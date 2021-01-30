Клубы Москвы вернулись в ночную жизнь. А гости будто забыли про коронавирус

Власти Москвы сняли запрет на работу баров и ресторанов по ночам, после 23:00 также теперь снова могут открывать двери караоке, дискотеки, клубы и боулинг. Как прошла первая пятничная ночь после возвращения к прежней жизни?

Предприятия общественного питания и другие организации индустрии отдыха и развлечений вернулись к работе в ночное время — с 23:00 до 06:00. Судя по соцсетям, первая пятница прошла с размахом. Гости танцевали в ночных клубах на долгожданных концертах, драйвовая жизнь вернулась.

Однако во всех этих случаях есть одно важное «но». На какую фотографию ни глянь, на посетителях нет масок, про соблюдение социальной дистанции явно никто не слышал. Организаторы заранее призывали соблюдать повышенные меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, то есть все, к чему привыкли за последнее время. Тем не менее фотографии и видео с мероприятий говорят об обратном.

Ярче всех в ночную жизнь ворвались, конечно же, клубы.

«Если редкие встречи, то только так», — написала посетительница. Море людей, громкая музыка и ни одной маски.

В Gipsy сначала показывали на больших экранах видеоролики с прошлогодних вечеринок. А потом на сцену вышла поп-певица Zivert. В зале сотни телефонов, миллионы блесток сыплются с потолка, а вот насчитать хотя бы одну-две маски не удалось.

Расстояние между зрителями там тоже явно меньше положенных 1,5–2 метров.

А это клуб «16 Тонн». История все та же: так обрадовались вернувшейся ночной жизни, что про коронавирус тотчас, кажется, забыли.

Тот же клуб. Много счастливых людей — рядышком и без средств индивидуальной защиты.