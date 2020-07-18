Россию и Британию сроднила проблема ожирения. Заедали изоляцию

В Великобритании началась вспышка ожирения. За последние три месяца в местные больницы поступило рекордное количество пациентов с лишним весом. Виной всему пандемия, во время которой люди были ограничены в передвижениях. И это роднит их с россиянами.

По информации британского издания The Daily Mail, в больницы Великобритании ежедневно попадали до 2400 человек, страдающих лишним весом. Врачи обеспокоены ситуацией, так как причиной роста числа пациентов с ожирением мог стать коронавирус. Во время пандемии правительство ограничивало граждан своих стран в передвижении. Без физической активности люди начали резко набирать вес.

К борьбе с ожирением британцев даже подключился премьер-министр страны Борис Джонсон. Он может запретить рекламу вредных продуктов, которые приводят к ожирению.

А как же россияне?

«За карантин, по моим данным, пациенты набрали в среднем от трех до пяти килограммов лишних, поэтому сейчас все достаточно усиленно худеют. Вообще, конечно, эта проблема и до пандемии была в России», — рассказала «360» врач-диетолог Дарья Русакова. Она добавила, что в целом россияне идут по пути США и Великобритании.

По словам диетолога, занимающиеся проблемой ожирения клиники на время пандемии переквалифицировали под больных COVID-19. В результате пациенты с лишним весом не получали необходимую помощь.

«Более того, на карантине обострилась психологическая обстановка. Люди не знали, когда это все закончится и что будет дальше. Для того чтобы заесть эти депрессивные настроения, они использовали сахаросодержащие продукты», — отметила собеседница.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова напомнила, что в начале пандемии был ажиотаж на скупку дешевых продуктов — гречки, макарон, масла и так далее.

В магазинах сметали все. В основном это были углеводы. Теперь эти продукты стали использовать Анна Белоусова врач-диетолог.

При этом врач подчеркнула, что во время изоляции можно было не только не набрать лишний вес, но и похудеть. Кому-то ситуация с пандемией могла помочь, но большинству людей она лишь навредила, потому что очень сильно сократилась физическая активность, закрылись фитнес-клубы, не было возможности гулять столько, сколько все привыкли.

«В процентах непосредственно набора веса россияне прибавили точно, потому что сейчас пациенты, которые имеют возможность обращаться, обращаются все. Говорят, что поправились за время изоляции, и спрашивают, что с этим делать», — заключила Белоусова