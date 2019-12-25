Забивший гантелей ребенка Роман Пронин получил срок. Вспоминаем подробности дела

Семья Натальи Крапивиной и двух ее сыновей, жила в коммунальной квартире, предоставленной ей по программе ветхого жилья. По словам старшего сына потерпевшей, Ильи Крапивина, их поселили с уголовниками.

«Изначально об этом знали в управлении муниципального жилья. Мать ходила, обращалась, просила заменить просто на другую квартиру, где уголовников нету», — рассказывал он в эфире передачи Андрея Малахова.

К слову, брат осужденного до сих пор проживает там. Сам нападавший, со слов очевидцев, был тихим, спокойным человеком, его было не слышно и не видно, сожителем матери он не был. Мало кто смог объяснить причины произошедшего.

Роман Пронин напал с ножом на Наталью Крапивину, которая в тот момент находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Преступник нанес ей 27 ножевых ранений, а также удар гантелей. Со слов Ильи, женщина потом ничего не помнила, даже моменты, когда ей рассказывали о случившемся с ее младшим сыном, Ваней.

Именно он во время драки вступился за мать, из-за чего нападавший несколько раз ударил его по голове металлической гантелью.

Надежду, по инициативе ее сестры и старшего сына, лишили родительских прав, так как, по словам Ильи, вскоре стало понятно, что женщина не будет ухаживать за пострадавшим сыном. Сам Ваня в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован и прооперирован в городской больнице Северодвинска.

Опекунство оформил старший брат Вани и его жена. Они были рядом с мальчиком во время всех его сложных операций, обеспечивали необходимый уход и помощь.

Позднее мальчик проходил лечение и в других медицинских учреждениях, в том числе находился под наблюдением врачей и лично Леонида Рошаля в Москве. Его близкие и врачи в интервью много раз говорили о том, что состояние мальчика стабильное, однако год назад он скончался. За все это время мать Вани посетила его четыре раза, пьянствовать она не перестала.

На момент смерти мальчика Пронин уже был осужден по статье о покушении на убийство двух лиц на 14 лет. Первый приговор был отменен и предъявлен новый по факту совершения более тяжких преступлений — убийства и покушения на убийство.

Стоит отметить, что сам преступник вину в ходе следствия не признал, обвинял в произошедшем каких-то третьих лиц, которые не имели к делу никакого отношения. Пронин также после соответствующей экспертизы был признан вменяемым. Ему предстоит 20,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Иван Крапивин указом президента был посмертно награжден орденом Мужества.