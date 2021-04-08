Забвение для скопинского маньяка. Как Мохова пытаются отправить в вечный офлайн

Полиция попросила усилить ограничения для скопинского маньяка Виктора Мохова. Ему хотят запретить пользоваться интернетом, общаться с журналистами и ходить в бары и кафе. После тюрьмы Мохов постоянно находится в поле зрения: о нем пишут журналисты, у него берет интервью Ксения Собчак. И ограничения нацелены на то, чтобы сократить его присутствие в медиа.

Маньяк без выхода в Сеть

С идеей усилить ограничения для Виктора Мохова выступил скопинский отдел полиции и подал заявление в суд. Мохову, отсидевшему за пленение двух девушек, хотят запретить пользоваться интернетом, общаться с журналистами, а также посещать кафе и бары.

Мохов отсидел почти 17 лет. Теперь он обязан регулярно отмечаться в отделении полиции, ему запретили посещать массовые мероприятия в ближайшие шесть лет и выходить из дома после 22:00 до 06:00 (исключение — время на работе).

Скопинский маньяк известен тем, что в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и 3,5 года держал их в бункере под своим гаражом. Все это время он издевался над пленницами и насиловал их. Одна из девушек родила от него троих детей. Их освободили в 2004 году. Мохова посадили на 16 лет и 10 месяцев. Он вышел из тюрьмы в начале марта под прицелами телевизионных камер. СМИ освещали все его передвижения.

Вскоре он дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Ролик привел к скандалу — у Собчак даже начались проблемы с рекламодателями. Многие просто отказались пиарить свою продукцию у телеведущей. В интервью скопинский маньяк сказал, что может помочь одной из своих жертв зачать ребенка.

Слова Мохова испугали его жертв. Одна из них — Екатерина Мартынова — попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту, потому что «он сам не успокоится». По мнению Мартыновой, Мохов для нее угроза. Девушка все-таки получила защиту. Тем более что скопинский маньяк признался, что тюрьма не поменяла его взгляды на жизнь.

На фоне пугающих заявлений Мохова глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил запретить преступникам давать интервью, писал сайт радиостанции «Говорит Москва».

Несуществующее ограничение

Все эти события стали причиной, по которой полиция попросила запретить скопинскому маньяку пользоваться интернетом. Слишком много внимания к его персоне, учитывая, что он все-таки совершил тяжкое преступление.

Другое дело, что в законе об административном надзоре за людьми, освобожденными из мест лишения свободы, нет пункта про запрет пользования интернетом. Среди ограничений в существующем законе значится: запрет ходить в определенные места, посещать массовые мероприятия, выходить из дома в определенное время, выезжать за установленные судом территории. Бывший заключенный обязан являться в отделение для отметки.

При этом, по словам адвоката бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Андрея Гривцова, в законе не прописаны ограничения на пользование интернетом. В беседе с «360» он отметил, что это технически сложно сделать, поэтому, вероятно, придется использовать банальный способ: просто приходить к Мохову и проверять, есть ли у него в доме роутер.

У нас в принципе часто решение правоохранительных органов подвержено влиянию СМИ. Если тема обсуждается, надо возбудить дело, принять какие-то меры. Очевидно, что они не просто так обратились, а под влиянием бурного обсуждения Андрей Гривцов.

По мнению собеседника, полиция пока сама не знает, как именно будет контролировать выход Мохова в интернет. Ведь правоохранители не имеют права обрезать ему провода, так как это считается нарушением права частной собственности.

Гривцов не исключил, что к только что освобожденному из тюрьмы человеку нужно применять повышенные ограничительные меры. Только делать это нужно заранее, а не из-за обсуждения в СМИ и медиа.

Забыть про маньяка

Интернет-эксперт Антон Меркуров в разговоре с «360» отметил: даже если скопинскому маньяку запретят пользоваться интернетом, он все равно сможет это сделать, если захочет. Например, просто не будет заходить в социальные сети под своим именем. В таком случае полиция не узнает, был он онлайн или нет.

«Если маньяк не будет открыто пользоваться соцсетями, то есть под своим именем выходить в соцсети, никак не демонстрировать, что он пользуется интернетом, никто его не в силах никак проконтролировать. Если только не будут пеленговать все устройства, находящиеся в его квартире», — объяснил Меркуров.

Полковник милиции в отставке, бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД России Владимир Панфилов в беседе с «360» также сказал, что закон не предусматривает ограничение пользования интернетом. И желание «прекратить историю» Мохова — общественное мнение, а не необходимость.

С другой стороны, идею запретить Мохову пользоваться интернетом можно рассматривать с точки зрения того, чтобы оградить общество от его «ненужных рассказов» и возможных действий. Ведь вокруг скопинского маньяка раздули чуть не историю «личной трагедии», забыв о его жертвах.

Думаю, полиция не пиарится, полиция старается оградить общество от него, потому что такое яркое внимание к нему привлеклось. И когда его встречали при выходе из колонии — это яркий пример того, чего не нужно делать Владимир Панфилов.

По словам Панфилова, технические средства для контроля за выходом Мохова в интернет есть. Тем не менее правоохранительные органы не имеют права запретить доступ к средствам массовой информации и интернету. Одно дело, если бы Мохов был под следствием, — тогда это возможно.

Даже если скопинскому маньяку обрежут все интернет-провода, существует Wi-Fi, через который он может заходить в соцсети и общаться с журналистами.