Загадочные шахты времен неолита. Как Стоунхендж «прятал» их тысячи лет

Возле одного из самых знаменитых археологических памятников — Стоунхенджа — обнаружен еще один древний объект. Группа археологов нашла кольцо вырытых в доисторическую эпоху шахт. По мнению исследователей, это станет самым большим доисторическим памятником, когда-либо обнаруженным в Великобритании.

Шахты представляют собой огромный круг диаметром в целых два километра. Сами шахты шириной около десяти метров, а глубиной — пять метров, написал телеканал BBC.

Над раскопками работала команда ученых из университетов Сент-Эндрюса, Бирмингема, Уорика, Брэдфорда, Глазго и Университета Уэльса Тринити-Сент-Дэвид. Они взяли образцы из древних ям, чтобы установить их возраст. Оказалось, что шахты были раскопаны во время неолита более 4500 лет назад.

Археологи уверены, что порядка 20 шахт могли служить границей от «священной области», в которой находится сам Стоунхендж. Также имеется предположение, что шахты просто были границей, которая опоясывает древнее неолитическое поселение Даррингтон-Уоллс, которое находится примерно в трех километрах от Стоунхенджа. Полагается, что его жители и построили самый знаменитый памятник Британии.

University of St Andrews

То, что эти шахты были обнаружены в районе, где археологи уже как столетия перекопали каждый уголок, является настоящим чудом. Ведь само древнее место привлекает внимание британцев с появления Англии.

Обнаружить валы помогли технологии дистанционного зондирования. Исследователи отмечают, что такой результат дало объединение передовых археологических технологий с привычной «детективной» работой.

«Размеры валов и контуров шахт в Великобритании не имеют аналогов», — отметил главный исследователь проекта, профессор Винс Гаффни из Университета Брэдфорда.

Изображение Стоунхенджа в издании начала XVII века.

По его словам, эта находка продемонстрировала способность и желание неолитических сообществ воплощать свои «космологические системы верований» через масштабы столь огромные, что их размах стал полной неожиданностью для ученых.

Профессор также сообщил, что археологи сначала не поверили находке. Они списали валы на естественные особенности ландшафта, и только после сведения отмеченных точек на карте оказалось, что эти «особенности» образовали некую закономерность.

Ученый указал, что пока даже сложно сказать, сколько времени ушло у людей на создание этих шахт с помощью ручных каменных орудий. Вероятно, для этого была бы необходима колоссальная организация труда. Это навело археологов на мысль о том, что древние общества могли быть более сложными, чем мы привыкли думать.

«Ямы являются массивными. Насколько мы можем судить, они почти вертикальные, то есть они не сужаются к низу. Наслоения на дне указывают относительно медленное заполнение ям. Другими словами, шахты были вырезаны — и оставлены пустыми», — добавил профессор Гаффни.

Пробы их шахт позволят археологам подробно описать процессы в ландшафте около Стоунхенджа, происходившие за последние четыре тысячи лет, и поможет пролить свет на то, как и чем жили создатели Стоунхенджа.