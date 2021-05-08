Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал «большую приватизацию» тюрем, в ходе которой с молотка уйдут примерно 100 объектов. Уже выставлены на продажу три исправительных учреждения и их земли. Два лота приходятся на Львовскую исправительную колонию и Южную исправительную колонию № 51. На продажу также повторно выставят исправительный центр в Коцюбинском под Киевом. Ранее его не купили из-за слишком высокой цены.

Аукцион по продаже первых двух лотов состоится уже 3 июня 2021 года, пишет РИА «Новости». Стартовая цена Львовской колонии с объектами недвижимости на участке 10,6 га составит за 132,7 миллиона долларов. Недвижимое имущество на трех гектарах земли, предположительно, уйдет за 123 тысячи долларов.

Коцюбинский исправительный центр уже пытались продать в феврале 2021 года за восемь миллионов долларов, но из-за завышенной цены покупателей не нашлось.

Министр юстиции Украины Денис Малюська лично принимает участие в рекламной кампании большой распродажи. Он выложил в Facebook видео, в котором расписывает все выгоды, которые получит потенциальный покупатель. Поскольку тюрьма расположена в центре Львова, здесь можно построить кафе, чтобы посетители «в тюрьме и одновременно на свободе» выпили кофе или почитали книгу.

«Отсюда до центра Львова ехать на авто десять минут. Это мегаинтересный объект», — подчеркнул Малюська. Его интерес к продаже тюрем очевиден — министр всегда ратовал за сокращение бюджетных трат на места лишения свободы и за радикальные реформы пенитенциарной системы в принципе.

Тюрьмы с призраками уже продавали

Идея получать выгоду от тюрем не нова. В начале апреля во Флориде была продана обветшавшая тюрьма с паранормальной активностью.

По данным FoxNews, она действовала в округе Гилкрист в 1928-1968-х годах. Дом с восемью комнатами и восемью ванными был продан за 130 тысяч долларов. Он долгое время был заброшен и привлекал лишь любителей острых ощущений из США, а также местных охотников за привидениями. Они утверждают, что в бывшей тюрьме очень высокий уровень экстрасенсорной активности.

У здания тяжелая и мрачная история. По ночам тюремщик не приглядывал за заключенными, и они могли 40 лет творить что угодно — «гнусные и страшные вещи». Ходят слухи, что здесь были убиты при исполнении обязанностей два шерифа. Местечко хорошо известно искателям приключений, здесь даже снимали кино. Оно описывается в их блоге как место, где проводятся встречи местного паранормального клуба. Поэтому, по мнению риэлторов, тюрьма может стать прекрасным туристическим центром.

Неудачная попытка

В 2007-м году французские власти попытались продать частным инвесторам тюрьму Святой Анны в Авиньоне. Она была построена в XIV веке в «городе пап» и могла стать прибыльным отелем. В здании с видом на реку Рона площадью 10 280 квадратных метров есть два спортивных зала, библиотека, кинозал и женская камера предварительного заключения. Тюрьма действовала до 2003 года, уточняет Independent.

Правительство заявило, что предпочтительным покупателем будет инвестор, желающий превратить тюрьму Святой Анны в роскошный четырехзвездочный отель с минимум 110 спальнями. Министерство экономики хотело получить за полуразрушенную тюрьму 2,8 миллиона долларов. Но покупателей не нашлось.

До сих пор продать ее не удалось. Но казна хотя бы получает деньги за аренду камер для проведения выставок. В частности, для экспозиций французского галериста и коллекционера Ивона Ламбера.

Доступный ЖК вместо тюрьмы

Предельно прагматично отнеслись к вопросу продажи старой тюрьмы в Холлоуэе, районе на севере Лондона. В 2019 году ее продали за 81,5 миллионов фунтов жилищной ассоциации, сообщает Sky News. Здание снесут и построят более тысячи домов на площади в 10 акров. В новом районе предусмотрено возведение женского центра, магазинов, игровых площадок, появятся зеленые насаждения.

Застройщик London Square утверждает, что примерно 600 новых домов будут «действительно доступными» по цене.

Приносит пользу государству и самая известная тюрьма мира Алькатрас, снятая в фильме с Шоном Коннери. Она была построена в 1861 году для первых военнопленных после Гражданской войны. В 1930-х года она стала сверхзащищенной тюрьмой для особо опасных преступников и тех, кто совершал попытки побега из предыдущих мест заключения. Официально, из этой тюрьмы никто не смог сбежать. Но пятерых заключенных, покинувших ее, не удалось найти ни живыми ни мертвыми, и вопрос этот остается открытым до сих пор. В 1963 году ее закрыли.

Сейчас Алькатрас получил статус национального исторического памятника. Сюда возят туристов и проводят экскурсии по камерам.