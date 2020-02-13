О коронавирусе сейчас не слышал только ленивый. Эпидемия настолько запугала людей, что они готовы приобрести что угодно, чтобы обезопасить себя от недуга. Этим уже успели воспользоваться шутники и мошенники.

В объявлениях на сайте Avito начали появляться лоты со всевозможными вещами, обещающими уберечь от вируса.

Одно из таких предложений — заговоренная вода от коронавируса, по цене 200 рублей за 0,5 литра. В описании указано, что она поможет избежать злосчастного вируса, а в случае заражения-перенести недуг легко и быстро.

Источник фото: телеканал «360»

«360» попытался приобрести чудо-воду. Продавец Александр Смирнов, оказался веселым мужчиной, который сразу объяснил, что это — такая шутка. Своим объявлением он пытался разрядить обстановку и заставить людей задуматься, а не кидаться скупать все маски мира.

Это все на самом деле большая шутка, чтобы открыть людям глаза на ту панику, которую вселяют. Вот бегите, покупайте маски. А это шутка, показывающая, что подумайте, прежде чем что-то делать, не кидайтесь на все и вся Александр Смирнов

Он отметил, что люди, в основном, позитивно реагируют на объявление и заказывают в кубометрах живительную воду. Однако, по словам мужчины попалась женщина, которая осталась недовольна тем фактом, что это шутка. Она настойчиво пыталась приобрести заговоренную жидкость и грозила приобрести у других заговорщиков.

«Была одна женщина, которая довольно агрессивно встретила информацию, что это шутка. Сказала, что есть подобные объявления у других, и она тогда будет покупать там», — сообщил Александр.

Другой продавец, по имени Юрий, продает в Чебоксарах противогаз от коронавируса. В описании указаны все характеристики объекта.

Источник фото: телеканал «360»

А продавец из Екатеринбурга продает лечебные банки, производства СССР. По 50 рублей за штуку. Правда, приобрести можно только все сразу, поштучно не отпускают. О целебных свойствах в характеристике не заявлено.

Источник фото: телеканал «360»

«360» писал ранее о последних и главных новостях о коронавирусе в России и мире на 13 февраля.