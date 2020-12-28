Загадка «Англетера». Как родилась и закончилась конспирологическая теория об убийстве Есенина

Ровно 95 лет назад умер поэт Сергей Есенин. Он покончил с собой в петербургской гостинице «Англетер». Но в 70–80-е годы появилась новая версия смерти Есенина — убийство. И в эту конспирологическую теорию до сих пор верят.

Сергей Есенин умер 28 декабря 1925 года в возрасте 30 лет. Его тело нашли в гостинице «Англетер» в центре Ленинграда. Дверь в пятый номер была заперта изнутри, поэтому взламывать ее пришлось ломом.

Вскрытие тела проводил судебно-медицинский эксперт А. Гиляревский. Он установил, что на теле были незначительные повреждения. Эта версия прожила несколько десятков лет, а потом появилось предположение, что Есенина убили.

Самоубийство посчитали убийством

В 1970–1980-е годы следователь Московского уголовного розыска полковник в отставке Эдуард Хлысталов заявил, что Есенина заказали, а суицид — инсценировка.

Сторонники этой версии уверяют, что нужно внимательнее смотреть на посмертные фотографии Есенина в высоком качестве. Там якобы можно увидеть, что перед смертью поэт был избит. По их мнению, в пользу этой версии говорят детали жизнь поэта: современники Есенина утверждали, что он в юности увлекался кулачными боями и считался довольно сильным бойцом, который мог оказать активное сопротивление потенциальным убийцам.

На руках у Есенина были порезы. Есть версия, что у номере отеля, где он жил, не было чернил. В связи с этим он писал стихи кровью. Об этом сказал друг Есенина Вольф Эрлих, кто самый первый увидел мертвого Есенина.

В «убийстве» Есенина даже появились подозреваемые. Самые популярные — агенты ОГПУ во главе с Яковом Блюмкиным. По словам поэта и литературоведа Даны Курской, в день смерти Есенина Блюмкин был в Гималаях, передает kp.ru.

Гостиница «Англетер» в 2007 году. Источник фото: Wikimedia

Версия современного автора

По поводу якобы убийства Есенина писал Николай Астафьев. В 2016 году состоялась презентация книги писателя «Трагедия в „Англетере“: действующие лица и исполнители». Автор утверждает, что многие документы, касающиеся обстоятельств дела Есенина, являются фальшивками. Это, по словам Астафьева, позволяет сделать вывод, что поэта убили.

Автор уверял, что Есенин на самом деле не присылал своему другу Вольфу Эрлиху письмо с сообщением о приезде в Ленинград и просьбой найти ему жилье. В качестве доказательств Астафьев приводит вид бланка, на котором не было номера телеграммы и почтового отделения, из которого ее отправили. Хотя в те годы на бумаге указывались эти данные.

Также Астафьев утверждал, что время прохождения телеграммы из Москвы и Ленинград в те годы составляло не менее двух часов. Однако Есенин отправил телеграмму в 15:02, а у Эрлиха в руках она оказалась уже в 15:31.

«Такого никак не могло быть. Те, кто изготовил фальшивку, словно не знали, какое время надо было проставить», — писал Астафьев.

Удар тяжелым

В 2005 году судмедэксперт Евгений Мишин пообщался с «Коммерсантом» и объяснил, что в конце 80-х появилось три версии убийства Есенина. Одна была связана с ударом поэта по голове рукояткой револьвера или утюгом, из-за чего у него произошел перелом черепа.

Вторая была связана с огнестрельным ранением Есенина в голову, а третья — со смертью от удушения подушкой или рукавом.

Если бы был нанесен прижизненный удар утюгом или рукояткой револьвера, то мог образоваться кровоподтек или рана с переломом. Вследствие этого возникли бы отек и припухлость, а не вдавление, как на фото Евгений Мишин.

Версия убийства Есенина проникла в массовую культуру. Она представлена в сериале «Есенин» 2005 года. Судмедэксперт Сергей Никитин, комментируя произведение, заявил, что ему смешно смотреть на версию об убийстве, сообщил в 2005 году сайт kp.ru.

«Серьезному специалисту, который хорошо знает, чем отличается жертва убийства от самоубийцы, глядеть на это смешно», — сказал Никитин.

Конспирологическую теорию об «убийстве» Есенина опровергли в 1989 году. Тогда создали Есенинскую комиссию, которая провела ряд экспертиз. Они привели к выводу, что самоубийство Есенина — не инсценировка, а информация об убийстве — «вульгарное, некомпетентное токование специальных сведений».