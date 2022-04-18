Задумка школьников стала огромным проектом. «Доброе дело» Подмосковья помогает Донбассу жить

Московская область продолжает помогать жителям Донбасса. Детской больнице Донецка передали лекарства для нейрохирургического отделения. Жителям Ясиноватой волонтеры привезли наборы с едой, предметами личной гигиены и лекарствами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что со временем привезут и стройматериалы, чтобы отстроить пострадавший от обстрелов город.

Подмосковье помогает Донбассу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил 18 апреля, что в минувшие выходные в Донбасс прибыла фура с пятью тоннами лекарств от врачей Подмосковья. Препараты предназначены для пациентов детского нейрохирургического отделения в Донецкой больнице. Также были доставлены продукты и специализированное детское питание, которое передадут в республиканский центр медицинской генетики.

«Прошу эту работу дальше продолжать. То, что касается медикаментов. Вы знаете, у нас на прошлой неделе была омбудсмен ДНР Элеонора Михайловна. Она сказала, что медикаменты в части нейрохирургии, всего того, что востребовано в операциях, в оказании первой помощи, задействованы как никогда», — подчеркнул глава Подмосковья.

Кроме того, гуманитарный груз был доставлен в город Ясиноватую. Это прифронтовая зона — ближайшие позиции ВСУ находятся всего в двух километрах. Горожане, а также жители окрестных сел практически остались без продуктов и медикаментов. Кроме того, после подрыва водоснабжения в городе нет воды. Именно поэтому сюда выдвинулась колонна гуманитарного конвоя.

Источник фото: mosreg.ru

Больше всего нужен мир

Гуманитарную помощь собирали всем миром: продукты, средства личной гигиены, книги, игрушки приносили обычные жители Подмосковья, представители бизнеса и общественных организаций в 130 волонтерских пунктов Московской области. Волонтеры упаковали все в персональные наборы весом порядка 15 килограммов — этого должно хватить как минимум на неделю семье из трех человек.

Источник фото: телеканал «360»

Отдельно горожанам вручали медицинские наборы, куда вошли необходимые препараты, которые есть в любой аптечке: детские лекарства, жаропонижающие, а также успокоительные. Коробки с наборами были обклеены рисунками с пожеланиями добра и мира, которые передали самые юные участники акции «Доброе дело».

Люди рассказывали, как они живут в Ясиноватой, которую почти каждый день обстреливают украинские войска. Мама троих детей бегает под обстрелами на дачный участок, чтобы покормить кроликов — без них семье пришлось бы совсем туго. Другая мама рассказала, как тяжело без воды ухаживать за длинными волосами любимой дочки. Третья — переживала о сыне, который ушел защищать Донбасс 26 февраля, с тех пор от него нет вестей.

Врачи гумконвоя справлялись у людей о самочувствии и поясняли, какие лекарства им принимать, волонтеры подробно расспрашивали жителей, в чем особо острая необходимость, что еще привести. Взрослые просили наладить водоснабжение, привести питьевую воду, еще лекарств. А дети, простые мальчишки и девчонки, преодолевая смущения, говорили только одно: больше всего хочется мира.

Источник фото: телеканал «360»

«Доброе дело» подмосковных школьников

Акция «Доброе дело» стартовала в Московской области на прошлой неделе. Ее придумали подмосковные школьники, которые хотели помочь жителям Донбасса. При поддержке главы региона ребята объявили сбор гуманитарной помощи в школах области, а от себя дети добавили добрые рисунки со словами поддержки. В работе приняли участие почти две тысячи добровольцев.

Несмотря на то, что акцию придумали дети, «Доброе дело» стало большим проектом. На сегодняшний день удалось собрать 350 тонн гуманитарного груза. Первая фура уже доставила груз, вторая отправилась в путь сегодня. Андрей Воробьев отметил, что акция объединила людей ради помощи жителям ДНР и ЛНР, а также других городов, которые пострадали от военных действий.

«Каждый из нас пережил достаточно много. Но согласитесь: то, что происходит сегодня там, не может сделать нас безучастными. Как можешь не участвовать в том, чтобы помочь старикам, молодым деткам? Это „Доброе дело“, акция, которую мы начали, наша задача — сделать ее масштабной», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пообещал, что Подмосковье продолжит помогать Донбассу и гуманитарный груз будет формироваться из товаров, которые сейчас наиболее необходимы. В том числе попробуют решить вопрос со стройматериалами: в Ясиноватой обстрелами ВСУ разрушено несколько сотен домой, разбиты тысячи окон, пострадали кровли. Дома жителей и социальные объекты города требуют капитального ремонта.

«Вы знаете, что там и взрослым, и детям нужна особая помощь — это и вода, и медикаменты, гигиена, продукты. Наши дети, наши школьники, а их у нас почти миллион человек, вместе с родителями собирали гуманитарную помощь. Акция продолжается, запрос на нее есть. Поэтому все жители, предприятия, которые хотят участвовать, беспрепятственно могут это сделать», — отметил Андрей Воробьев.