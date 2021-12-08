Собственники загородных домов решили с помощью своего жилья подзаработать в Новый год. Метод сдачи жилья на выходные не новый, но с декабря 2020 года по декабрь 2021 года аренда коттеджей на зимние праздники в стране выросла на 15%. В среднем по стране аренда дома на три новогодних дня обойдется в 58 тысяч рублей. «360» разбирался, какие подводные камни могут ожидать съемщиков, и какая альтернатива коттеджам есть в новогодние праздники.

Съемный дом на Новый год

Самый дешевый вариант Подмосковья сдается для двух человек за 45 тысяч рублей на срок с 31 декабря по 2 января, говорится в материале Lenta.ru. Одноэтажный дом расположен в 85 километрах от МКАД, гостей также ждет терраса с садовой мебелью и мангалом.

Источник фото: Pixabay

За исключением элитных предложений, средняя цена аренды в Подмосковье составляет от 60 до 120 тысяч рублей.

Дешевле обойдется отдых в Ленинградской области. Цена коттеджа в среднем варьируется от 50 до 100 тысяч рублей за три дня, стоимость наиболее бюджетного варианта составляет 35 тысяч рублей.

Аренда загородного дома в Сочи и Ялте обойдется в промежутке от 30 до 35 тысяч рублей, более роскошные предложения будут стоить дороже — 40-100 тысяч рублей. За съем дома в Геленджике, Анапе и Крыму придется заплатить от 20 до 80 тысяч рублей. Исключение — элитные варианты.

Источник фото: тPixabay

Подорожание аренды связано с увеличившимся спросом. Популярность съема дома на Новый год стала выше на 20% по сравнению с прошлым годом и на 30% по сравнению с 2019-м. участники рынка отмечают, что россияне предпочитают справлять Новый год внутри страны из-за коронавирусных ограничений.

Но бывают случаи, когда аренда дома может обойтись дороже изначально обозначенной суммы.

Детали договора

Многие арендодатели, желая обезопасить свою имущество, берут залоговый депозит в размере 20-50 тысяч рублей. В том случае, если какие-то вещи или приборы в доме окажутся сломаны после пребывания там гостей — депозит не возвращается.

Поэтому перед заключением договора следует внимательно осмотреть дом и проверить работу электроприборов и санузлов. Также следует почитать отзывы об арендодателе. Если вы снимаете недвижимость через агентство, то также проверьте, есть ли у него лицензия.

Источник фото: Pixabay

Убедитесь, что хозяин помещения приложил к договору перечень имущества в доме и в этом списке нет несуществующих вещей, например, дорогой кухонной техники.

Часто за отельную плату можно получить дополнительные варианты развлечений. Например, бани, сауны и даже СПА могут не входить в стандартную сумму. Кроме того, если оговоренное число гостей будет превышено, то и тут придется доплатить.

Зафиксируйте ответственность сторон, а также не забудьте оговорить аварийные ситуации. Уточните, в каком состоянии нужно оставить дом.

И конечно, в договоре должны быть четко прописаны сроки аренды и стоимость. Все эти пункты важно узнать и обговорить до подписания документа.

Источник фото: Pixabay

Иногда веселая компания может вызвать негодование соседей, которые вызовут полицию, поэтому нужно помнить, что в каждом регионе России есть свой вариант закона о тишине. Кроме того, особую внимательность нужно проявить при использовании пиротехники: важно изучить закон и инструкции перед запуском фейерверков. За несоблюдение правил использования пиротехники предусмотрена административная ответственность.

«360» подробно рассказал, как провести новогодние каникулы весело и избежать ссор, штрафов и скандалов.

Альтернатива коттеджам

Если встретить Новый год и провести праздники все-же хочется вне собственного дома, а снимать коттедж не самый выигрышный вариант, то можно рассмотреть всевозможные базы отдыха. Так, в Подмосковье уже открыт горнолыжный сезон — 2021/22, что обязательно придется по нраву любителям активного отдыха.

В общей сложности в регионе в этом сезоне будут работать 18 горнолыжных курортов. Будет 90 беговых лыжных и 149 тюбинговых трасс, расположенных в парках, лесопарках, спортивных комплексах и на стадионах.

Многие трассы оборудованы теплыми раздевалками, освещением, пунктами проката и кафе. Подборку самых популярных трасс представили в региональном комитете по туризму.