Индия решила задобрить Трампа стеной. Ради сделки там отгородили бедняков

На следующей неделе Дональд Трамп прибудет в Индию с двухдневным визитом. Страны обсудят торговые соглашения и поставки военного оборудования. Власти так сильно хотят впечатлить президента США, что даже пытаются скрыть от него трущобы. Эксперт рассказал «360», почему близкий союзник России Индия стремится к сближению со Штатами и как это может помочь Кремлю.

Муниципальная корпорация города Ахмадабад решила спрятать трущобы от взора Трампа. На том отрезке пути, где будет проезжать кортеж президента, началось строительство стены. Ее высота составит около полутора метров, а длина полкилометра, передает The Telegraph. Чиновники оправдываются и заявляют, что это сделано для улучшения движения на дорогах.

Правительство Индии построило стену, чтобы президент Трамп не увидел бедных людей во время своего визита на следующей неделе. 45 семей в Ахмедабаде также выселяются в рамках «благоустройства», многие говорят, что им некуда идти: «Почему они прячут нас, бедняков?»

По словам главного редактора BNE-Intellinews Бена Эйриса — это попытка впечатлить Дональда Трампа. Для того, чтобы президент был более сговорчив в переговорах и сделках, необходимо угодить его эго. Это один из таких способов.

Сам президент будущей поездкой воодушевлен, хоть и пытается поубавить пыл, учитывая крайне непростые отношения двух стран в прошлом.

«Индия не очень хорошо к нам относится, но мне очень нравится премьер-министр Моди. И он сказал мне, что между аэропортом и мероприятием [в Ахмедабаде] будет 7 миллионов человек», — передает слова Трампа Gulf News.

Торговые соглашения

Встреча проходит своевременно учитывая, что правительство Индии столкнулось с рядом общенациональных протестов, а у Трампа только закончилась эпопея с импичментом. К тому же Индия представляет из себя хорошего экономического партнера в Азии. США такой пригодится на фоне торговой войны с Китаем.

США являются вторым по величине торговым партнером Индии после Китая, а их торговля товарами и услугами в 2018 году достигла рекордных 142,6 миллиарда долларов.

Почему мы стали такими бесстыжими в Индии? Индиец склоняет голову перед статуей #Trump в своем храме «Трампа».

«В торговых сделках заинтересованы все, а в особенности Индия, которая растет очень быстро. Ей нужен рынок для продажи товаров. У США он остается невероятно богатым, и если получится добиться льготных торговых условий, то это даст очень много денег индийскому бизнесу», — подметил Бен Эйрис в разговоре с «360».

Однако не все так просто. Между странами существует напряженность с тех пор, как администрация Трампа начала взимать с Индии тарифы на сталь и алюминий, а затем последовал ряд пошлин. Две страны спорили из-за всего — от тарифов на сельскохозяйственные товары до мотоциклов Harley Davidson и ценовых ограничений на медицинские устройства и новых индийских правил по поводу хранения данных. Сейчас сложно сказать, каким будет результат поездки Трампа.

Хотят дружить со всеми

На взаимоотношения России и Индии торговая сделка с США никак не должна повлиять. По мнению Бена Эйриса, взаимодействие Индии с другими странами вписывается в философию политики Путина. Он придерживается версии многополярного мира, а не биполряного. Кремль не пытается привлечь Индию «к российской стороны и увести от американской».

«Москва понимает, что у всех будут торговые, экономические и военные отношения со всеми другими странами на основе своих собственных национальных интересов. Так что я не думаю, что это повлияет на российско-индийские отношения вообще», — подчеркивает собеседник «360».

К тому же стоит отметить, что позиция России и Китая значительно отличается от позиции Индии. Москва и Пекин видят себя геополитическими соперниками Вашингтона. Вследствие этого они создали экономический и военный союз. Нью-Дели не видит себя в роли основного геополитического игрока. По крайней мере по большей части в этой сфере ведет себя крайне пассивно.

Индия находится на втором месте по количеству населения в мире. И вследствие этого ей необходимо быть друзьями со всеми: и с Россией, и с США. Она ищет баланс, и это нормально.

Сближение Штатов с Индией, на первый взгляд, могут усложнить геополитическую игру, но в некотором смысле это к лучшему. Как заявляет эксперт, тогда у России появится рычаг в многосторонних переговорах с США. Она сможет давить на Штаты через Индию.

Встреча Дональда Трампа с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет 24 февраля