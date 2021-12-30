За занятия спортом будут возвращать деньги. Сэкономить получится и за себя, и за ребенка

С 1 января 2022 года россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Мера будет касаться как фитнес-клубов, так и спортивных школ. Юристы уверены, что нововведение популяризирует спорт среди населения и повысит здоровье.

Вычет за спорт

С 1 января 2022 года россияне смогут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Нововведение позволит сэкономить 13% стоимости оплаченной услуги, в итоге в год удастся сохранить до 15 600 рублей при максимальных расходах в 120 тысяч. При этом получить вычет за потраченные деньги в 2021 году не получится.

Претендовать на налоговый вычет может любой совершеннолетний россиянин, выплачивающий НДФЛ. Родители тоже имеют право вернуть деньги за своих детей. Для налоговой инспекции придется собрать документы, которые подтвердят оплату, справку 2-НДФЛ, декларацию 3-НДФЛ и банковские реквизиты.

Основной деятельностью организации, предоставляющей услугу, должны быть физкультура и спорт. В случае с несовершеннолетними понадобится свидетельство о рождении. Исключение из правила составляют только те, у кого отсутствует облагаемый доход, например безработные.

Для получения денег можно подать заявление напрямую работодателю, и тогда он временно прекратит удерживать 13% от зарплаты до тех пор, пока не будет исчерпана сумма вычета. Он вправе ежемесячно уменьшать налогооблагаемую базу на сумму вычета.

Кого коснется мера

Получить налоговую льготу со следующего года довольно просто. Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев объяснил «360», что перечень организаций, с услуг которых можно получить налоговый вычет, максимально расширен. К ним относятся как фитнес-клубы, так и занятия в платных спортивных школах.

«Когда готовилось постановление правительства, сначала хотели перечислить перечни занятий спортом, а потом сделали максимально широкий круг возможных организаций», — объяснил юрист.

Председатель Объединения спортивных болельщиков Всеволод Алексеев не исключил, что в будущем нововведение будет касаться не только частных, но и государственных спортивных услуг в рамках внебюджетной деятельности.

Но говорить о том, какой абонемент выгодно взять, пока что преждевременно. Юрист напомнил, что максимальная сумма по социальному налоговому вычету фиксированная. Если россиянин потратил на спорт меньше, то 13% будут высчитываться из этих денег.

Популяризация спорта

Нововведение отвечает указу президента о национальных целях развития России до 2030 года. Юристы напомнили, что в спорт в ближайшем будущем должны быть влечены не менее 70% россиян. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, появление налогового вычета на спорт говорит о том, что государство приравнивает расходы на физкультуру к социально значимым, и это так, потому что деньги идут на оздоровление. Алексеев уверен, что мера поможет популяризировать спорт среди населения.

«Эти нормативные документы будут способствовать тому, чтобы люди начинали заниматься спортом, в том числе через спортивные услуги улучшать здоровье. Если человек понимает, что хотя бы часть средств будет компенсирована, то это позволит ему тратить деньги и находить время для занятия спортом, который будет для него более доступным», — рассказал Алексеев.

По мнению Сергея Алексеева, от нововведения выиграют обе стороны. Сейчас у россиян появилась мотивация откладывать деньги на здоровье и укреплять его при помощи спорта. Это значит, что государство будет тратить меньше денег на лечение людей.