Театральный скандал. Руководство СПбГУП отчислило группу студентов за попытку вступиться за уволенных преподавателей

Актерскую группу студентов Санкт-Петербургского гуманитарного университета расформировали после скандала с увольнением педагогов Левицких. Последних сняли с должности за проведение очных занятий во время локдауна. Когда студенты решили вступиться за педагогов, ученый совет СПбГУП решил отчислить и их.

Что произошло?

Конфликт между студентами театральной группы, педагогами Левицкими и руководством СПбГУП начался еще в марте, сообщил портал 78.ru.

В период пандемии все занятия были переведены в режим дистанционного обучения, но группа студентов попросила преподавателей провести с ними очные занятия. Чета Левицких откликнулась на просьбу и начала на деньги студентов снимать помещение в Театре Поколений для проведения уроков. Об этом узнали в ректорате, после чего преподавателей уволили по статье об аморальном поведении. Левицкие обжаловали решение и выиграли дело в суде. В сентябре их вновь уволили уже по другой статье.

Позже студентам якобы предложили подписать заявление с просьбой к вузу вернуть деньги, отданные преподавателям за съем помещения, но никто на это не согласился. Тогда всем пригрозили отчислением, а одной из студенток стало так плохо от происходящего, что она упала в обморок.

После этого начался новый этап разбирательств. В ходе него руководство опросило 25 студентов и пятерых родителей, провело расследование дела и пришло к выводу, что учащиеся тоже повинны в произошедшем и должны быть отчислены из университета.

Позиция СПбГУП

Руководство СПбГУП опубликовало свою позицию и решение об отчислении на официальном сайте учебного заведения.

Актерскую группу третьего курса обвиняют сразу в трех нарушениях. Первое — участие в незаконном сборе денег для бывших преподавателей СПбГУП супругов Левицких и участие в проведении Левицкими подпольных занятий в период локдауна. Второе — организация постановочных видеосъемок фейкового «обморока» одной из студенток с целью дискредитации руководства вуза, ложный вызов полиции по телефону и распространение в интернете и СМИ недостоверных сообщений. Третье — организация беспорядков, шельмование и унижение преподавателей и сотрудников вуза студентами уже в ходе работы комиссии.

По словам комиссии, поведение студентов шокировало их своей лживостью, «потерей памяти», использованием шпаргалок и заученными ответами. Они оказались не знакомы с учебным уставом, собственными договорами и «имели странные представления о своих правах и никаких — о своих обязанностях».

Руководство отметило, что такое поведение является беспрецедентными для всей 95-летней истории СПбГУП.

«Взаимодействуя с комиссией, студенты вели себя как представители подростковой криминальной группировки с сотрудниками правоохранительных органов: отказывались называть имена соучастников своих действий, выборочно теряли память и так далее», — говорилось в сообщении.

По мнению комиссии, в таком поведении учащихся виноваты бывшие преподаватели Левицкие, которые по-прежнему имеют большое влияние на них. Более того преподаватели оказали воздействие не только на студентов, но и на их родителей, что привело к тому, что те стали вступаться за них, организовывать провокации и писать жалобы в различные инстанции.

«Жалобы написаны словно под копирку и не содержат сведений о реальных нарушениях прав студентов, представляют собой в основном пересказ слухов и вымыслов. Кое-где жалобщики путают свой пол», — заявили в университете.

Комиссия также не нашла подтверждения новостям о силовом удержании студентов в университете и обмороке студентке.

В ходе трехчасового заседания учебный совет решил расформировать актерскую группу, а также отчислить большинство студентов. Решение по поводу того, кто останется в ВУЗе, а кто уйдет, будет приниматься на основе поведения учащихся во время общения с комиссией. Некоторые из студентов все же признали свои вину и принесли извинения университету.

Позиция студентов и Левицких

Ранее своей стороной происходящего со СМИ поделились Левицкие и студенты.

Валентин Левицкий рассказал 78.ru, что его незаконно уволили из университета в марте. Он оспорил это решение в суде и выиграл, но в СПбГУП его отказались восстанавливать без приставов.

«Потом университет уведомил, что нас уволят из-за истечения контракта. В августе нам вынесли указ о восстановлении, а затем о новом увольнении по другой статье», — заявил он.

После этого преподаватель вновь обратился в суд, чтобы обжаловать второе увольнение. Тогда, по его словам, руководство решило гарантировать себе победу в суде, заставив студентов подписывать заявления, дискредитирующие Левицких. Те отказались, чем и вызвали гнев ректората.

По его словам, студентов насильно удерживали в кабинете ректора 27 сентября, принуждая подписать заявления.

Портал 78.ru также заполучил фото документа, на котором было написано: «Мы осознали свою вину, приносим университету извинения и просим не применять к нам строгих мер, поскольку по существу являемся пострадавшими. Рассчитываем на понимание университетом наших позитивных мотивов участия в нелегальных занятиях и грубого нарушения контракта с СПбГУП».

О том же сообщало издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на студентов, пожелавших остаться анонимными. Они рассказали, что им поставили ультиматум — либо подписать заявление с просьбой вернуть деньги, либо быть отчисленными.

Происходящее оказало такое давление на психику учащихся, что одна из студенток от перенапряжения упала в обморок, после чего ей вызвали скорую. Те студенты, которые на встрече в кабинете не присутствовали, вызвали полицию, чтобы разрешить конфликт. В итоге сотрудник органов посоветовал жалобщикам обратиться в прокуратуру.

Студенты последовали совету и направили обращения в прокуратуру, Министерство образования, Рособрнадзор, в адрес учредителя ГУПа и Федерации независимых профсоюзов России.

После того, как ректорат СПбГУП стал говорить о том, что девушка, упавшая в обморок, все сымитировала, ее родители задумались над тем, чтобы также подать заявление о клевете.

Пока неизвестно, будут ли студенты оспаривать решение о собственном отчислении из университета.