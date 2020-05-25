Захват заложников в Альфа-Банке, перестрелка у ЖК «Ясный» и крушение самолета в Пакистане. Неделя в фотогалерее

Половина российских регионов уже готова к первому этапу снятия ограничений из-за COVID-19. Ситуация постепенно приходит в норму и в других странах. Однако за последние семь дней в мире произошло много важных вещей, которые никак не связаны с пандемией. Подробнее о главных событиях недели с 18 по 24 мая — в фотогалерее «360».

Россия вышла на плато по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с Владимиром Путиным 22 мая заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она подчеркнула, что данные мониторинга указывают на появление в стране четкой тенденции по снижению распространения инфекции. Такого же мнения придерживаются и ученые.

Однако радоваться еще рано — чтобы ситуация не ухудшилась, нужно обязательно следовать всем ограничениям, которые ввели для борьбы с ростом заболеваемости COVID-19.

Airbus A320 рухнул на жилые дома в Пакистане

22 мая самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines рухнул на жилые дома за несколько минут до посадки — до взлетно-посадочной полосы оставалось всего четыре километра. На борту воздушного судна находились 91 пассажир и семь членов экипажа. Двоим удалось выжить.

Самолет упал на жилой район, разрушив четыре жилых постройки и повредив припаркованные рядом с ними машины. Никто из жителей этих домов не погиб — спасатели вытащили из-под обломков примерно 20 человек.

Причины крушения пока неизвестны, по предварительной версии, самолет мог упасть из-за технических неполадок.

Захват заложников в Альфа-Банке

23 мая мужчина захватил заложника в отделении Альфа-Банка на Земляном валу в Москве. 34-летний Алексей Барышников из Нижневартовска зашел внутрь с рюкзаком за спиной и сказал, что здание заминировано. Благодаря действиям одного из посетителей, Федора Пименова, остальные люди смогли покинуть отделение. Сам Федор остался единственным заложником.

Все время, которое Федор находился в банке наедине с захватчиком, молодой человек вел трансляцию в Instagram. Из нее было понятно, что Барышников ведет себя неадекватно — он то и дело прикладывался к бутылке вина и требовал привести Ольгу Бузову. В результате захватчика задержали во время штурма. Взрывного устройства у него не оказалось, никто при проведении операции не пострадал.

Стрельба в ЖК «Ясный» в Москве

Вечером в воскресенье у жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка. Две группы мужчин бегали по парковке, стреляя по оппонентам из травматического и боевого оружия, один использовал автомат. По данным СМИ, причиной разборки мог стать конфликт в похоронном бизнесе. Задержаны девять участников перестрелки.

США вышли из Договора по открытому небу

США объявили о выходе из Договора по открытому небу, действующему с начала 2000-х. Ранее Штаты уже вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), на очереди Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-III), истекающий в 2021 году.

Разбираемся, зачем США выходят из соглашения, и как на это может ответить Россия.

«Титаник» вскроют спустя более 108 лет с момента катастрофы

Американский суд разрешил вскрыть корпус «Титаника», лежащего на дне Атлантики, и извлечь беспроводной телеграф системы Маркони. С его помощью радисты Джек Филлипс и Гарольд Брайд подавали сигналы бедствия после столкновения с айсбергом. Судья в в штате Виргиния посчитала, что аппарат представляет историческую ценность, и если его не достать, будет утрачен. Однако многие выступают против экспедиции к затонувшему судну.

ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы

Из-за коронавируса российские школьники заканчивают этот год дистанционно. В таком же формате проходит и подготовка к ЕГЭ. При этом сами госэкзамены выпускники будут сдавать очно, но на месяц позднее обычного и с мерами предосторожности. Подробности — в материале «360».