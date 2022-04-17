Западные страны не намерены останавливать поставки оружия на Украину. Они хотят продлить военные действия, чтобы обескровить Россию и вызвать социально-экономический взрыв. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Обескровить Россию

Было два страшных заявления. Одно, по моему, было 6 апреля, а другое — 9 апреля. Сначала глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал у себя в Twitter такую информацию, что в конфликте на Украине нет мирного решения, то есть все решается только в боях. Далее 9 числа выступает на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он прямо говорит, что боевые действия продлятся на Украине годы. Он говорил, что можно вести речь о десятилетии, но, вероятнее всего, годы.

То есть это планы Вашингтона, планы Евросоюза и Запада. Они хотят использовать максимально Россию для того, чтобы экономически и финансово обескровить нашу страну, вызвать социально-экономический взрыв и фактически «оранжевую» революцию, о которой говорил Байден. Потом, правда, Белый дом это все дезавуировал, но слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

План коварные и жестокие по отношению к России и населению нашей страны. Поставки оружия здесь играют определяющую роль. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня выступила и сказала, что нужно максимально нарастить поставки оружия в эти дни в связи с тем, что сейчас усиливается давление наших вооруженных сил на Украине. Если мы посмотрит вот этот выступ в районе ДНР, да и ЛНР там часть примыкает, то как раз с севера со стороны Изюма идет очень мощное не наступление. Давление, которое ВСУ не выдерживают и потихонечку откатываются.

Сирийская тактика России

Пентагон тоже проводил брифинг. Они сказали, что Россия применяет сирийскую тактику. Не тактику Великой Отечественной войны, когда мы поднимали в атаку тысячи людей, сотни из них гибли, но мы при этом прорывали оборону и потом громили противника как под Сталинградом, но при этом неся серьезнейшие потери. Здесь мы действуем по-другому.

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Сирийская тактика предусматривает, что мы по кусочку откусываем укрепления, оборону, уничтожаем эти укрепления и двигаемся дальше. Это происходит, может быть, достаточно медленно для кого-то, но это позволяет сберечь жизни наших солдат и получить стопроцентный победный результат.

Поставки оружия

Если вернуться к поставкам оружия, то поставки сейчас идут достаточно активные. Польша планирует поставить 100 танков Т-72, которые она производила в свое время по лицензии. Танки модернизированы, там стоят новые прицелы, в том числе инфракрасные, которые позволяют их использовать ночью. Там использованы другие средства связи и еще некоторые моменты.

Главный недостаток этих лицензионных танков — броня у них гораздо слабее, чем у наших танков. То есть советские Т-72 имеют гораздо лучшую броню, чем польские.

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Германия обсуждала вопрос поставки танков Leopard 1. Это очень старые танки. Они не имеют динамической защиты, и эта поставка носила бы больше политический характер. Хотя нам бы тоже пришлось усиливать наши противотанковые средства, где применяется эта бронетехника.

Идут поставки бронетранспортеров и других средств. В основном тех, которые подлежат списанию или утилизации. Запад таким образом решает свою проблему, экономя на этой утилизации.

Второе — у Восточной Европы появляется возможность приобретения современного оружия у тех же США. В туже самую Словакию американцы поставляют Patriot, Польше они поставят танки Abrams вместо Т-72. Таким образом идет обновление парка.

Но здесь есть еще очень важный момент, который мы тоже должны учитывать в ходе боевых действий. Когда был конфликт в Нагорном Карабахе, там Азербайджан использовал очень хитрую тактику. Они взяли обычные «Кукурузники», установили на них системы дистанционного управления и набили каждый самолет взрывчаткой, то есть стали использовать их в качестве беспилотников.

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Так они пытались атаковать различные цели на территории Нагорного Карабаха. Но ПВО Армении работало очень хорошо: цель большая и легко обнаруживается. Но все привело к большому расходу ракет. Потом Азербайджан стал использовать те же Bayraktar и более современные беспилотники, которые гораздо тяжелее найти. У Армении не осталось ракет, так как их использовали против старого оружия. Какую роль это сыграло мы видели, когда Bayraktar расстреливали зенитно-ракетные комплексы, которые были неспособны защитить себя.

Вот здесь поставки старого оружия тоже призваны, на мой взгляд, к тому, чтобы мы максимально использовали какие-то высокоточные боеприпасы и таким образом снизить их количество в нашем арсенале.