Сравнили с мужчиной и обозвали феминисткой. В Южной Корее олимпийскую чемпионку затравили за короткую стрижку

Южнокорейска лучница Ан Сан стала трехкратной олимпийской чемпионкой в соревнованиях по стрельбе из лука. Только на родине ее успехам не порадовались, а подвергли травле. Все из-за того, что у девушки слишком короткая стрижка.

Лучница Ан Сан в свои 20 лет уже вошла в учебники по истории. Она победила в смешанных, женских и одиночных соревнованиях по стрельбе из лука, а также побила 25-летний олимпийский рекорд. Девушка стала первой южнокорейской спортсменкой, выигравшей более двух медалей на летних играх. Она также является первой женщиной с 1904 года, выигравшей три золота в стрельбе из лука на одной Олимпиаде.

Не понравилась стрижка

Только вот в Сети о ней заговорили не из-за ее поразительных достижений в Токио. Репортер New York Times Келли Касулис Чо в Twitter рассказала о том, что спортсменка подверглась травле в Южной Корее. Некоторые мужчины раскритиковали Ан Сан за короткие волосы, делающие ее «похожей на мальчишку».

Еще один пользователь в Twitter заявил, что некоторые онлайн-группы назвали спортсменку «феминисткой» в негативном контексте. Причиной таких выводов все так же была ее прическа. А некоторые потребовали, чтобы она извинилась и даже вернула свои олимпийские медали.

Травля в сторону Ан Сан вызвала большую волну негодования и поддержки со стороны женщин. По сообщениям Independent, в сети начался флешмоб, где девушки поделились фотографиями своих коротких волос. В социальных сетях было о опубликовано не менее шести тысяч фотографий женщин с короткой стрижкой. Некоторые писали, что собираются вновь постричься в честь Ан Сан.

Южнокорейский политик Сим Сан Чжун также публично встал на сторону спортсменки. Он попросил людей избавиться от предрассудков и заявил, что поддерживает Ан Сан.

Реакция спортсменки

Спортсменка не стала отмалчиваться по поводу травли и высказывалась против критики в своих Stories в Instagram. Она поделилась фотографиями некоторых комментариев, что успела получить и подписала их: «Пока вы посылаете мне сообщения, сидя в своей комнате, из-за собственного комплекса неполноценности, я выигрываю золотые медали на Олимпийских играх».

Ранее, когда ее спросили, почему она так коротко постриглась, Ан Сан объяснила, что так удобнее.

По сообщениям France 24, это не первый раз, когда спортсменка сталкивается со сложностями в мире спорта. Ее путь к вершине был непростым.

Она начала заниматься стрельбой из лука в начальной школе. Согласно местным источникам, изначально девушка записалась на занятия, потому что там давали бесплатную жареную курицу. Однако школьная команда была тогда предназначена только для мальчиков.

Сначала директор школы посоветовал ей перейти в другую школу, если она хочет заниматься стрельбой из лука. Ан не сдалась и продолжила настаивать на своем. В конце концов из-за нее школа основала команду по стрельбе из лука для девочек.