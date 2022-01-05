Жительница Павловского Посада обратилась в полицию города после того, как не дождалась с прогулки свою родственницу с 10-месячным ребенком. Правоохранители отправились на поиски. Тело младенца нашли в лесу. По подозрению в убийстве задержали мать девочки. В ходе допроса она призналась в содеянном, сообщили следователи. «360» собрал все, что известно о деле.

Последняя прогулка

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая переживала из-за долгого отсутствия своей родственницы и ее 10-месячной дочки, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

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В городе были организованы поиски пропавших. Уже в вечерние часы тело ребенка обнаружили без признаков жизни. Под подозрение следователей попала мать погибшего ребенка.

Уголовное дело

По предварительным данным прокуратуры Московской области, днем 4 января подозреваемая находилась в частном доме в деревне Гаврино городского округа Павловский Посад. Когда она вышла на прогулку с дочкой, то задушила ее, а тело закопала в ближайшей лесополосе.

«Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства матерью своей 10-месячной дочери», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.

Следователем регионального СКР была задержана 34-летняя местная жительница — мать ребенка.

Признание

Криминалисты и следователи провели осмотр места происшествия, также были допрошены свидетели. Правоохранители назначили необходимые судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

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На допросе подозреваемая призналась в совершении преступления. Как отмечено, женщина раскаялась.

«В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Никаких подробностей дела, а также мотивов совершенного преступления следователи не раскрыли.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.