Забытая болезнь вернулась. Может ли новый штамм скарлатины дойти до России?

Вспышки скарлатины все чаще фиксируются в Австралии и Великобритании. Это происходит из-за нового штамма стрептококка группы А, выяснили ученые. Придет ли болезнь в Россию, и получится ли от нее защититься, «360» разбирался вместе с экспертами.

Новый штамм

Ученые из Австралии опасаются, что когда будут сняты меры ограничений после COVID-19, по всему миру распространится новая волна скарлатины. Микроб, попадая в детский организм, выделяет токсичные соединения, называемые суперантителами. Они вызывают фарингит и сыпь, в отдельных случаях может возникнуть токсический шок, ведущий к отказу жизненно важных органов.

Биологи, изучая новый стрептококк из Северо-Восточной Азии, обнаружили неизвестный ранее суперантиген. Он дает микробам «умный» способ проникновения, при котором ген, развивающийся в микробе, попадает в его собственный вирус и создает своего рода клон. Такой способ адаптации помогает патогену быстро проникать в ткани человека и избегать атаки антибиотиков.

По мнению ученых, новый штамм опаснее своего побежденного предшественника. До середины прошлого века скарлатина была главной причиной смертности детей. Лишь в 1940-х годах, когда появились антибиотики, ее удалось победить. Однако в 2014 году заболевание вновь проявилось в Великобритании, в 2020-м вспышка произошла в Австралии. По всему миру уже зарегистрировано 600 тысяч случаев. Особенно страдают дети от двух до десяти лет.

Стоит ли бояться заражения

РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Инфекционисты отмечают, что риск заражения скарлатиной гораздо ниже, чем, например, гриппом или коронавирусом. При этом у переболевших формируется стойкий иммунитет.

«У него достаточно низкий уровень контагиозности: это не вирус, не грипп, не коронавирус. У него все-таки самый главный способ передачи — через руки», — рассказала «360» главный внештатный специалист Подмосковья по инфекционным болезням у детей Елена Мескина.

Микроб, отметила она, может долго сохраняться на одежде или игрушках, и это главный путь его передачи. Также болезнь передается от человека к человеку через тесный контакт.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, изучающий стрептококки более 20 лет, добавил, что микроб может циркулировать в классах, семьях и других закрытых коллективах.

При этом о вспышке инфекции говорить не приходится, считает специалист.

Это микроб, который живет в человечестве очень давно, он существует везде. Нет никаких вспышек — он циркулирует среди коллективов и вызывает заболевания там, где ослаблен иммунитет у конкретного человека Владислав Жемчугов врач-иммунолог

Проникая в организм, стрептококки вызывают «массу аутоиммунных процессов». «Например, скарлатина — это аутоиммунное воспаление кожи. Кроме того, стрептококк может вызывать ревматизм, поражение сердца, суставов, кожи вплоть до псориаза», — добавил Жемчугов.

Один и тот же стрептококк может вызвать и простую ангину, и скарлатину, гнойное воспаление, пневмонию или менингит, отметила Мескина.

По ее словам, в группе риска находятся дети и те, кто старше 60 лет, а также пациенты с серьезными заболеваниями — например, имеющие проблемы с сердцем или подхватившие ветряную оспу.

Риск заболеть новым штаммом в России

РИА «Новости» / Александр Кряжев

По словам Мескиной, обнаруженные в Австралии и Великобритании штаммы существенно не отличаются от тех, которые давно циркулируют в России.

Учитывая миграцию населения… он будет распространяться по земному шару. Рано или поздно придет к нам, если его нет. Но похожие штаммы в России есть уже давно Елена Мескина главный внештатный специалист Подмосковья по инфекционным болезням у детей

Специалист отметила, что о пандемии токсигенных штаммов стрептококка «говорят уже лет пять-десять», поэтому ничего сенсационного в новых заявлениях ученых она не видит.

Признаки и лечение

РИА «Новости» / Николай Хижняк

Заболевания, вызванное стрептококками, лечат антибиотиками. «В отношении стрептококка и скарлатины мы вооружены хорошо», — отметила Мескина.

Обычно скарлатиной болеют дети в возрасте от двух до десяти лет. Симптомы заболевания проявляются через два-семь дней после заражения.

Вначале развивается ангина с высокой температурой, через сутки на лице, шее и туловище появляется сыпь красного цвета. В отличие от кори и краснухи высыпаний нет на носогубном треугольнике — он остается бледным. Язык, напротив, приобретает малиновый оттенок, становится выражено зернистым.

При несвоевременном лечении скарлатина может вызывать такие осложнения, как миокардит (воспаление сердца), гломерулонефрит (поражение почек) или гнойные очаги в почках и печени.