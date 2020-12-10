Премьер-министр Дании Метте Фредериксен извинилась за изъятие 22 детей из семей в Гренландии. Это произошло в 1950-х годах в рамках эксперимента по улучшению их уровня жизни. В итоге им разрушили и жизнь, и психику. Впрочем, привычка отбирать детей у европейцев не исчезла. За последние десять лет немало российских семей столкнулось с изъятием детей в странах Скандинавии.

В 1950-х годах правительство Дании провело неудачный социальный эксперимент. Власти решили, что одним из способов модернизации Гренландии будет создание гренландцев нового типа. Учителей и священников попросили определить детей, которых можно перевоспитать и дать «лучшую жизнь» на материковой части Дании. После жизни в Дании они должны были вернуться в Гренландию для помощи в развитии культурной связи стран. Об этом сообщает Би-би-си.

Большинство семей были против, но некоторые сломались под давлением. В итоге 22 ребенка были отправлены в Данию в мае 1951 года. Там их поместили в новые приемные семьи, где дети ощущали себя подавленно и хотели вернуться домой. За время жизни в другой стране они смогли адаптироваться и выучить датский язык. По возвращении в Гренландию восстановить общение с родными семьями они не смогли, поскольку забыли родной язык. Правительство не позволило им проживать с собственными родителями и восстанавливать знание языка. Вместо этого их отправили в специальный детдом, где якобы были лучшие условия для жизни, и заставляли говорить на датском.

На фото те самые дети и Хелен Тизен.

Дети не понимали, почему родители отказались от них, и ощущали себя подавленно. У многих жизнь пошла по наклонной. Некоторых постигла судьба бездомных, другие спились к середине своей жизни. О том, что они были частью эксперимента, стало известно лишь в 1996 году.

Одна из-подопытных, Хелен Тизен, говорила, что поддерживала связь с остальными ребятами. Сейчас живы только шестеро.

Извинений от правительства Дании ждали давно, но предыдущие правительства считали, что не несут ответственности за произошедшее. Нынешний премьер-министр Метте Фредериксен придерживается иной позиции.

«Мы не можем изменить то, что произошло. Но мы можем взять на себя ответственность и извиниться перед теми, о ком мы должны были заботиться, но не сделали этого», — сказала она.

Дети и королева Дании.

Фредериксен отправила письмо каждому из шести еще живых участников опыта с «безоговорочными и долгожданными извинениями от имени Дании». По словам Хелен Тизен, для нее это было очень важно.

Правда, эти извинения не означают, что в Дании и других скандинавских странах больше не изымают детей из семей. Социальные эксперименты уже никто не проводит, но вот ради «всеобщего блага» детей запросто могут отправить в приемную семью. И далеко не всегда это идет на пользу ребенку.

Дания

Например, датский закон об опеке считает, что оба родителя должны принимать участие в воспитании ребенка. Он требует, чтобы разведенные родители «сотрудничали», даже если в прошлом имело место насилие или жестокое обращение одной из сторон. Часто, когда матери-иностранки в таких ситуациях пытались вернуться с ребенком к себе на родину, его у них просто отбирали.

Еще один пункт гласит, что переезд в пределах страны является законным, но перевод ребенка в новую школу считается аргументом в пользу передачи его воспитания другому родителю. Таким образом, переезд сопряжен с риском потерять детей, сообщает The Local. А если вы скажите, что переезд обусловлен карьерой или чем-то подобным, то власти сочтут вас корыстным.

От датских властей пострадали и российские семьи.

Как пишет газета «Известия», в декабре 2014 года у россиянки Анжелики датские социальные службы отняли двух новорожденных детей. Поначалу никаких объяснений они не дали, а позже заявили, что малыши «не развиваются нормально с мамой». Об этой истории стало известно благодаря бывшему детскому омбудсмену Павлу Астахову.

Анжелика родилась и выучилась в России, а позже стала работать детским врачом в Копенгагене.

Двойняшек Филиппа и Эсмеральду отняли у нее вскоре после рождения, пообещав найти им хорошую датскую семью. Власти лишь разрешили ей видеть малышей раз в неделю по часу, и то навещать двух детей одновременно Анжелика не могла.

Удалось ли ей вернуть назад двойняшек, до сих пор не известно.

Еще одна история произошла с россиянкой Хелен Расмуссен в 2018 году. Она проживала в Дании с 2002 года и воспитывала двух детей от разных браков. На протяжении долгого времени она лечилась от рака, из-за чего у нее якобы и отняли детей.

«В настоящий момент российская гражданка, воспитывающая детей одна, вынуждена работать по 12 часов в сутки. Совокупность этих обстоятельств, по мнению органов опеки, позволяет говорить о невозможности матери уделять детям достаточно внимания», — передавало слова диппредставительства России агентство Russia Today.

Суд решил забрать у женщины детей. Сильно повлиять на этот процесс российская сторона не могла, поскольку у них было датское гражданство.

Норвегия

Еще хуже дела обстоят в норвежской государственной службе «Барневарн». В 2015 году более 140 специалистов в области ухода за детьми написали открытое письмо государству с заявлением о том, что служба слишком часто и быстро забирает детей из семей. В своем заявлении они говорили, что «когда свидетели-эксперты представляют свои отчеты и дают показания в суде, мы часто видим, что наблюдательная база, на которой они представляют свои отчеты, очень слабая». Это открытое письмо подписали еще 120 специалистов.

Если социальные службы забрали ребенка из семьи, то, скорее всего, назад к своим биологическим родителям он уже не вернется. Суды почти всегда принимают сторону служб опеки. Российские семьи также настрадались от «прогрессивной» Норвегии.

Например, в 2014 году власти забрали двух маленьких сыновей у россиянина Андрея Приказчикова. В 2002-м он женился на норвежке, и в браке с ней у него родились трое детей: Николай, Саша и Антон. Все было в порядке, пока один из сыновей не нанес травму норвежскому мальчику во время футбольного матча в местной школе.

В итоге к семье наведались социальные службы, решили, что родители с воспитанием детей не справляются, и двух сыновей отобрали. При этом братьев поместили в разные семьи. Службы также грозились забрать и третьего мальчика, пишет ТАСС.

В том же году у Татьяны Биткиной отобрали сына из-за участия в драке в детском саду. Мол, мама заставляла ребенка нервничать, что привело к драке. После этого мальчика отдали в приемную норвежскую семью, а Татьяне разрешили видеться с ним четыре раза в год.

Семье Татьяны Бендикене повезло чуть больше. Ее с мужем лишили родительских прав и забрали трех дочерей, после того как один из их одноклассников заявил, что родители применяли физическое насилие к девочкам. Вскоре суд изучил дело и вернул дочерей в семью.

Все в том же 2014-м, передает газета «Известия», власти забрали ребенка у еще одной россиянки. Пятилетний Оскар рассказал в школе, что мама помогла ему вырвать молочный зуб. Это посчитали неприемлемым и малыша забрали. Российские власти обещали помочь женщине, но чем закончилась история, неизвестно.

Родителям польской девочки Николы Рыбки вообще пришлось бежать из страны, пишет Первый канал. Соцслужбы решили, что ребенок слишком долго грустит. Аргумент, что Никола подавлена из-за болеющей бабушки, им показался недостаточно весомым. Ребенка изъяли из семьи. После этого родителям при помощи частного детектива пришлось похищать дочь и бежать из Норвегии. В итоге семья вернулась в Польшу, а родителям запретили въезд в страну.

Швеция

Шведскому правительству тоже тяжело угодить. На этот раз из страны пришлось бежать гражданину России.

Денис Лисов вместе с женой переехал в Швецию из Хабаровска в 2012 году. Пока пара пыталась закрепиться в стране, супруга Дениса сильно заболела и попала в больницу. У мужчины же были проблемы с документами, поэтому работал он нелегально. Все ради того, чтобы обеспечить нормальную жизнь трем своим дочерям. Шведы усилий Дениса не оценили и отправили девочек — Софью, Серафиму и Алису — в приемную семью. При этом дети попали к выходцам из Ливана, чей образ жизни сильно отличался от привычного для них.

Благодаря тому, что Денису разрешали встречаться с детьми, он смог вывезти их из страны. Он еле успел вылететь в Польшу до того, как дочерей объявили в розыск. Польские власти позже встали на сторону отца, и в 2019 году Денис вернулся с дочерьми в Хабаровск.

«Знаю, что он нас всегда любит и будет за нас бороться до конца. Он сделает все, чтобы нас вернуть, и все, чтобы мы жили счастливо», — передавал Первый канал слова Софьи Лисовой.

А уже в июне 2020 года власти накинулись на Елену Шишкину. Дело в том, что ее дочь Лиза постоянно испытывала боли в животе, но шведские врачи списывали все на колики. Тогда Шишкина показала ребенка российскому специалисту, который определил, что у девочки непереносимость молочного белка. Когда в Швеции узнали о том, что она водила дочь к врачу из России, напряглись.

В итоге соцслужбы решили, что мама слишком сильно беспокоится о здоровье Лизы и это вызывает развитие депрессии у ребенка. Девочку у Елены отобрали. Теперь вернуть ее можно будет только через суд, сообщили «Вести».

Финляндия

Еще одна страна, готовая забрать ребенка из семьи при малейшей возможности, это Финляндия.

По сообщениям газеты «Известия», у Светланы Карелиной детей фактически похитили. Ее Артем и Соня в ноябре 2012 года должны были погостить у отца в Финляндии две недели. Сами они на постоянной основе проживали с мамой в Петрозаводске. Однако спустя 14 дней в Россию они не вернулись, и Светлана поехала за ними.

Оказалось, что отец обратился в финскую соцзащиту с целью оставить детей у себя. Началось дело о лишении Светланы родительских прав. Ей даже не позволяли видеться с двойняшками. К счастью, в апреле 2013 года суд постановил вернуть детей в Россию.

А в 2017 году у россиянки Елены Смолянчук отобрали 12-летнюю дочь за то, что она якобы шлепнула ребенка футболкой. Девочку сразу же направили в приемную семью и ограничили общение с матерью. Как пишет «Газета.ru», во время единственной встречи Елены с дочкой им запрещали общаться друг с другом на русском.

Чем закончилась история, неизвестно.

Влияние на психику ребенка

Неясно, чем руководствуются европейские страны, отбирая детей у родителей. Однако совершенно понятно, что влияние на психику ребенка может быть очень пагубным.

Главный внештатный детский специалист, психиатр департамента здравоохранения Анна Портнова рассказала «360», в каких случаях действительно стоит забирать детей из семей и к каким последствиям может привести неумелое изъятие ребенка.

«Мне кажется, что ребенка можно изымать из семьи только в одном случае: это если ему угрожает какая-то опасность. Например, физические расправы, сексуальное злоупотребление, неоказание нужного ухода, морение голодом и так далее», — отметила она.

В остальных случаях ребенок должен оставаться в семье, но при этом семья должна получать социальную поддержку. Если родители не справляются с воспитанием детей или не умеют этого делать, то должен приходить социальный работник или психолог, который будет им помогать и всему научит.

Портнова также подчеркнула, что при изъятии нескольких детей из семьи разлучать их нельзя. Братья и сестры должны попадать в одну и ту же приемную семью, иначе может пострадать их психика. Дети должны сохранять тот привычный уклад и окружение людей, с которым они росли.

Изъятие из семьи — это стресс в первую очередь для ребенка. Он может скрывать его, но факт остается фактом. И стресс может тянуться долгое время. Если ребенок не сможет адаптироваться к новым условиям, будет испытывать дискомфорт и не получит должную психологическую помощь, то у него могут сформироваться посттравматические изменения личности. С пониженной стрессоустойчивостью в детях появляется склонность к депрессивным реакциям, тревожности, недоверии к окружающим и повышенной агрессивности. Все эти личностные черты впоследствии будут доставлять дискомфорт как и самому ребенку, так и окружающим. Именно поэтому в этих вопросах нужно быть крайне осторожными и внимательными.