Противники масок забыли о человечности. Работников магазинов и водителей по всему миру бьют за соблюдение правил

В Чикаго двух сестер арестовали за нападение на охранника после просьбы надеть маску. Это не первый случай, когда работники сталкиваются с агрессией за напоминание о масках. Во Франции подобная история закончилась смертью водителя.

Во многих странах ношение масок в общественных местах стало обязательным. Людей по законным причинам могут не пустить в автобус, метро или магазин без них. Однако это не спасает работников от агрессивной и иной раз неадекватной реакции на просьбу соблюдать закон.

27 ножевых ранений

В Чикаго две сестры вошли в магазин, где охранник попросил их надеть маски и воспользоваться антисептиком. Этого требует большинство предприятий в целях борьбы с пандемией коронавируса. Когда девушки отказались надеть маски, их попросили покинуть магазин. Вместо этого сестры начали бить охранника мусорным ведром, пишет Chicago Tribune.

Затем, пока одна из сестер держала охранника за волосы, другая вытащила маленький нож и начала наносить удары по голове и туловищу мужчины. По словам властей, охранника доставили в больницу, где ему оказали помощь. Мужчина получил 27 ножевых ранений. Хирургическое вмешательство или нанесение швов не понадобилось.

Сестрам предъявили обвинение в покушении на убийство первой степени. Ранее девушки не имели проблем с законом.

Сторона защиты утверждает, что сестры действовали в рамках самообороны и что они обе страдают от биполярного расстройства. Суд над девушками продолжается.

Избили на глазах детей

Другая история произошла в августе в пригороде Парижа. Мужчина по имени Огюстен находился в прачечной со своими детьми пяти и семи лет, когда в помещение вошел человек без маски.

Огюстен попросил незнакомца надеть маску, но тот заявил, что будет делать то, что хочет. Вскоре вспыхнул скандал, после чего мужчина покинул помещение. Через несколько секунд он вернулся в прачечную в компании трех друзей. Двое из них держали бейсбольные биты.

На записи с камер наблюдения видно, что двое мужчин с битами и двое других напали на Огюстена. Все это происходило на глазах маленьких детей. Вскоре после избиения они скрылись, оставив мужчину лежать на полу лицом вниз.

Как сообщает The Guardian, Огюстен был доставлен в больницу с повреждением головы, требующим наложения швов, синяками и травмами спины. Дети были потрясены, но не пострадали.

Летальный исход

Еще одна история также случилась во Франции, но ее исход оказался гораздо более плачевным.

Водитель автобуса, 59-летний Филипп Монгийо, попросил четверых пассажиров надеть маски перед входом в транспорт. Их ношение является обязательным.

В ответ на это мужчины сначала стали оскорблять водителя, а затем вытолкнули его из автобуса. После этого они жестоко избили его ногами и кулаками по верхней части тела, включая голову. Когда скорая приехала, Филипп был без сознания.

Все четверо пытались скрыться, но быстро были найдены полицией.

Состояние Филиппа было тяжелым и не имело положительных прогнозов. Вскоре его семья решила отключить систему жизнеобеспечения.

«Мы решили его отпустить. Врачи были за, и мы тоже», — сказала 18-летняя дочь мужчины.

В его честь был организован марш, а все участники были одеты в белое, пишет CNN.

Компания Keoilis, в которой работал мужчина, повысила безопасность своих сотрудников, установив охрану на некоторых автобусных маршрутах в том районе.

Удар по голове кастетом

Ян Робсон из Великобритании работал в магазине «Ниса» последние 11 лет. Это был первый случай за его жизнь, когда он столкнулся с насилием в свою сторону.

Когда в его магазин вошли четверо мужчин, он попросил их надеть маски и напомнил о правительственных постановлениях. Трое последовали его просьбе, а четвертый ответил, что никогда не наденет маску. Тогда Ян был вынужден сообщить, что не сможет его обслужить. Мужчина был не очень доволен.

Когда компания покинула магазин, вбежал другой мужчина. Он оттолкнул пожилую женщину у прилавка и напал на Яна. Он нанес ему удары по голове и лицу, вытащил через стойку и держал в руках кастет. После нападения у продавца остались фингал под глазом, порезы и синяки.

Ян рассказал, что напавший не был из компании четверки, а еще его лицо было закрыто шарфом. Однако он уверен, что нападение было связано с его просьбой в отношении тех людей.

С тех пор мужчина стал более осторожным. Он боится лишний раз просить людей надеть маску.

«Персонал розничной торговли ежедневно сталкивается с трудностями, пытаясь убедить клиентов соблюдать правила, чтобы обеспечить безопасность всех, включая себя. Я просто поступал правильно и изо всех сил старался обезопасить всех. В магазине мы встречаем много пожилых людей, которые только начали возвращаться после вынужденной изоляции», — сказал Ян сайту Talking Retail.

Полиция до сих пор пытается найти виновного в нападении.

Сломал лицевые кости

Еще одна история случилась в Канаде, где мужчина напал на водителя автобуса.

По словам свидетелей, мужчина сел в автобус с девушкой, когда женщина-шофер напомнила ему, что для того, чтобы оставаться в транспорте, он должен быть в маске. В ответ он натянул бандану на лицо и сел в автобус.

Во время поездки женщина заметила, что мужчина снял бандану, и напомнила ему не снимать ее. Полиция сообщает, что на следующей остановке мужчина подошел к передней части автобуса, открыл барьер из оргстекла, отделяющий водителя от пассажиров, и ударил 55-летнюю женщину по лицу.

Удар был таким сильным, что она получила перелом лицевых костей, передает Montreal Gazette.

После этого мужчина сбежал вместе со своей спутницей, но вскоре полиция выследила его и арестовала.

Ношение масок в общественном транспорте Квебека стало обязательным с 30 июня.