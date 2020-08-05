Смерть ребенка в мини-зоопарке. Что известно о нападении медведей из вольера в Сочи

Дикие медведи загрызли 11-летнего мальчика в Сочи. Сейчас полиция выясняет, как это могло произойти на частной территории, а власти города уже готовы запретить работу всех мини-зоопарков.

По официальному заявлению прокуратуры Краснодарского края, около 18:00 мальчик находился на частной территории в сочинском районе Дагомыс. Он подошел к вольеру с медведями, и один из зверей смог затащить ребенка в клетку. Мальчик погиб от полученных ранений еще до приезда скорой помощи.

По данным СМИ, вольер не был заперт, а ребенок якобы подошел близко к клетке, чтобы сделать фотографию. Медведи, по словам местных жителей, не были агрессивными, жили в двойном вольере. Их подкармливали как сотрудники местной столовой, так и сами туристы.

«Клетки закрываются сверху. Доступа к животным не было — они находятся за двумя вольерами, и поведение у них неагрессивное. Медведи всегда радуются, когда к ним приходят, знают, что им вкусненькое принесут», — рассказала местная жительница.

При этом очевидец рассказал корреспонденту «России 1», что ребенок сам открыл внешний вольер, чтобы войти и сделать селфи — на решетке была только щеколда, с которой 11-летний мальчик легко справился.

Погибший якобы даже «похлопал медведя по лапе», после чего зверь и затащил его внутрь через небольшой подкоп под решеткой внутреннего вольера.

«Медведи его как мячик пинали, переломали всего», — рассказала свидетельница произошедшего.

Все это, по данным телеканала, происходило на глазах еще двух детей, с которыми мальчик пришел к вольеру. С ними сейчас работают психологи.

Последняя клетка

Следственные органы уже возбудили уголовное дело против владельца турбазы с вольерами по статье о причинении смерти по неосторожности и нарушении правил безопасности содержания диких животных.

По распоряжению правоохранителей медведей застрелили — иначе подойти к телу погибшего мальчика не представлялось возможным, так как звери были дикими.

Узнав о случившемся, глава города Алексей Копайгородский приказал проверить все базы отдыха и так называемые пикниковые поляны, закрыть все мини-зоопарки, клетки и вольеры с хищниками, которые могли бы представлять угрозу для детей.

«На территории Сочи недопустимо нахождение хищных животных в частных владениях, которые принимают посетителей и туристов. <…> Они не могут обеспечить безопасность наших с вами детей», — передает пресс-служба слова главы города.

Кроме того, по распоряжению мэра полиция должна будет патрулировать улицы и следить, чтобы дети не находились вне дома без присмотра. Государственным социальным организациям во главе с департаментом спорта поручено организовать досуг для детей на август, чтобы «подобные страшные трагедии» в Сочи не повторялись.