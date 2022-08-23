За железным занавесом. Нужен ли России аналог «Миротворца»

В России отвергли идею создания базы наподобие «Миротворца». Силовые структуры должны иметь представление о тех, чей въезд на территорию страны нежелателен, однако публиковать такие данные в открытом доступе недопустимо.

России нужен свой «Миротворец»?

После скандального убийства дочери известного российского философа Александра Дугина журналистки Дарьи Дугиной в России заговорили о необходимости создания базы наподобие «Миротворца», где собирают информацию о «врагах» страны. Однако принципы, по которым на Украине создавали «Миротворец», не подойдут России, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Мы не должны уподобляться украинскому профашистскому режиму, который сделал железный занавес практически для всех Юрий Швыткин.

«Мы демократическое государство, и у нас есть соответствующая законодательная база: если кто-то подозревается в совершении преступлений, к ним применяются меры уголовного преследования и так далее», — уверен собеседник «360».

Юрий Швыткин подчеркнул, что «Миротворец» далек и от законов самой Украины, так как призывает и помогает преследовать людей за их взгляды. В России такого преследования быть не может, заявил парламентарий.

«Мы не должны отгораживаться железным занавесом. Должна быть оперативная работа — и она ведется со стороны правоохранительных органов, есть достаточно много резонансных задержаний лиц, которые готовили террористические акции, поэтому говорить о бездействии наших спецслужб излишне», — подчеркнул он.

База нужна, но закрытая

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников уверен, что сама по себе база, в которой собиралась бы информация об иностранных гражданах, представляющих опасность для России, быть должна — но исключительно у силовых структур, в закрытом доступе.

Должна быть информационная база, где хранились бы данные на предполагаемых участников незаконных формирований, на людей, проповедующих экстремистскую идеологию и так далее Иван Мельников.

Однако вести базу, по мнению Мельникова, необходимо не на основании гипотез и предположений, а на основе фактов и доказательств преступной деятельности или экстремистских наклонностей.

«Тогда у нас есть законодательные инструменты. В частности, если есть реальные доказательства того, что иностранный гражданин представляет угрозу для безопасности России, МВД или Федеральная служба безопасности может выдать уведомление о нежелательности пребывания такого человека на территории РФ», — объяснил он.

При этом Мельников особенно подчеркнул, что такая база может быть только закрытой, так как в противном случае она будет нарушать законодательство Российской Федерации.