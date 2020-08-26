Забота об экологии как часть корпоративной этики. Как Подмосковье ушло из топ-10 регионов с самым грязным воздухом

В России обновили статистику по регионам с самым грязным воздухом. В 2019 году из топ-10 вышли Москва и Подмосковье — уровень выбросов от предприятий и транспорта здесь стал ниже. «360» узнал, за счет чего это стало возможно.

По данным отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «360»), российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу более 22 миллионов тонн загрязняющих веществ — и это только в 2019 году. Это почти 155 килограммов загрязнений на одного жителя России.

Отчет составляли по официальным данным Росприроднадзора по собственной инициативе FinExpertiza, рассказали «360» в пресс-службе компании.

Подмосковье на передовой

Самым грязным воздухом по новым данным дышат жители Красноярского края, Кемеровской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Следом за ними идут Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкирия, Челябинская и Оренбургская области и Краснодарский край.

Москве и Подмосковью в 2019 году удалось выбыть из топ-10 «грязного» рейтинга российских регионов. Если в 2018 году они занимали восьмое и седьмое места соответственно, то сегодня опустились на 32 и 31.

Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков отметил, что в период карантина уровень выбросов снизился, теперь же стало понятно, что «воздух Подмосковья становится чище без поправок на пандемию».

«Во многом это происходит благодаря производственному экологическому контролю, организованному на предприятиях, и мерам по снижению уровня выбросов, которые контролирует наше ведомство», — добавил Холодков.

В пресс-службе ведомства подтвердили «360», что существенных результатов позволяет добиться то, что подмосковные предприятия переходят на новые технологии, которые подразумевают снижение количества выбросов.

«Увеличивается количество предприятий, которые переходят на новые, экологические чистые технологии. Растет число компаний, которые заботу об экологии делают частью корпоративной этики», — объяснили в пресс-службе.

Ситуация улучшается

В Московской области, по словам Пукалова, экологическая ситуация заметно улучшается.

«Большая проблема была от свалочных газов на старых мусорных полигонах, от горения этих свалок. Эта проблема активно в Подмосковье решается, и в нашем национальном экологическом рейтинге Подмосковье растет — из последней десятки уже поднялось», — отметил он.

Тем не менее проблемы остаются, на территории региона все еще работают серьезные «грязные» предприятия.

«Подавляющее большинство предприятий, на которых происходит большой объем выбросов, подлежат федеральному экологическому надзору, как, например, „Москокс“ в Видном. Тем не менее в рамках межведомственного взаимодействия с федеральными коллегами мы принимаем участие в мероприятиях, направленных на сокращение количества выбросов», — объяснили в пресс-службе министерства.

Но решать такие вопросы, уверен директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов, существенно помогают активные жители области. Из-за повышенного внимания к экологии со стороны общественности власти вынуждены продолжать предпринимать меры по сохранению окружающей среды.

«Речь идет о повышении платы за негативное воздействие на окружающую среду, об ужесточении нормативов, обязательном установлении датчиков нормативного контроля на предприятиях первого класса опасности. Мы видим улучшение ситуации, но отлично в России пока никто не живет, хотя „хорошисты“ есть», — сказал он.

Статисты, а не экологи

Однако директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков сомневается в том, что реальная ситуация с вредными выбросами в атмосферу в России существенно меняется.

«У меня есть большие сомнения насчет объективности и достоверности тех данных, которые у нас есть. Потому что у нас в майском указе в число городов с наибольшим загрязнением воздуха не попал Магнитогорск», — заявил он в разговоре с «360».

Вопросы у экспертов вызывает организация FinExpertiza, которая предоставила отчет. В соответствии с информацией с официального сайта компании основной направленностью аналитической службы являются различные финансовые вопросы. Однако, по информации пресс-секретаря компании, в течение последних двух лет FinExpertiza периодически выпускает аналитические материалы по экологическим вопросам.

«Во-первых, должны верифицироваться критерии оценки. Во-вторых, те, кто составляет эти рейтинги, могут быть не полностью объективны или не слишком компетентны, потому что этим занимаются рейтинговые агентства», — добавил Пешков.

Роман Пукалов отметил, что в отчете и, соответственно, в рейтинге компании FinExpertiza не учитываются ни местоположение источников выбросов, ни класс опасности отходов, что в корне неверно. Поэтому новый топ-10 вполне можно назвать исключительно формальным.

Основными показателями загрязнения считаются производства и транспорт, который дает четвертую часть вредных выбросов. Наиболее опасными с экологической точки зрения считаются металлургические, угледобывающие и нефтегазовые предприятия — именно они делают статистику тройке лидеров по выбросам в атмосферу.

Сейчас же в России идет реализация проекта «Чистый воздух». Согласно ему, до 2024 года в самых загрязненных российских городах общий объем выбросов планируется снизить на 20%.