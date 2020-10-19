На окраине села Никитское есть странная постройка, названная Домодедовской пирамидой. Объект напоминает усыпальницу египетского фараона, но используется под сельское хозяйство. Правда, до конца никто не знает, для чего это здание предназначено.

Домодедовская пирамида

Несколько лет назад кто-то отгородил высоким забором часть Никитского оврага, где раньше добывали известняк. Потом начали появляться очертания дома, но он похож не на постройку классической инфраструктуры, а скорее на зиккурат — культовое сооружение древности, распространенное в вавилонской и шумерской культуре.

Местные жители тут же начали строить догадки, для чего может предназначаться здание. Спросить они ни у кого не могли, потому что хозяин объекта никак не афиширует себя.

Съемочная группа «360» побывала около здания. Зайти внутрь не удалось — на написанный на заборе номер отвечали рабочие, говоря, что хозяин объекта, «если захотел бы, сам пригласил».

Вход в дом отгорожен забором, над воротами которого возвышается что-то наподобие короны. Символ, расположенный в центре забора — тибетский бесконечный узел. По словам научного журналиста Ильи Филиппова, это знак бессмертия и бесконечности.

Источник фото: телеканал «360»

Причем такой забор не один. В другой стороне участка есть точно такой же, около которого уже висит звонок, почтовый ящик и даже указан адрес.

Источник фото: телеканал «360»

Задача пирамиды

В администрации городского округа Домодедово сказали, что здание по документам — хранилище-инкубатор для пчел. Эта территория действительно когда-то использовалась крестьянско-фермерским хозяйством.

В 2007 году этот участок был продан нынешнему собственнику, и с 2009 года этот собственник разработал проект хранилище-инкубатор для разведения пчел. И пытался получить разрешение на строительство в администрации Евгения Хрусталева заместитель главы администрации городского округа Домодедово.

Власти такого разрешения не выдали, потому что проектная документация не соответствовала нормативам. Тогда владелец участка Дмитрий Бахарев подал в суд и выиграл. Хозяин продолжил строить объект, но вот прошло уже 13 лет, а на участке все еще ведутся работы.

Источник фото: телеканал «360»

Таинственный сосед

Один пользователь, который представился как участник строительства объекта, написал в Сети, что под домом бункер из четырех комнат, а также тоннели длиной 400 метров от речки до пирамиды и в сторону леса. В одной из комнат якобы есть два сейфа высотой 1,6 метра и шириной по 80 сантиметров. Оба весят по 100 килограммов.

Кроме того, у здания есть собственный выход к реке Рожайка. Причем даже в этом месте участок огорожен высоким забором.

Источник фото: телеканал «360»

Местная жительница Ирина Лопатина рассказала, что сосед из пирамиды никогда не шумит, но к нему часто заглядывают за молоком. Информацию о фермерском хозяйстве подтвердил и другой собеседник «360» — водитель по имени Александр Вернигоров.

Это частный дом строится, не гостиница и не музей. Здесь у них подсобное помещение, фермерское хозяйство есть. У них там серьезное помещение, ванная, все. Я приезжаю по поводу обслуживания стиральных машин. Там необычно Александр Вернигоров.

С хозяином Дмитрием Бахаревым телеканалу «360» пообщаться не удалось. Мы нашли его номер, но по нему ответили рабочие. Собеседник сказал, что общаться с журналистами владелец объекта не будет. А если и захочет, то сам найдет способ.

Остается только догадываться, кто такой Бахарев. Некоторые полагают, что он поклонник шумерской культуры и специально выстроил пирамиду, чтобы на ее вершине организовать что-то похожее на алтарь и поклоняться каким-то древним богам.