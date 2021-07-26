Задержаться в небе. Зачем России новые самолеты Судного дня

Разработка самолета управления войсками на случай ядерной войны началась в Воронеже. Он будет сделан на базе Ил-96-400М и заменит имеющиеся Ил-80. По словам специалистов, подобная модернизация необходима, потому что нынешние самолеты были созданы еще в советские времена.

Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один из них уже находится в производстве. Проект назвали «Звено-3С». Об этом РИА «Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Для чего нужны эти самолеты?

Самолет Судного дня — это летающий безопасный пункт, который служит для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в тяжелые военные времена. Например, если будут уничтожены наземная и спутниковая инфраструктуры. Как объяснил «360» заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, изначально предполагалось, что подобным самолетом воспользуются в случае ядерной войны.

Самолеты оборудованы всеми нужными средствами для того, чтобы можно было управлять обороной и вообще всей страной, находясь в воздухе.

Полковник в отставке и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин добавил, что такое оборудование секретно по своему содержанию. Например, никто не знает линии связи и коды, на которых они работают.

Необходимая модернизация

В России уже есть самолеты Судного дня — это Ил-80, сделанные на базе пассажирских Ил-86. По словам Литовкина, они были сделаны еще в 80-х годах. Несмотря на то, что их модернизовали, нам нужно новое оборудование.

«Техника развивается, появляются новые беспилотники и спутники управления в космосе. Ничего не стоит на месте, поэтому нужны и новые самолеты с системой управления», — подчеркнул эксперт.

Это также покажет потенциальному противнику, что Россия в ответ на любую атаку может дать достойный ответ.

Дрозденко отметил, что для поддержания боеспособности страны на максимальном уровне нужно иметь качественное оружие, которым не будет сложно управлять. А нынешние самолеты оборудованы аппаратурой советских времен, что все значительно усложняет.

Власти занялись постепенной модернизацией оборудования, что очень хорошо. Это значит, что появится новая машина, которая будет свежее, надежнее и пролетает дольше.

Он также предположил, что обновлением занялись сейчас, потому что срок летной годности уже существующих самолетов подходит к концу.

Источник РИА «Новости» отметил, что дальность полета новых самолетов будет в два раза больше. У них появится возможность дозаправки в воздухе, а в полете их будут сопровождать истребители. Радиокомплекс машины сможет доводить приказы до войск стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, а также подводных лодок в радиусе шести тысяч километров.

Недавно Россия успела привлечь внимание к своим изобретениям на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) — 2021. На нем свои экспозиции разместили 538 отечественных компаний, а особенно высоко оценили новейший легкий тактический самолет Checkmate. Он способен разгоняться до двух скоростей звука, и ему уже предрекли большое будущее.