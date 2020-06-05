Инвестиции обернулись делом. Что означает задержание главы Российской венчурной компании Повалко

Главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко обвинили в злоупотреблении полномочиями при заключении инвестиционных сделок. Ущерб от его действий может достигать трех миллионов долларов. Следствие ходатайствует об аресте гендиректора. А источники говорят, что происходящее необходимо для реанимации старого уголовного дела.

4 июня сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в офисе РВК и доме гендиректора Александра Повалко, изъяли документы, флешки и прочие носители информации. Главу компании отвезли на допрос в МВД, следователей интересовали условия заключения инвестиционных сделок, сообщил «Коммерсант».

После беседы Повалко обвинили в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий и задержали на 48 часов. По словам собеседников газеты, сейчас речь идет о 600 тысячах долларов, однако общий размер ущерба может вырасти до трех миллионов долларов. 5 июня Гагаринский суд Москвы определит Повалко меру пресечения. При этом следствие, отмечает РИА «Новости», настаивает на взятии гендиректора под стражу. Хотя обвинение по части второй статьи 201 УК РФ этого не предполагает.

АО «РВК» создали по поручению правительства в 2006 году. По сути, это государственный фонд, инвестирующий в другие фонды. Компания является одним из инструментов создания национальной инновационной системы и институтом развития российского венчурного рынка — финансировании новых или растущих компаний и стартапов, поэтому сопряженном с повышенными рисками.

Инвестиции или хищения

В Следственном комитете происходящее пока не прокомментировали. Как пояснил знакомый с ситуацией источник РБК, интерес следствия к Повалко возник во время расследования дела о хищении средств под видом вложений в американские компании. В конце 2012 года РВК заключила два договора займа на пять миллионов долларов с дочерним RVC I LP для покупки акций Soft Machines Inc. Фонд должен был вернуть деньги 6 февраля и 28 декабря 2022 года.

Но в 2016 году акции продали. Деньги от их реализации поступили на расчетный счет RVC I LP. Три миллиона долларов решили реинвестировать в Alion Energy Inc., строящую и обслуживающую солнечные электростанции. С 2012 года фонд суммарно вложил в эту компанию более 22 миллионов долларов. Часть средств по договору перевели в декабре 2016 года. В РВК заявляют, что все инвестиционные сделки проводились с соблюдением необходимых процедур.

Примерно в то время на работу в РВК пришел Повалко. В 2017 году его команда провела внутреннюю аудиторскую проверку и передала ее результаты в прокуратуру.

«Новый менеджмент компании указал на признаки возможных злоупотреблений, после чего инвестиции в Alion попали в фокус внимания правоохранителей», — рассказал источник РБК.

В компанию Alion Energy Inc., сообщал ТАСС, вкладывалась не только РВК, но и другие европейские и американские венчурные фонды. Общий объем инвестиций составил 70 миллионов долларов. С 2017 года компания успешно строит и обслуживает солнечные электростанции в Бразилии, Мексике, Индии и Чили. Другие инвесторы не предъявляют претензий Alion и ждут, когда она выйдет на самоокупаемость и начнется возврат вложений.

Реанимация дела?

В 2018 году следователи арестовали экс-главу департамента инвестиций, члена правления РВК Яна Рязанцева и члена совета директоров Alion Михаила Чучкевича. По мнению следствия, предприниматели сговорились во время обсуждения поддержки испытывающей финансовые трудности Alion.

Совет директоров РВК не увидел необходимости в финансировании. Но бизнесмены, считает следствие, представили руководству ложные сведения, из-за которых те согласились на инвестиции и Alion получила 22,7 миллиона долларов. После этого Чучкевич и Рязанцев вывели средства на счета подконтрольных фирм и присвоили их себе, следует из материалов дела.

Предпринимателей обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Но в марте 2019 года, после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова, их выпустили под подписку о невыезде. По мнению экспертов ЦОП «Бизнес против коррупции», в действиях Чучкевича отсутствует состав преступления.

«Дело Чучкевича — очередной фрагмент картины под названием „подмена гражданско-правовых споров уголовным преследованием“. Венчурный бизнес — сложный, требует глубокой экспертизы, я бы даже сказал, навыков предвидения. Но в этом случае мы видим попытку заменить сложный бизнес короткими силовыми разборками, и не исключено, что с рейдерской подоплекой», — заявляли в пресс-службе Титова.

По словам адвоката Рязанцева Алексея Самоделкина, следствие давно не беспокоило ни его подзащитного, ни Михаила Чучкевича. Никаких новых показаний, в том числе против Повалко, они не давали. По словам источника РБК, обыски и допрос главы РВК — попытка «реанимировать уголовное дело 2018 года, которое на данный момент фактически развалилось в связи с недоказанностью ущерба». По его сведениям, обвинения строятся на невозврате займа RVC I LP венчурной компании, срок погашения которого наступит только 6 февраля 2022 года.