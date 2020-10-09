Забытая болезнь вернулась. Может ли новый штамм скарлатины дойти до России?
Новый штамм
Ученые из Австралии опасаются, что когда будут сняты меры ограничений после COVID-19, по всему миру распространится новая волна скарлатины. Микроб, попадая в детский организм, выделяет токсичные соединения, называемые суперантителами. Они вызывают фарингит и сыпь, в отдельных случаях может возникнуть токсический шок, ведущий к отказу жизненно важных органов.
Биологи, изучая новый стрептококк из Северо-Восточной Азии, обнаружили неизвестный ранее суперантиген. Он дает микробам «умный» способ проникновения, при котором ген, развивающийся в микробе, попадает в его собственный вирус и создает своего рода клон. Такой способ адаптации помогает патогену быстро проникать в ткани человека и избегать атаки антибиотиков.
По мнению ученых, новый штамм опаснее своего побежденного предшественника. До середины прошлого века скарлатина была главной причиной смертности детей. Лишь в 1940-х годах, когда появились антибиотики, ее удалось победить. Однако в 2014 году заболевание вновь проявилось в Великобритании, в 2020-м вспышка произошла в Австралии. По всему миру уже зарегистрировано 600 тысяч случаев. Особенно страдают дети от двух до десяти лет.
Стоит ли бояться заражения
Инфекционисты отмечают, что риск заражения скарлатиной гораздо ниже, чем, например, гриппом или коронавирусом. При этом у переболевших формируется стойкий иммунитет.
«У него достаточно низкий уровень контагиозности: это не вирус, не грипп, не коронавирус. У него все-таки самый главный способ передачи — через руки», — рассказала «360» главный внештатный специалист Подмосковья по инфекционным болезням у детей Елена Мескина.
Микроб, отметила она, может долго сохраняться на одежде или игрушках, и это главный путь его передачи. Также болезнь передается от человека к человеку через тесный контакт.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, изучающий стрептококки более 20 лет, добавил, что микроб может циркулировать в классах, семьях и других закрытых коллективах.
При этом о вспышке инфекции говорить не приходится, считает специалист.
Это микроб, который живет в человечестве очень давно, он существует везде. Нет никаких вспышек — он циркулирует среди коллективов и вызывает заболевания там, где ослаблен иммунитет у конкретного человекаВладислав Жемчуговврач-иммунолог
Проникая в организм, стрептококки вызывают «массу аутоиммунных процессов». «Например, скарлатина — это аутоиммунное воспаление кожи. Кроме того, стрептококк может вызывать ревматизм, поражение сердца, суставов, кожи вплоть до псориаза», — добавил Жемчугов.
Один и тот же стрептококк может вызвать и простую ангину, и скарлатину, гнойное воспаление, пневмонию или менингит, отметила Мескина.
По ее словам, в группе риска находятся дети и те, кто старше 60 лет, а также пациенты с серьезными заболеваниями — например, имеющие проблемы с сердцем или подхватившие ветряную оспу.
Риск заболеть новым штаммом в России
По словам Мескиной, обнаруженные в Австралии и Великобритании штаммы существенно не отличаются от тех, которые давно циркулируют в России.
Учитывая миграцию населения… он будет распространяться по земному шару. Рано или поздно придет к нам, если его нет. Но похожие штаммы в России есть уже давноЕлена Мескинаглавный внештатный специалист Подмосковья по инфекционным болезням у детей
Специалист отметила, что о пандемии токсигенных штаммов стрептококка «говорят уже лет пять-десять», поэтому ничего сенсационного в новых заявлениях ученых она не видит.
Признаки и лечение
Заболевания, вызванное стрептококками, лечат антибиотиками. «В отношении стрептококка и скарлатины мы вооружены хорошо», — отметила Мескина.
Обычно скарлатиной болеют дети в возрасте от двух до десяти лет. Симптомы заболевания проявляются через два-семь дней после заражения.
Вначале развивается ангина с высокой температурой, через сутки на лице, шее и туловище появляется сыпь красного цвета. В отличие от кори и краснухи высыпаний нет на носогубном треугольнике — он остается бледным. Язык, напротив, приобретает малиновый оттенок, становится выражено зернистым.
При несвоевременном лечении скарлатина может вызывать такие осложнения, как миокардит (воспаление сердца), гломерулонефрит (поражение почек) или гнойные очаги в почках и печени.