Забрасывал камнями и угрожал смертью. Мужчина на протяжении недели нападал на посольство России в Нью-Йорке

На протяжении недели мужчина забрасывал камнями генкосульство России в Нью-Йорке. Он также угрожал убийством сотрудникам и посетителям консульства. На данный момент мужчина задержан.

Как передает «Газета.Ru», с 10 по 16 августа 34-летний мужчина по имени Реза Машаехи закидывал камнями консульство и его автомобили камнями. Это сопровождалось агрессивным поведением в сторону работников и посетителей консульства.

«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать машины камнями на официальной стоянке нашего консульства. И почти каждый день эти инциденты повторялись, буквально каждый день до вчерашнего дня [16 августа]. Были зафиксированы повреждения транспортных средств, повреждены ворота», — передает слова дипломата из консульства Sputnik.

Реза Машаехи выкрикивал угрозы в адрес сотрудников и посетителей на английском языке. Первый раз полицию вызвали 10 августа. Тогда ему предъявили обвинения в причинении ущерба. Машаехи повредил заднее стекло и капот одной из машин.

Через некоторое время после задержания он снова оказался на свободе. Тогда мужчина вернулся к консульству и продолжил бросать камни. По словам дипломата, генеральное консульство обеспокоено тем, что не было принято достаточно мер для защиты сотрудников от злодеяний одного и того же человека.

«Мы надеемся, что местные правоохранительные органы примут необходимые меры для обеспечения нашей безопасности, как это прописано в соответствующих международных договорах», — сказал он.

В генконсульстве РИА «Новостям» сообщили, что мужчина кричал в адрес сотрудников и посетителей фразы: «Я застрелю вас» и «Я убью вас».

По словам Генкосульства, российские дипломаты обращались в полицию каждый день. Однако злоумышленник успевал скрыться до ее приезда. При этом правоохранительные органы не сильно спешили на вызов и могли приехать спустя полчаса. Иногда уезжали, не составив протокол.

Он вел себя агрессивно в отношении посетителей миссии, а именно совершал резкие агрессивные движения, вторгаясь в их личное пространство Посольство России

То, что мужчина не успел нанести ущерб здоровью кого-либо — это счастливая случайность. Так считают в генконсульстве.

Во время первого задержания Реза Машаехи получил повестку в суд на 6 ноября. В следующие разы задержать его не удавалось, соответственно прямые доказательства причастности Машаехи к другим нападениям отсутствуют.

Повторно мужчину задержали 16 августа, когда он начал вредить уже консульству Украины. На следующий день после того, как полиция отпустила его, он направился к диппредставительству Венесуэлы. Там, как сообщило РИА «Новости», мужчина тоже навел беспорядок. Полиция опять его арестовала. Надолго ли это? Неизвестно.

Преступления, совершенные злоумышленников, квалифицируются как мелкие. При отсутствие у него криминального прошлого, он отделается штрафом. Решать это будет суд.

Мотивы мужчины так и остались неизвестными. Был ли в них политический подтекст, сказать сложно.