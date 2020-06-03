Родители пятиклассников в Ярославле возмущены. Детям на лето дали задание «с гейским сюрпризом»

В одной из ярославских школ произошел скандал из-за задания на лето. На каникулы ученикам пятого класса задали прочитать произведение Оскара Уайльда «Рыбак и его душа» в оригинале. Книга оказалась «с сюрпризом».

На первых страницах книги, как это часто бывает, приведена биография автора. Ее нужно было прочесть и перевести. Вот только в жизнеописании писателя сказано, что он был нетрадиционной сексуальной ориентации. Там рассказывалось, что за это его подвергли преследованиям, а затем отправили на каторжные работы в тюрьму.

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Одна из матерей была возмущена таким заданием и предположила, что оно не по возрасту.

«Текст Оскара Вальда по английскому языку. Вместе с произведением дали биографию. А он — гомосексуалист. Дети в пятом классе не знают что это такое!», — приводит ее слова «Московский комсомолец». (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)

Другая родительница тоже оставила свое мнение о этом. Она рассказала, что это противоречит ее методам воспитания, пишет 76.ru.

Я сегодня добралась до задания ребенка на лето после пятого класса и сижу в шоке! Насколько своевременно ребенку рассказывать про гомосексуалистов? Возможно, я что-то не понимаю в этом мире. И все же я приверженец того, что надо давать детям информацию о традиционных отношениях! родительница

Вместе с тем в учебном заведении ничего криминального не видят. По словам школы, это — реальность, от этого никуда не деться. Учительница также указала на то, что книгу она взяла из списка рекомендуемой литературы.

«Произведение включено в список литературы, рекомендованный для чтения на английском языке престижной школы Skyeng. От себя я могу добавить еще, что „Рыбак и его душа“ — шикарная книга для отработки навыков английской речи», — пояснила она.

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Учительница добавила, что задает это произведение не первый год. По ее словам, детям оно очень нравится и от родителей никогда претензий не было.

Родителям, которые решительно против любого упоминания о нетрадиционной ориентации, директор школы предложил закрыть или замазать часть текста об этом. Или не читать биографию и сразу приступить к сказке.