевозке, но у них должно быть заключено соответствующее соглашение.

Для пассажиров соседство с душевно больными осужденными все равно может быть опасно даже при обеспечении безопасности на должном уровне. Мельников отметил, что это связано с непредсказуемым поведением психически нестабильного осужденного.

«Мы не понимаем, что он может сделать. Его точно нельзя сажать к иллюминатору, потому что человек начнет биться головой и ему будет все равно. Это вещи, о которых нужно позаботиться заранее», — отметил Мельников.

По мнению специалиста, странно и то, что заключенных будут перевозить на большое расстояние из одного города в другой. Мельников уверен, что психически нестабильных осужденных можно было бы просто переопределить в другую больницу.