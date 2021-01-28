Пощечина и упор лежа. Конфликт с учителем в школе с патриотическим уклоном привел к взаимным заявлениям в полицию

Полиция Казани начала проверку случая нападения на ребенка в «Военно-патриотическом образовательном центре — школе № 67». Мама мальчика Ольга Гаязова рассказал «360», что произошло с ее сыном, и как отреагировали педагоги и директор учебного заведения на этот случай.

Женщина сообщила, что 22 января ее старший сын Павел позвонил ей и попросил поскорее приехать за ним и его братом Владом, который плачет. Прибежав в школу Ольга увидела сыновей в коридоре. Рядом стоял офицер-воспитатель Александр Владимирович Володин, который, по словам родительницы, на ее глазах ударил мальчика в грудь, когда он хотел подбежать к матери.

Затем между офицером и Гаязовой завязалась дискуссия на повышенных тонах и материными репликами со стороны воспитателя.

Я взяла у старшего ребенка телефон, мой был разряжен, и начинаю снимать. Он: «Это че такое? Убирай телефон!». Ну, я уж не буду его нецензурные слова повторять. Мол, я не имею права тут снимать. И начал выкручивать у меня телефон из рук Ольга Гаязова мать пострадавшего мальчика

Мужчина отнял у нее устройство, но позже женщине удалось вернуть свою собственность назад.

После этого офицер-воспитатель, закрепленный за 1-3 классами, заявил матери, что ее сын избил классную руководительницу и выбил зуб однокласснику.

«Я не поверила. Если бы такое было, классная сразу бы рассказала. Тем более, что это не первый случай избиения в этой школе», — сообщила женщина.

Ей удалось выяснить, что на уроке подрались два мальчика и один из них упал на ее сына и выбил зуб. Учительница выгнала их из класса. В коридоре детей обнаружил офицер-воспитатель, который заставил их принять упор лежа. Мужчина требовал, чтобы они признали свою вину. Драчуны повинились и были отпущены на обед.

Влад заявил, что ему не за что извиняться. Он устал и сел на пол. Как раз в этот момент с урока физкультуры в школу вернулся его брат Павел. Он сообщил, что видел, как офицер тянул мальчика за запястье, заставляя встать, а затем ударил по щеке. После этого Павел позвонил матери и попросил поскорее приехать в школу.

Педагоги школы, завуч и директор очень просили Гаязову не обращаться в полицию. Но она зафиксировала ушибы сына в больнице и обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних. Она также разместила в соцсетях видео, которое удалось снять в школе.

«Да, я сделала это намеренно. Потому что я знала, если этого не сделаю, останется все на своих местах» — заявила женщина.

Позже стало известно, что заявлению в полицию подал офицер-воспитатель, который третировал ее сына.

Прокуратура Кировского района Казани сообщила «360», что начала проверку информации о насилии в отношении ребенка. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Издание «БИЗНЕС Online» позже сообщило, что Ольга Гаязова отозвала заявление об избиении ребенка. В местном управлении образования сообщили, что стороны признали случившееся недоразумением.

«После встречи с директором школы 27 января обе стороны признали произошедшее недоразумением, после обсуждения конфликт удалось уладить мирно. Мама отозвала свое заявление и претензии к сотрудникам, воспитатель также отозвал встречное заявление», — рассказали в управлении образования.