За провалы надо платить. Терпение Фонда кино лопнуло

Российские любители кинематографа взбудоражены новостью о том, что отечественный Фонд кино решил через суд взыскать с кинокомпании KD Studios (прежнее название — Kinodanz) 45 миллионов рублей. Долгие годы зрители ждали, когда же государство потребует вернуть копеечку кинодельцов, которые снимают «откровенный шлак», и, кажется, это время наступило.

Сдержанное ехидство и комментарии в духе «осторожно, злая карма» вызвал и тот факт, что компания Kinodanz в прошлом году оскандалилась из-за претензий, которые она выставила видеоблогеру BadComedian (Евгению Баженову). Он якобы превысил объем цитирования в разгромной рецензии на фильм «За гранью реальности». Баженова попытались заставить по суду выплатить миллион рублей и удалить ролик. Однако дело кончилось пшиком — стороны заключили мировое соглашение, детали которого неизвестны до сих пор.

Несмотря на известность, которую получил фильм «За гранью реальности» после рецензии Баженова, в прокате он провалился. Также, как и следующий фильм KD Studios под названием «Эбигейл». Именно на него были выделены деньги Фонда кино.

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Иск был подан 30 декабря 2019 года и принят к производству 10 января наступившего года. Судебное заседание назначено на 26 февраля. Фонд намерен взыскать 45 миллионов рублей, которые были выделены на условиях стопроцентного возврата, и 292 тысяч рублей неустойки. Прочие подробности иска пока не разглашаются.

По некоторым источникам, часть бюджета, а именно, 40 миллионов рублей, была выделена на безвозвратной основе.

По данным Единой автоматизированной информационной системы о показах фильмов, всего Kinodanz на безвозвратной основе на производство фильмов «За гранью реальности», «Эбигейл» и «Танцы насмерть» получил субсидии на 52 миллиона рублей. Все фильмы в прокате не окупились.

Стимпанк пополам с фейсалмом

Отечественный образчик стимпанка «Эбигейл» снимали больше двух лет. Режиссер Александр Богуславский работал в Таллине, Санкт-Петербурге, Ленобласти и на «Мосфильме». Многие локации частично или даже полностью были созданы с помощью компьютерной графики. В главных ролях заняты актеры Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Тинатин Далакшвили и Глеб Бочков.

История посвящена юной Эбигейл, которая живет в изолированном от всего мира городе. Власти утверждают, что в нем была эпидемия, и любого, кто потенциально является разносчиком заразы, немедленно изолируют. Отца Эбигейл забрали, когда ей было шесть лет. Став старше, она отправляется на его поиски. Ей открывается тайна — на самом деле город насыщен магией, и она сама ею тоже владеет.

Фильм вышел на экраны в августе 2019 года и при бюджете 155 миллионов рублей собрал всего 105 миллионов.

В провале можно, конечно, обвинить злопыхателей, которые обвинили сценаристов в краже идеи у Ника Перумова. Задолго до премьеры, по трейлерам, они опознали в Эбигейл Молли Блэкуотер, героиню цикла его книг. Или даже поклонников Баженова, которые провозгласили «в кинотеатр — ни ногой» и решили ждать фильм на торрентах.

Но даже те зрители, которые сходили в кинотеатр, радости получили мало.

Например, пользователь под ником Nata Sha отметила шаблонный ход событий, бездумный и неуместный.

«Батальные сцены тупы, скучны и однообразны. Не понятно, фильм подростковый или детский — получился неудачный компромисс. Почти каждый диалог вызывал желание сделать „фейспалм“. Наверное, именно поэтому актеры так неловко и растерянно выглядят — они будто не понимают, в чем суть происходящего, и почему они делают то, что делают», — написала она в отзыве.

Прочие комментаторы также отметили жестоко порезанный и убого смонтированный сценарий. Они подчеркнули, что «на первом часе скрипишь зубами от банальности происходящего, а на последнем часе засыпаешь еще до финальной битвы».

Зрители пожалели актеров, которым пришлось хоть как-то оживлять сценарий, и признали, что больше всех повезло Риналю Мухаметову, который был немым.

Но надо отметить, что комментаторы оценили качественную компьютерную графику, богатые декорации и «любовно проработанный стимпанк».

Хоть трава не расти...

Объективности ради надо признать, фильмы кинокомпании KD Studios не единственные отечественные киноленты, не окупившиеся в прокате. После того, как в октябре прошлого года в публичное поле попала База данных господдержки российского кино, стало известно, что с 2015 года более трети отечественных фильмов не смогли окупить полученные субсидии. Из 38 кинолент 14 собрали даже меньше, чем выделило государство на их производство.

Самыми громкими провалами стали боевик «Семь пар нечистых» и комедия «Крымский мост. Сделано с любовью». Первый при вложении в 119 миллионов рублей принес меньше миллиона, второй — при финансировании в 100 миллионов вернул в казну чуть больше 70 миллионов.

Источник фото: РИА «Новости»

Выяснилась еще одна любопытная подробность. Создатели фильмов могут получить у Минкульта финансирование, всего лишь пообещав закончить фильм и сдать копию на хранение государству. Выпускать их в прокат или представлять на кинофестивалях сделанное они не обязаны.

Например, на съемки 80 фильмов казна выделила почти два миллиарда рулей. Из них 50 картин посмотрели не более десяти тысяч человек каждый, около тысячи зрителей увидели остальные 30 фильмов.

Так что у Фонда кино впереди работы — не початый край. Злопамятные кинозрители, немало пострадавшие от отечественного кинематографа, запаслись попкорном и строят обширные и мстительне планы.