«За провинность в ход шли шампуры». Дети мордовского священника рассказали о насилии в семье

В Мордовии священника обвинили в насилии над своими детьми. Они рассказали о жестоком обращении и даже о домогательствах: бывший настоятель якобы заставлял их есть фекалии, бил, а в качестве наказания запирал в подвале. Сам мужчина все отрицает и говорит о мести со стороны старших детей.

Бывшего настоятеля Никольской церкви мордовского села Сорлиней Сергия Смолякова обвиняют в домашнем насилии. Шестеро его детей, как родных, так и приемных, обратились в полицию. Всего в семье 12 детей, старшие, по информации издания «Ридус», силой забрали младших из дома священника.

Сын Смолякова Михаил рассказал, что обратиться за помощью их вынудил случай, когда отец набросился на них с гвоздодером. Это произошло еще в ноябре, однако сама история стала известна только 14 декабря.

Дети уже дали показания: они обвиняют священника в том, что он бил их, запирал в подвале без еды, воды и отхожего места. Запертый ребенок справлял нужду в углу помещения, за это его якобы заставили съесть собственные фекалии. Мужчина также якобы запрещал детям пользоваться мобильным телефоном, лишал сна.

Также, по словам Михаила Смолякова, двое его несовершеннолетних братьев с сентября находятся в монастыре в Абхазии, с тех пор родня ничего о них не знает. При этом органы опеки якобы не предпринимают никаких мер.

Одна из дочерей Смолякова сообщила следователям, что когда ей было шесть и 13 лет отец подвергал ее сексуальному насилию. Сейчас мужчину уже задержали правоохранительные органы. Дело заведут также и на сотрудников органов опеки — за халатность. Самого священника подозревают по нескольким статьям, в том числе и по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетних. Прокуратура требует заключения Смолякова под стражу.

Отец карающий

Старшие дети рассказали, что происходило в доме священника, когда они росли. Одну из первых приемных дочерей били ремнем за то, что она плакала, когда ее только забрали. Второй приемный ребенок тоже оказался замкнутым, методы воспитания, по словам старших, остались прежними.

«Также в качестве наказания девочек морили голодом. Из-за постоянного страха сестры не могли наесться. ​Чтобы отучить их от этого, могли поставить кастрюли несоленого риса и заставить все съесть. Она давилась, но ела. Знала: если откажется — ​будут бить…», — процитировало издание «Столица С» слова детей.

Семья, по данным издания, жила на пожертвования, не было ни нормальной еды, ни одежды, однако органы опеки не отказывали священнику в очередных усыновлениях. При этом наказывали детей жестко: не только грозили адом за съеденные конфеты, но и запирали в домашней одежде в сыром и холодном подвале.

«Мы все были запуганные, замкнутые, не общались со сверстниками и не рассказывали никому об издевательствах. Вы думаете, соседи ничего не знали? Знали, но предпочитали молчать. Не было ни одной проверки со стороны органов опеки! У родителей везде полно знакомых», — рассказали старшие.

Наказывали домочадцев и за нарушения поста — в части соблюдения формальных церковных правил. По их словам, Смоляков был очень строг. Однако после службы якобы мог сесть пьяным за руль.

«За каждую съеденную конфету нас били ремнем до посинения. За провинность в ход шли шампуры, шланги, палки. Могли душить так, что ребенок падал без сознания», — говорили дети.

Среди знакомых семьи священника был и врач, к которому обращались, когда дети получали какие-то травмы дома. Одна из старших дочерей рассказала о том, что медик даже шутил, что детей пора застраховать — так часто они что-то себе ломали.

Сначала, по словам старших детей, они обратились в органы опеки, чтобы вопрос решился там, но показания якобы записали не полностью. Тогда они пошли в полицию. Михаил Смоляков хотел забрать младших детей к себе, за это Сергий написал на него встречное заявление в правоохранительные органы.

Ответ родителей

Сам отец Сергий отказывается от всех обвинений. Он говорит, что старшие сыновья просто мстят ему — причины как духовные, так и материальные. Раньше, по словам священника, сыновья владели автосервисом, а потом мужчина продал его с их согласия, так как те «не могли платить по кредитам».

«Потом, видимо, поняли, что ситуация совсем плохая и возможностей уже таких нет, как были раньше, и начали таким образом то ли мщение, то ли непонятно что», — объяснил он.

По словам детей, родители заставляли работать их за еду — сначала на ремонтных работах в церкви, потом в автосервисе. Причем работали они вместо школы, но никто не предпринимал мер — якобы были задействованы связи.

«С другой стороны, была еще конфликтная ситуация, когда они пришли требовать паспорта, и был инцидент с ними серьезный», — рассказал мужчина.

Этот инцидент, по словам детей, тот самый случай, когда отец напал на них с гвоздодером, отказавшись отдавать документы подростков. Супруга Сергия Смолякова утверждает, что на самом деле это сыновья избили отца.

«Видимо, у них что-то случилось с головой. Я не понимаю, откуда это пошло. Неадекватность такая непонятно откуда взялась», — говорит священник.

Однако встречное заявление он написал не по факту избиения, а якобы из-за похищения несовершеннолетних. В епархии заявили, что о произошедшем конфликте уже знают, однако личная жизнь священника их не касается.

«Он находится за штатом… Он по болезни где-то полгода не служил. По стоянию здоровья попросился за штат. <…> Мы отвечаем за него как за священника. А тут семейные отношения, мы не вправе в семью вмешиваться. Как к священнику вопросов к нему не было», — сказал секретарь епархии отец Сергий Демашкин.

Он добавил, что «обвинить можно любого человека. Время покажет, следствие выяснит».