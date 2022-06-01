Заблокирует за 72 часа. В России появился сервис для борьбы со спам-звонками

ФАС России и операторы мобильной связи запустили сервис, где россияне могут пожаловаться на спам-звонки и SMS. Они участились в начале марта. При этом многие сообщения приходят от американских ботов. Новинка позволит законно и оперативно заблокировать нежелательную рекламу — всего за 72 часа. Специалисты уверены, что система будет очень эффективной.

Сервис для блокировки спам-звонков и SMS

ФАС России вместе с мобильными операторами запустили сервис обращений россиян к операторам для быстрой блокировки нежелательной рекламы — в течение 72 часов. Ресурс разработали из-за большого количества жалоб на спам-звонки и SMS, в том числе из-за рубежа. Форма для подачи жалоб уже есть на сайтах ФАС, МТС, Tele2 и «МегаФон».

Источник фото: fas.gov.ru

«С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на поступившую голосовую или СМС-рекламу и оперативно получить ответ от оператора», — заявили в регуляторе.

О планах создать такую систему стало известно в марте этого года. Тогда россияне стали получать спам в поддержку Украины. Текстовые сообщения приходили от американских ботов — зачастую с телефонных номеров с кодом +1 850 (Таллахаси, США).

Союз ФАС и операторов будет эффективным

Разработанная ФАС и мобильными операторами система действительно поможет в борьбе с нежелательной рекламой и мошенниками. Об этом «360» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Поможет. Не исключит вовсе, правда. Не стоит ожидать, что это будет какая-то панацея или серебряная пуля, которая 100% нежелательных звонков исключит. Но если даже это будет 50%, отсеет половину, это будет уже хороший результат, ради которого стоит такую систему создавать Владимир Ульянов.

Ульянов пояснил, что идеальных систем, которые безупречно фильтровали бы данные — особенно в сфере информационной безопасности, не существует. Тем не менее работа в этом направлении необходима, уверен руководитель аналитического центра.

«Сейчас большое количество нежелательных звонков, мошеннических, рекламных, поэтому бороться с ними нужно. Эту систему запустили, на практике она будет отработана, усовершенствована и эффективность ее повысится», — отметил Ульянов.

По его словам, это будет эффективно даже по отношению к тем отправителям спама, которые подделывают и меняют номера. Ведь злоумышленники рассчитывают на конкретный номер в определенное время. Если его заблокировать оперативно, их планы нарушатся. Так ситуация однозначно улучшится.

Правда, Ульянов считает, что возможны случаи, когда люди станут жаловаться, например, на телефоны конкурентов. Из-за этого необходим некий механизм обжалования решения по блокировке того или иного номера.

ФАС и операторы действуют в рамках закона

Операторы работают в соответствии с законом о связи и имеют возможность исключать неблагонадежные номера, исходя из количества обращений, пояснил генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Очень активной должна быть позиция людей. Если это одно обращение, вероятно, оно может быть ошибочным и так далее. Если это будет шквал сообщений в течение, допустим, часа, то тогда номер ставится на фильтр — смотрят, что с ним. В случае нахождения спама его блокируют Денис Кусков.

Таким образом, можно исключить случаи блокировки номеров телефонов, с которых, например, человек разослал 50 поздравлений своим знакомым.

«В данном контексте нельзя полностью полагаться на автоматику, необходимо проверять это и вручную», — заключил Кусков.