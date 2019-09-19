Загадочная смерть популярной модели. Есть запись с камеры наблюдения и нет подозреваемых

Популярная тайская модель была найдена мертвой в холле одного из жилых домов Бангкока. Позже в Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, находящейся в лифте того самого здания. На них модель без признаков жизни заносит в кабину некий мужчина. Он укладывает ее тело на пол, прихорашивается, а когда двери лифта открываются, поднимает девушку и выходит вместе с ее телом из кабины. «360» разбирался, что известно о загадочной смерти популярной модели, и почему полиция отпустила заносившего ее тело в лифт мужчину.

Убийство, несчастный случай или естественная смерть?

Титтим Норфанпфитт, или как называют ее поклонники — Бэлль, — была найдена мертвой во вторник, 17 сентября, пишет Daily Mail. Сотрудники полиции не обнаружили на ее теле никаких видимых повреждений, а потому пока остается неизвестной причина смерти 25-летней модели.

О подозреваемых еще говорить рано, сказал представитель полиции. Однако в Сети так не считают.

Видеозапись

В Сети была опубликована видеозапись с камер видеонаблюдения, находящихся в кабине лифта здания. На кадрах видно, как мужчина вносит модель в кабину и укладывает ее на пол. Никаких признаков жизни девушка не подает.

Пока лифт едет на нужный этаж, мужчина поправляет прическу и одергивает футболку, глядя в зеркало. Когда двери кабины открываются, он поднимает тело модели и выходит вместе с ним в вестибюль здания. На этом видеозапись заканчивается. Каких-либо кадров с других камер дома нет.

Преступник или спаситель?

Полиция опознала и задержала мужчину, которого запечатлела камера наблюдения. Его имя не называется в интересах следствия.

По словам мужчины, он находился на мероприятии, походившем в этом же здании. Там присутствовала и Бэлль. Девушка много выпила и ему пришлось взять ее к себе домой, так как она потеряла сознание до того, как успела сказать ему свой адрес. Телефонов друзей модели, которым можно было бы позвонить и попросить забрать ее, мужчина не знал.

Он признался, что оставил девушку в вестибюле, когда та была без сознания. Также он добавил, что не сделал «ничего плохого» в отношении девушки.

После допроса мужчина был отпущен. Как рассказал представитель полиции местным СМИ, сейчас для установления причины смерти девушки необходимо дождаться отчета о вскрытии. А значит говорить о подозреваемых пока рано.