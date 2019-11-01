Забывчивая Леди Гага довела горничную до полиции. Та пыталась сбыть ее платье с «Золотого глобуса»

Платье Леди Гаги, в котором исполнительница появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2019 году, стало лотом на аукционе. И выставила его горничная гостиницы в Беверли-Хиллз, где останавливалась певица во время мероприятия. Как рассказала сотрудница отеля Beverly Hilton Сара Кореа, Лели Гага «оставила» голубое платье Valentino в номере после премии. Однако эта версия не единственная — в полиции уже лежит заявление от дизайнера бренда Пьерпаоло Пиччоли о пропаже роскошного наряда. В запутанной истории, разворачивающейся по всем стандарта Голливуда, разбирался «360».

В шелковом платье от Valentino Леди Гага получила «Золотой глобус» за лучшую песню — «Shallow» из мелодрамы «Звезда родилась», ремейка одноименного фильма 1954 года. Наряд исполнительницы был отсылкой к образу Джуди Гарланд из оригинальной киноленты, и в прессе его называли «Платьем Золушки». Дальнейшая история наряда действительно имеет нечто схожее со знаменитой сказкой: если в истории о Золушке героиня оставила туфельку, то в отеле Беверли-Хиллз Леди Гага оставила платье.

«Забытый» наряд

После церемонии певица сменила голубое дизайнерское платье с длинным шлейфом и оставила его в номере отеля Beverly Hilton. Именно там его и обнаружила горничная Сара Кореа, сообщил Page Six Style.

Как и положено в таких случаях, горничная отнесла платье в бюро находок, но в течение нескольких месяцев за нарядом никто не обратился, и его вернули в отель тому, кто его нашел — то есть обратно Саре.

Аукцион

«Вернувшееся» платье горничная, которая уже 24 года принимает участие в подготовке церемонии, решила выставить на аукцион. К лоту Кореа приложила записку, в которой написала, что обнаружила наряд в гостиничном номере. По словам горничной, Леди Гага оставила его после «Золотого глобуса». На торгах стартовая цена роскошного платья от Valentino — восемь тысяч долларов (500 тысяч рублей), что, конечно, в разы меньше его реальной стоимости. 31 октября его продадут на аукционе Nate D. Saunders.

Представитель аукционного дома в беседе с Daily Mail подчеркнул, что полноправной владелицей наряда остается Сара Кореа. «Мы изучили этот вопрос и убедились, что платье оказалось в бюро находок Beverly Hilton, где оно оставалось на протяжении почти девяти месяцев», — рассказал собеседник таблоида.

Представитель отеля отрицает факт кражи дизайнерского наряда, но он подтвердил, что наряд не предназначался для продажи.

«Мы проводим расследование, чтобы собрать необходимые доказательства. Но мы уверены, что платье никто не крал. Мы также делаем все возможное, чтобы вернуть вещь ее законному владельцу», — приводит издание слова служащего отеля.

Заявление от дизайнерского дома

Креативный директор бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли подал заявление в полицию Беверли-Хиллз, утверждая, что наряд линии haute couture был украден, пишет портал TMZ. Правда сейчас итальянский модельер старается решить проблему в гостинице без участия представителей власти.