Загадка Майкла Рокфеллера

В последнее время имя Майкла Чарльза Рокфеллера мелькает среди участников российских бизнес-форумов или в светской хронике. Его фамилия сразу напоминает о знаменитой семье американских политиков и банкиров. Майкл утверждает, что он прямой потомок династии. Однако журналисты уже успели найти некоторые нестыковки в его биографии. Кто же на самом деле Майкл Рокфеллер?

Что рассказывает Майкл Рокфеллер

Майклу Рокфеллеру 26 лет. Он выпускник Колумбийского университета в Нью-Йорке. Там он получил степень бакалавра по экономике. По его словам, он владеет компанией Rockefeller & Couts International, которая «разрабатывает инновационные строительные технологии, позволяющие сделать недвижимость премиум-класса более доступной и при этом более экологичной». По его утверждениям, до этого он успел получить богатый корпоративный опыт. Однако где именно работал, не уточняет. Об этом написал Forbes.

Сам Майкл Рокфеллер рассказывает, что родился в 1993-м в Майами в семье морского офицера. Когда ему было два года, семья переехала в Израиль.

Майкл утверждает, что он является родственником Франклина Рокфеллера — младшего из трех сыновей Уильяма Рокфеллера-старшего. Старшие дети — Джон и Уильям Рокфеллер — основали нефтяную компанию Standard Oil. Франклин тоже в ней работал. Однако позже поссорился с братьями и занялся своим делом.

В семье Франклина Рокфеллера появились пятеро детей. Дочь Франклина Элис родила сына Уильяма. Тот, в свою очередь, имел троих детей. Один из них был дедушкой Майкла, его сын Уильям — отец Майкла.

При этом 26-летний Рокфеллер утверждает, что какую-то часть жизни провел под другими именем и фамилией.

«Я на самом деле не большой поклонник моей фамилии. Отец был ошеломлен тем, что я изменил ее на законную [Рокфеллер] годы спустя. У него [отца] гораздо более легкая жизнь, чем у меня, решившего не терять наследие и восстановил фамилию», — пожаловался журналистам Майкл Чарльз Рокфеллер на сайте своей компании Rockefeller & Couts International. При этом свои старые имя и фамилию он раскрывать отказался.

Сейчас Майкл очень часто появляется в России не только ради бизнеса. Здесь он встретил свою невесту — Ольгу Грищенко. Она является вице-президентом компании «Синергия». Фирма занимается организацией бизнес-форумов. На одном из них, кстати, выступил и Рокфеллер.

Ольга призналась, что не разделяет подозрений журналистов относительно происхождения жениха.

«У меня не вызывает вопросов ни его происхождение, ни его редкая интеллигентность и ум. Я серьезный человек и едва ли стала бы связываться с человеком, который вызывает у меня сомнения. Тем более выходить замуж», — заявил она.

Что выяснили СМИ

Журналисты не смогли остаться равнодушными к персоне молодого Рокфеллера. Они стали искать данные о нем и столкнулись со множеством странностей и нестыковок. Так, работники американского Forbes изучили базу имен выпускников Колумбийского университета и не нашли там Майкла Чарльза Рокфеллера. Однако отсутствие Рокфеллера-младшего в списках можно объяснять сменой имени.

Кроме того, Forbes направил запрос в организацию Rockefeller Family Office, связанную с Rockefeller Capital Management (занимается делами семьи Рокфеллеров). В организации ответили, что Майкл Чарльз Рокфеллер не является потомком Джона Рокфеллера. В свою очередь, у Франклина Рокфеллера не было наследников, которые дожили до взрослого возраста.

«Офис не имеет никакого отношения к Майклу Чарльзу Рокфеллеру», — заявил представитель Rockefeller Family Office.

Кроме того, в генеалогической книге Рокфеллеров The Transactions Of The Rockefeller Family Association: For The Five Years, 1905-1909, With Genealogy (1910 год) говорится, что у дочери Франклина Рокфеллера Элис вообще не было детей.

Также вопросы возникли по поводу компании Майкла Рокфеллера. Дело в том, что на сайте нет никаких контактных данных Rockefeller & Couts International, кроме адреса. Организация якобы находится в Нью-Йорке, на Бродвее. Но по указанному адресу Rockefeller & Couts International не зарегистрирована. Также панорама Google Maps не показывает никаких знаков, которые говорили бы о наличии там данной фирмы. По словам Майкла, представленная на сайте информация — это номинальный корреспондентский адрес. Свой настоящий юридический адрес Рокфеллер не раскрывает.