«Загнанный зверь» в объятиях России. Признание Крыма от Лукашенко назвали символическим

Александр Лукашенко решил поехать с Владимиром Путиным в Крым. Глава Белоруссии заявил, что для него поездка автоматически будет означать признание полуострова российским. Вряд ли это подтолкнет Запад к таким же действиям, однако де-факто Крым и так уже считают частью России.

Лукашенко и Крым

Александр Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым и это будет означать признание полуострова частью России.

«Крым де-факто российский. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством… это и мой Крым. <…> Мне президент [Путин] предложил, говорит: „Давай“. <…> Я говорю: „Ну показал бы Крым“. — „Нет вопросов“. <…> Если президент уже туда приехал с президентом России — слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет», — заявил глава Белоруссии в интервью РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Путиным — «раза три». По словам президента Белоруссии, именно российский коллега должен определиться, когда пригласить Лукашенко на полуостров.

«Когда удобнее будет время, [когда] там теплее, даже идеальное [время] было. Я ему: „Когда пригласите, тогда и полетим“», — пояснил глава Белоруссии.

Еще летом Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия проработают вопрос открытия авиарейсов в Крым. Это произошло после того, как Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с посадкой 23 мая рейса Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. Украина в ответ на это пригрозила Белоруссии санкциями.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнула заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Тем не менее осенью Лукашенко публично посетовал, что российский президент не взял его с собой в Крым.

«Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым и покажет новинки, что там нового сделано <…>. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил», — сказал тогда глава Белоруссии.

В Кремле же отметили, что приглашение посетить полуостров у Лукашенко есть, хоть и давнишнее.

Назад к России

Готовность признать Крым российским говорит о том, что Белоруссия хочет плотного сотрудничества с Россией после довольно непростого для Лукашенко года. Об этом «360» рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

«Во-первых, это моральное удовлетворение. Во-вторых, это заявление о союзнических, даже дружественных отношениях», — пояснил Скориков.

Лукашенко как загнанный зверь. После неудавшегося госпереворота 2020 года, обложенный санкциями, не признанный президентом на Западе, он наконец-то понял, что политика многовекторного сотрудничества приведет к краху его режима, и решил вернуться в геополитические объятия России. Это подразумевает не только экономическую, но и политическую и военно-стратегическую глубочайшую интеграцию наших стран Иван Скориков политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ.

Он подчеркнул, что поездка в Крым будет иметь огромное символическое значение в геополитическом противостоянии России и Запада. Она будет означать, что Белоруссия окончательно и бесповоротно, по крайней мере при Лукашенко, возвращается в геополитическую орбиту России, где она и должна быть, исходя из истории и культуры страны.

Когда Запад признает Крым?

Скориков считает, что Крым на Западе не признают ни в ближайшие 10 лет, ни позже. По его словам, это станет возможным только при глобальной смене господствующей леволиберальной идеологии в Европе, а также при возвращении суверенитета в европейские государства.

«В этом случае вопрос Крыма отпадет сам по себе. А в нынешнем состоянии Крым — фактор геополитического раздражения Запада. Есть ряд заинтересованных несуверенных властей стран Европы, которые специально педалируют эту тему, заявляя, что судьба Крыма может быть и у них. Это страны Прибалтики, это Украина — недружественные нам страны. Они разыгрывают карту „агрессивной“ России, которая по примеру Крыма может аннексировать их территории», — пояснил Скориков.

Он отметил, что этот постоянный «лай» должен компенсироваться военной и финансовой помощью. Так легко оправдываются все социально-экономические неудачи властей недружественных России стран, которые якобы находятся под постоянной угрозой.

Другой точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он рассказал «360», что признавать Крым смысла нет. Он и так существует. Что касается того, что Лукашенко, наконец, признал Крым российским, — это важный сигнал для всех, уверен политолог.

«В конечном счете уже все признают, что де-факто Крым является российским. Это заявлял уже и не кто иной, как действующий на тот момент президент США Дональд Трамп. Я надеюсь, что это станет аксиомой для все стран. Понятно, что на это не год, не два потребуется, но постепенно с этим свыкнутся абсолютно все», — пояснил Корнилов.

При этом от признания Крыма российским фактически ничего не изменится, рассказал «360» заместитель председателя Межрегионального фонда президентских программ Владимир Жарихин. Он напомнил, что принадлежность СССР стран Прибалтики Запад так и не признал. Однако это не мешало взаимодействовать с Советским Союзом, заключать торговые и военно-политические договоры.

«Думаю, здесь будет примерно то же самое», — заключил Жарихин.