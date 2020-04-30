Из-за пандемии за «Оскар» в этом году поборются фильмы, которые выходили лишь онлайн. Давно пора?

«Это решение антикризисное. Конечно, никто не хотел бы, чтобы премия не состоялась. А ввиду нынешних событий многие картины действительно минуют кинопрокат и вроде как вынуждено лишаются возможности получить „Оскар“», — заявила в разговоре с «360» генеральный директор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт.

При этом она отметила, что обычно большая часть картин, которые попадают на «Оскар», выходят осенью. Существует своеобразный путь через фестивали. При старых условиях это было бы небольшим резоном, чтобы все же выпустить эти картины на большие экраны. Нововведение же снимает с продюсеров обязанность выйти именно в кинотеатрах.

Наверное это с точки зрения старого уклада кинобизнеса несколько грустно. Мы привыкли все же смотреть картины, достойные таких наград, на большом экране Мария Вогт генеральный директор «Бюллетеня кинопрокатчика».

Собеседница «360» также добавила, что последнее время в сфере кино не знали, что делать с премьерами, которые состоялись лишь в Сети, например, в Netflix. Специалисты не знали, стоит ли их бойкотировать.

Причем, по версии генерального директора «Бюллетеня кинопрокатчика», это абсолютно не означало, что те или иные картины не достойны внимания жюри. Их качество никто не обесценивал. Просто так был устроен рынок. Это система, о которой продюсеры однажды договорились. Так рынок формировался в Голливуде десятилетиями.

«Сейчас же наверное некое промежуточное состояние отрасли. В перспективе порядок выстроится. Так или иначе, бизнес построен на том, чтобы получать максимальную прибыль с помощью каждой модели монетизации. Рынок будет регламентировать бизнес. Более того, само сознание меняется, онлнай-платформы доказывают свой рост, свою платежеспособность. Будем наверное наблюдать пересмотр правил», — отметила Вогт.

Правда, по словам организаторов, допуск фильмов, которые показывались только онлайн, будет действовать до тех пор, пока не откроют кинотеатры. «В дату, которая будет определена Академией, и когда кинотеатры вновь откроются в соответствии с федеральными, государственными и местными указанными руководящими принципами и критериями, это исключение из правил больше не будет применяться», — подчеркнули организаторы.

Из-за вспышки COVID-19 кинотеатры в округе Лос-Анжелес штата Калифорния закрылись еще 16 марта. Между тем, показ картин в кинотеатрах именно этого округа всегда бы обязательным условием для участия в «Оскаре».