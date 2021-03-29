Закат без рассвета. Украина рискует потерять миллиарды из-за национализации «Мотор Сич»

Китайские бизнесмены, выкупившие половину акций «Мотор Сич», подали в суд на Украину, ее президента, Совет национальной безопасности и Службу безопасности. Скандал обещает отпугнуть возможных инвесторов, а само предприятие может не пережить национализации. И все это лишь для того, чтобы угодить друзьям из-за океана, считает эксперт.

Киевский суд арестовал все имущество и активы авиационного предприятия «Мотор Сич». Собственность компании передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Служба безопасности Украины подозревает «Мотор Сич» в диверсионной и подрывной деятельности в пользу России. Кроме того, по мнению украинских правоохранителей, нарушения были во время первичной приватизации и концентрации акций.

В середине марта президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении «Мотор Сич» в государственную собственность.

Национализация «Мостор Сич» может привести к выводу иностранного капитала из страны и обернуться для Украины серьезными экономическими потерями, считает профессор Цзинаньского университета Хун Тао. Китайские инвесторы подали иск в международный арбитраж на 3,5 миллиарда долларов, основываясь на соглашениях между Киевом и Пекином о поддержке и взаимной защите инвестиций, а также на Владимира Зеленского, СБУ и СНБО.

Смена имен и работ

У «Мостор Сич» довольно длинная история. Предприятие было основано в 1907 году в небольшом городке Екатеринославской губернии. Сначала оно выпускало сельскохозяйственные механизмы и инструменты, отливало изделия из чугуна и меди. В Первую мировую завод, сменив собственника, перешел на производство авиационных двигателей.

В годы СССР предприятие успело побыть «Большевиком», государственным союзным заводом № 29, авиаремонтным заводом имени П. И. Баранова и так далее, вплоть до запорожского ПО «Моторостроитель» имени Великой Октябрьской Социалистической Революции. В 1990-х годах появился «Мотор Сич».

Источник фото: motorsich.com

До недавнего времени у предприятия насчитывалось восемь структурных единиц, связанных с авиапроизводством. В числе прочего «Мотор Сич» создавал также и газотурбинные двигатели для знаменитых «Руслана» и «Мрии», а также для вертолетов Ка-32.

Даже после запрета на сотрудничество с Россией, потеряв основной рынок сбыта, «Мотор Сич» продолжало бороться за существование. На заводе делали не только авиамоторы, но и товары народного потребления для автолюбителей и оборудование медиков. Еще 1 февраля этого года акционеров и сотрудников уверяли, что «предприятие работает стабильно».

Ненужные копии

Государство могло бы выкупить завод. Но, по мнению телеведущего и журналиста Анатолия Вассермана, тогда им пришлось бы взять на себя финансирование работ и поиск рынка сбыта.

«Значительная часть этих двигателей разработана на самом деле не в Запорожье, а еще в СССР, в Ленинграде (ибо разрабатывали их в советское время ОКБ Климова. После того, как Украина прекратила продажу этих двигателей в Россию, там немедленно освоили такое же производство. А при таком раскладе пристроить украинские двигатели на внешний рынок довольно трудно», — отметил эксперт.

Копиям трудно конкурировать с оригиналом. В этом, кстати, неоднократно убеждались те же китайцы, неоднократно предлагая на внешний рынок свои копии разнообразных конструкций, созданных в других странах, напомнил журналист. Единственный вариант для конкуренции — снижать цену.

Заказ от США

«Большая часть конструкций моторов, выпускаемых этим предприятием, „заточена“ под вертолеты или легкие самолеты, производимые в России. Значительное число этих вертолетов и самолетов распродано по всему миру и двигатели востребованные для ремонта этой техники. Но большая часть техники продана в страны, которые по разным причинам не нравится США», — пояснил журналист.

Вассерман заметил, что на Украине исполняют все пожелания США. И в числе них — ослабление всех, кто не слушается Штатов.

Источник фото: motorsich.com

Журналист добавил, что американцам не нужен «Мотор Сич». США все это затеяли для того, чтобы лишить Китай возможности получить для себя новые технологии. Ведь технических тонкостей в производстве реактивных двигателей несметное множество.

«Даже часть их приходится постигать десятилетиями. Китай, покупая компанию, естественно надеялся получить вместе с заводом и информацию. Именно поэтому американцы, прекрасно все понимая, заблокировали покупку», — сказал эксперт.

Будущее завода

Журналист уверен, что национализация не поможет Украине сделать рывок куда бы то ни было. Сейчас для авиастроения нужны не только двигатели и собственные разработки, но и подготовленные специалисты и гарантии постоянного технического обслуживания, а их может дать только устойчивое государство.

«Там все очень плохо и с каждым годом все хуже. Не так давно Киев пообещал сделать по заказу, кажется Саудовской Аравии, новый самолет, но не получилось. Это был последняя надежда производственного объединения имени Антонова и сейчас это объединение, похоже, уже в процессе банкротства», — сказал Анатолий Вассерман.

Серийный завод «Антонов» сильно пострадал из-за разрыва украинской стороной кооперации с Россией и прекращение закупки российских комплектующих. Как и «Мотор Сич», предприятие заключило контракт с КНР, которым нужны были самолеты большой грузоподъемности, писал ВПК.

«Разумеется, конфликт отразится на отношениях стран. Профессиональные украинцы, то есть те, кто надеется как-то извлечь выгоду от отделения Украины от России, прежде всего бьют по своим собственным интересам», — пояснил журналист.

Скорее всего, китайские инвесторы не добьются правды в украинских судах. Но вот иски в международные инстанции ощутимо заденут украинских политиков, заключил Вассерман.