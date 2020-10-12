Отмашка, пощечина и болевой прием. Как задержание подростка за кражу в Иркутске закончилось коленом на шее

Видео, на котором полицейский во время задержания придавил коленом голову несовершеннолетней, вызвало резонанс в социальных сетях. Пользователи Сети осудили полицейского, однако у правоохранителей оказался свой взгляд на произошедшее. Перед тем как начать «крутить» девушку, полицейский получил от нее удар в лицо.

«Убери свою коленку с моей головы!»

Охранники одного из иркутских торговых центров вызвали полицейский наряд, когда поймали несовершеннолетнюю за попыткой украсть носки 7 октября. СМИ пишут, что стоимость предмета одежды составляла 990 рублей, девушка вернула носки, когда ее поймали.

При этом поплатиться ей пришлось довольно серьезно. Во время задержания сотрудник полиции повалил ее на пол, чтобы надеть наручники. Но девушка плакала, кричала, сопротивлялась и отказывалась давать руки, так что правоохранитель решил применить более грубую силу и прижал ее голову коленом к полу. Все это попало на камеру посетительницы магазина.

«Да мне больно, убери свою коленку с моей головы! <…> Я ничего не слышу, мне голову сдавили! Помогите», — слышно на видеозаписи.

Отмашка и пощечина

По данным представителя правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослава Хроменкова, их юрист опросил девушку на видео. Она рассказала, что полицейские забрали у подростков телефоны, а на ее просьбу вернуть мобильник, чтобы ребята могли позвонить родителям, им ответили отказом и угрозой разбить гаджет.

«Когда я попыталась забрать его (телефон — прим. ред.), он ударил меня локтем в лицо, в ответ на что я дала ему пощечину. И села на тумбу для примерки обуви», — передает слова девушки издание «Тайга.инфо».

Момент с пощечиной попал на видеозапись камер наблюдения в магазине — кадры опубликовал местный телеканал «АИСТ». На них видно, что девушка пытается стряхнуть руку полицейского с куртки молодого человека рядом с ней. Отмахиваясь полицейский ее задевает. Девушка что-то говорит силовику, дальше видеозапись обрезана.

На следующем доступном моменте девушка действительно дает пощечину правоохранителю, но в это время он обращается не к ней. Полицейский пытается ответить девушке, но его коллега мешает ему. На полу девушка, по ее словам, оказалась после того, как попыталась встать с тумбы для обуви, чтобы проверить, не разбита ли у нее губа.

«Сотрудник схватил меня за руку и отдернул назад, не позволив мне встать. Я попыталась встать еще раз, но сотрудник снова отдернул меня за руку, после чего я ударила его ногой, вследствие чего сотрудник произвел захват и повалил меня на пол, заломав руку, надев на одну руку наручники, силой прижав мою голову коленом к полу», — рассказала она.

Кто первый начал

Пресс-секретарь иркутского управления МВД Герман Стругилин рассказал телеканалу «АИСТ» о том, что «в сложившейся ситуации сотрудники понимали, что методы убеждения уже будут неэффективны, и были вынуждены применить физическую силу». Он добавил, что подростки «совершали противоправные деяния из развлечения», «делали это на слабо».

Очевидица произошедшего рассказала изданию «Говорит Москва», что девушка первой начала конфликт — она якобы вела себя агрессивно, нецензурно выражалась и порывалась сбежать. Силовики же пытались объяснить подросткам, что воровство — недостойный поступок.

«Она начала драться, убегать куда-то, говорить, что они нарушают ее права, не дают ей передвигаться, материлась на них. Она первая начала, ударила по лицу сотрудника полиции. Пришлось наручники ей надеть, она сопротивлялась, поэтому ее завалили на пол, чтоб руки она дала, а она не давала, она их прижала к себе и кричала, когда лежала на полу», — уверена свидетельница.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова уже заявила изданию «Говорит Москва», что в курсе произошедшего. «Проводится проверка», — подтвердила она.

В Следственном комитете также заявили, что начали доследственную проверку по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также будет дана оценка правомерности действий сотрудников полиции.

Кроме того, в МВД России по Иркутской области заявили, что девушка не один год состоит на учете «за антиобщественное поведение» — она неоднократно уходила из дома и объявлялась в розыск. А ее мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.