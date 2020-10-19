Загадочная пирамида годами строится под Домодедовом. По документам — пасека, по виду — дом древних богов
Домодедовская пирамида
Несколько лет назад кто-то отгородил высоким забором часть Никитского оврага, где раньше добывали известняк. Потом начали появляться очертания дома, но он похож не на постройку классической инфраструктуры, а скорее на зиккурат — культовое сооружение древности, распространенное в вавилонской и шумерской культуре.
Местные жители тут же начали строить догадки, для чего может предназначаться здание. Спросить они ни у кого не могли, потому что хозяин объекта никак не афиширует себя.
Съемочная группа «360» побывала около здания. Зайти внутрь не удалось — на написанный на заборе номер отвечали рабочие, говоря, что хозяин объекта, «если захотел бы, сам пригласил».
Вход в дом отгорожен забором, над воротами которого возвышается что-то наподобие короны. Символ, расположенный в центре забора — тибетский бесконечный узел. По словам научного журналиста Ильи Филиппова, это знак бессмертия и бесконечности.
Причем такой забор не один. В другой стороне участка есть точно такой же, около которого уже висит звонок, почтовый ящик и даже указан адрес.
Задача пирамиды
В администрации городского округа Домодедово сказали, что здание по документам — хранилище-инкубатор для пчел. Эта территория действительно когда-то использовалась крестьянско-фермерским хозяйством.
В 2007 году этот участок был продан нынешнему собственнику, и с 2009 года этот собственник разработал проект хранилище-инкубатор для разведения пчел. И пытался получить разрешение на строительство в администрацииЕвгения Хрусталевазаместитель главы администрации городского округа Домодедово.
Власти такого разрешения не выдали, потому что проектная документация не соответствовала нормативам. Тогда владелец участка Дмитрий Бахарев подал в суд и выиграл. Хозяин продолжил строить объект, но вот прошло уже 13 лет, а на участке все еще ведутся работы.
Таинственный сосед
Один пользователь, который представился как участник строительства объекта, написал в Сети, что под домом бункер из четырех комнат, а также тоннели длиной 400 метров от речки до пирамиды и в сторону леса. В одной из комнат якобы есть два сейфа высотой 1,6 метра и шириной по 80 сантиметров. Оба весят по 100 килограммов.
Кроме того, у здания есть собственный выход к реке Рожайка. Причем даже в этом месте участок огорожен высоким забором.
Местная жительница Ирина Лопатина рассказала, что сосед из пирамиды никогда не шумит, но к нему часто заглядывают за молоком. Информацию о фермерском хозяйстве подтвердил и другой собеседник «360» — водитель по имени Александр Вернигоров.
Это частный дом строится, не гостиница и не музей. Здесь у них подсобное помещение, фермерское хозяйство есть. У них там серьезное помещение, ванная, все. Я приезжаю по поводу обслуживания стиральных машин. Там необычноАлександр Вернигоров.
С хозяином Дмитрием Бахаревым телеканалу «360» пообщаться не удалось. Мы нашли его номер, но по нему ответили рабочие. Собеседник сказал, что общаться с журналистами владелец объекта не будет. А если и захочет, то сам найдет способ.
Остается только догадываться, кто такой Бахарев. Некоторые полагают, что он поклонник шумерской культуры и специально выстроил пирамиду, чтобы на ее вершине организовать что-то похожее на алтарь и поклоняться каким-то древним богам.