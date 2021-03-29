Закат без рассвета. Украина рискует потерять миллиарды из-за национализации «Мотор Сич»
Китайские бизнесмены, выкупившие половину акций «Мотор Сич», подали в суд на Украину, ее президента, Совет национальной безопасности и Службу безопасности. Скандал обещает отпугнуть возможных инвесторов, а само предприятие может не пережить национализации. И все это лишь для того, чтобы угодить друзьям из-за океана, считает эксперт.
Киевский суд арестовал все имущество и активы авиационного предприятия «Мотор Сич». Собственность компании передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Служба безопасности Украины подозревает «Мотор Сич» в диверсионной и подрывной деятельности в пользу России. Кроме того, по мнению украинских правоохранителей, нарушения были во время первичной приватизации и концентрации акций.
В середине марта президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении «Мотор Сич» в государственную собственность.
Национализация «Мостор Сич» может привести к выводу иностранного капитала из страны и обернуться для Украины серьезными экономическими потерями, считает профессор Цзинаньского университета Хун Тао. Китайские инвесторы подали иск в международный арбитраж на 3,5 миллиарда долларов, основываясь на соглашениях между Киевом и Пекином о поддержке и взаимной защите инвестиций, а также на Владимира Зеленского, СБУ и СНБО.
Смена имен и работ
У «Мостор Сич» довольно длинная история. Предприятие было основано в 1907 году в небольшом городке Екатеринославской губернии. Сначала оно выпускало сельскохозяйственные механизмы и инструменты, отливало изделия из чугуна и меди. В Первую мировую завод, сменив собственника, перешел на производство авиационных двигателей.
В годы СССР предприятие успело побыть «Большевиком», государственным союзным заводом № 29, авиаремонтным заводом имени П. И. Баранова и так далее, вплоть до запорожского ПО «Моторостроитель» имени Великой Октябрьской Социалистической Революции. В 1990-х годах появился «Мотор Сич».
До недавнего времени у предприятия насчитывалось восемь структурных единиц, связанных с авиапроизводством. В числе прочего «Мотор Сич» создавал также и газотурбинные двигатели для знаменитых «Руслана» и «Мрии», а также для вертолетов Ка-32.
Даже после запрета на сотрудничество с Россией, потеряв основной рынок сбыта, «Мотор Сич» продолжало бороться за существование. На заводе делали не только авиамоторы, но и товары народного потребления для автолюбителей и оборудование медиков. Еще 1 февраля этого года акционеров и сотрудников уверяли, что «предприятие работает стабильно».
Ненужные копии
Государство могло бы выкупить завод. Но, по мнению телеведущего и журналиста Анатолия Вассермана, тогда им пришлось бы взять на себя финансирование работ и поиск рынка сбыта.
«Значительная часть этих двигателей разработана на самом деле не в Запорожье, а еще в СССР, в Ленинграде (ибо разрабатывали их в советское время ОКБ Климова. После того, как Украина прекратила продажу этих двигателей в Россию, там немедленно освоили такое же производство. А при таком раскладе пристроить украинские двигатели на внешний рынок довольно трудно», — отметил эксперт.
Копиям трудно конкурировать с оригиналом. В этом, кстати, неоднократно убеждались те же китайцы, неоднократно предлагая на внешний рынок свои копии разнообразных конструкций, созданных в других странах, напомнил журналист. Единственный вариант для конкуренции — снижать цену.
Заказ от США
«Большая часть конструкций моторов, выпускаемых этим предприятием, „заточена“ под вертолеты или легкие самолеты, производимые в России. Значительное число этих вертолетов и самолетов распродано по всему миру и двигатели востребованные для ремонта этой техники. Но большая часть техники продана в страны, которые по разным причинам не нравится США», — пояснил журналист.
Вассерман заметил, что на Украине исполняют все пожелания США. И в числе них — ослабление всех, кто не слушается Штатов.
Журналист добавил, что американцам не нужен «Мотор Сич». США все это затеяли для того, чтобы лишить Китай возможности получить для себя новые технологии. Ведь технических тонкостей в производстве реактивных двигателей несметное множество.
«Даже часть их приходится постигать десятилетиями. Китай, покупая компанию, естественно надеялся получить вместе с заводом и информацию. Именно поэтому американцы, прекрасно все понимая, заблокировали покупку», — сказал эксперт.
Будущее завода
Журналист уверен, что национализация не поможет Украине сделать рывок куда бы то ни было. Сейчас для авиастроения нужны не только двигатели и собственные разработки, но и подготовленные специалисты и гарантии постоянного технического обслуживания, а их может дать только устойчивое государство.
«Там все очень плохо и с каждым годом все хуже. Не так давно Киев пообещал сделать по заказу, кажется Саудовской Аравии, новый самолет, но не получилось. Это был последняя надежда производственного объединения имени Антонова и сейчас это объединение, похоже, уже в процессе банкротства», — сказал Анатолий Вассерман.
Серийный завод «Антонов» сильно пострадал из-за разрыва украинской стороной кооперации с Россией и прекращение закупки российских комплектующих. Как и «Мотор Сич», предприятие заключило контракт с КНР, которым нужны были самолеты большой грузоподъемности, писал ВПК.
«Разумеется, конфликт отразится на отношениях стран. Профессиональные украинцы, то есть те, кто надеется как-то извлечь выгоду от отделения Украины от России, прежде всего бьют по своим собственным интересам», — пояснил журналист.
Скорее всего, китайские инвесторы не добьются правды в украинских судах. Но вот иски в международные инстанции ощутимо заденут украинских политиков, заключил Вассерман.