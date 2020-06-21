Загар по всем правилам. Как греться на солнце без вреда для организма

В жаркую и солнечную погоду многим хочется выбраться на природу, погреться на солнце. «360» пообщался с врачами-дерматологами и выяснил, как загорать правильно и безопасно для организма.

Жители Москвы и Подмосковья уже начали постепенно выбираться на природу после коронавирусной истерии. И первое место, куда хочется сходить, это пляжи, тем более погода позволяет достать запылившиеся за год плавки и купальники и пойти загорать.

На днях появился рейтинг лучших пляжей Подмосковья. Среди них прекрасное лесное Луковое озеро в Богородском округе, песчаный пляж на реке Коломенке, Торбеево озеро в Сергиевом Посаде, Сенеж в Солнечногорске. В перечень вошли песочные пляжи «Рублевский», «Золотые пески» (Орехово-Зуево), «Солнечный берег» (Талдом), M’lstra’l Hotel & SPA (Истра), «Яхонты Истра», «Малибу» (Мытищи). Эти места, по оценкам комитета по туризму Московской области, являются самыми чистыми и комфортными.

В то же время на пляжах, по словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, теперь можно не ходить в масках. Однако это не значит, что нужно забыть о социальной дистанции — она сохраняется.

Однако надо помнить о правилах поведения на пляжах — речь не о том, куда можно ходить или нельзя, а о правилах загара, чтобы не навредить собственному здоровью.

Основные правила загара

Следует помнить, что днем с 10:00 до 16:00 солнце вступает в активную фазу и становится опасным для кожи. Поэтому в это время лучше не загорать.

Екатерина Вертиева, врач-дерматолог из клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, выделила также несколько несложных правил. Например, не стоит загорать слишком долго — 15 минут вполне достаточно. Так как в жару и на солнце организм теряет большое количество жидкости, нужно пить больше воды — 40 миллилитров на килограмм веса, то есть около двух литров в сутки.

Нельзя забывать и про солнцезащитные кремы. Причем выбирать их нужно по типу кожи: например, обычный крем с фотозащитой нельзя наносить на кожу с акне. А для сухой кожи вреден крем с легкой текстурой — он высушит ее еще больше.

Во время загара стоит регулярно увлажнять кожу. И обязательно нужно носить головной убор и солнцезащитные очки — причем не обычные, а с функцией защиты от ультрафиолета. Важно об этом помнить, потому что дешевые солнечные очки, как правило, не содержат фильтра, а только затемняют. И такие будут только во вред, потому что при затемнении человеческий глаз не понимает, что смотрит на солнце и, следовательно, становится беззащитным перед лучами.

Кроме того, врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова напоминает, что не стоит совмещать загорание с распитием алкогольных напитков. Спортом тоже лучше не заниматься на открытом солнце.

Кому загорать противопоказано

Далеко не всем загорать в принципе можно. По словам Екатерины Вертиевой, вообще не стоит загорать людям первого и второго — кельтского и скандинавского - фототипа кожи: блондинам, рыжим. У таких людей кожа очень чувствительная и плохо загорает. Более того, из-за воздействия солнечных лучей может развиться меланома кожи.

Также Вертиева не советует загорать детям, поскольку в детском возрасте кожа еще не до конца сформирована и не может выработать полноценную защиту от солнца. По словам дерматолога, если человек в детстве получил более трех солнечных ожогов, у него повышается риск онкологического заболевания после 50 лет.

Татьяна Егорова, в свою очередь, отметила, что детям до семи лет не стоит загорать на заграничных курортах — например, в Египте и Турции. Дело в том, что там другой уровень инсоляции и магнитный полюс — это непривычные условия, и детский организм попросту не успевает адаптироваться сначала к ним, а потом перестроиться обратно, к своему климату, уже после возвращения. Именно поэтому дети после возвращения из-за границы часто болеют. По словам Егоровой, если люди хотят уехать в зону не своей инсоляции и не навредить при этом организму, то нужно уезжать минимум на три месяца.

Загорание противопоказано людям с некоторыми кожными заболеваниями, такими как красная волчанка или розацеа. Также не рекомендуется загорать людям с акне, хотя на первый взгляд, эффект от солнца при угревой болезни положительный. Но это лишь временно, а впоследствии из-за солнечных лучей болезнь, наоборот, обостряется, так как утолщается верхний слой кожи.

Но есть и заболевания, при которых загорать полезно — в меру и с соблюдением всех правил. К таким болезням относится, например, псориаз, атопический дерматит или экзема.

Речь идет не только о кожных заболеваниях. В частности, Татьяна Егорова не советует загорать людям с гипертонией, аутоиммунными болезнями, онкологией, особенно в период обострения. Противопоказано загорать и при сердечно-сосудистых заболеваниях в тяжелой форме, а также при гриппе и ОРВИ. Правда, как отмечает дерматолог, тут дело уже не в солнечных лучах, а в высокой температуре: под палящим солнцем серьезно снижается иммунитет.

Избыточный загар очень опасен: он вызывает мутации, есть риск возникновения меланомы или даже карциномы — рака кожи. Причем проблемы от переизбытка ультрафиолета проявляются не в молодом возрасте, а уже позже — после 40 лет. Кожа начинает быстрее стареть, образуются морщины, пигментные пятна. Постепенно разрушается сама структура кожи, соединительные каркасы кожных тканей — по-научному это называется солнечный эластоз.

Но это отнюдь не значит, что нужно совсем отказываться от загара. Следует помнить, что витамин D человеку необходим, а ультрафиолет является единственным его источником. Просто делать это нужно с умом, соблюдая меры предосторожности.