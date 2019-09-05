За Вайнштейном и Джексоном. Меган Маркл наняла скандальных американских пиарщиков спасать свою репутацию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл долгое время пользовалась всеобщей симпатией и популярностью, но всего за год жизни в Букингемском дворце ей удалось настроить против себя семью и поклонников. Чтобы восстановить утраченный имидж, Меган пришлось в обход традиций обратиться к американской компании Sunshine Sachs.

Перед свадьбой британского принца Гарри и Меган Маркл голливудскую актрису обожали все, а СМИ неустанно следили за личной жизнью пары. Смуглая американка представлялась всему миру настоящей Золушкой, которой удалось воплотить сказку в жизнь.

После переезда Меган в королевский дворец прошло чуть больше года, но она уже успела превратиться из наивной влюбленной простушки в лицемерную и капризную герцогиню. Вполне вероятно, тут постарались пиарщики королевской семьи, так как Меган поспешила обратиться в компанию соотечественников.

Что разрушило репутацию Меган Маркл

В последнее время новости о жизни четы Сассекских не самые радостные. Супругов, особенно Меган Маркл, начали критиковать по любому поводу, хотя некоторые из них весьма весомые.

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Всем известно, что у Меган очень напряженные отношения с отцом. Том Маркл даже не приехал в Лондон на свадьбу дочери, а после давал несколько компрометирующих интервью о Меган. Герцогиня так и не стала мириться с семьей, запретила Тому общаться с внуком Арчи, а недавно дала людям повод называть себя лицемеркой.

В Instagram-аккаунте супругов Сассекских появилась цитата Нельсона Манделы: «Воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои — те, кто устанавливает мир и начинает строить». Причем в тот же день СМИ писали об очередной ссоре Меган с отцом.

Британскую герцогиню уличили в лицемерии уже не первый раз. Недавно Сассекские дали интервью модному журналу Vogue UK, в котором заявили, что не планируют заводить более двух детей. По словам пары, их очень беспокоит ограниченность ресурсов и перенаселение. Чуть позже эти слова вызвали негодование у экоактивистов: супруги отправились на Ибицу частным самолетом и совершили четыре полета за несколько дней.

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Еще Меган Маркл известна своим сложным характером. СМИ не раз писали о предполагаемом конфликте герцогини с Кейт Миддлтон, новый повод для сплетен Сассекские дали, когда резко разъехались с принцем Уильямом и Кейт. Также из-за конфликта двух герцогинь благотворительный фонд Гарри и Уильяма пришлось разделить на две части.

А еще Меган не смогла ужиться с прислугой. Известно, что с ноября супруги Сассекские распрощались с четырьмя личными помощниками, а в конце августа пара наняла уже третью няню за три месяца. Тем временем СМИ выяснили, что сотрудники дворца давали Маркл обидные прозвища: «ураган Меган», «герцогиня сложная» и другие.

От герцогини до Харви Вайнштейна один шаг

Теперь пиаром и общественной жизнью герцогини будет заниматься голливудская компания Sunshine Sachs. В свое время она сотрудничала с продюсером Харви Вайншейном, который проходит по делу о сексуальных домогательствах, и певцом Майклом Джексоном — его уже после смерти обвинили в педофилии. Впрочем, у Sunshine Sachs были и более благонадежные клиенты: Бен Аффлек, Джон Бон Джови, Леонардо Ди Каприо, Снуп Догг, Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк и другие.

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Стоит отметить, что, обращаясь в американскую компанию, Меган Маркл в очередной раз нарушает традиции королевской семьи. Сотрудники Букингемского дворца были шокированы решением герцогини, особенно учитывая то, что у Гарри и Меган уже был опытный специалист по связям с общественностью. Раньше пиаром супругов занималась Сара Латам. Она была старшим советником президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году и работала на Билла Клинтона в Белом доме.

«В последние несколько месяцев супруги игнорировали советы своей высокопрофессиональной команды. Во дворце ошеломлены тем, что они решили слушать чужаков в Голливуде», — рассказал газете The Sun королевский инсайдер.

Так или иначе, теперь продвижением нового благотворительного фонда Гарри и Меган Sussex Royal займется известная своими «темными стратегиями» компания Sunshine Sachs. Однако некоторые считают, что этот шаг может стать очередной ошибкой Меган Маркл и окончательно разрушить репутацию герцогини.