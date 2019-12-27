«За Колю и двор стреляю в упор». Как россияне отреагировали на «Союз Спасения»

Почти два века назад 26 декабря произошли события, громко откликнувшиеся в истории нашей страны. К восстанию декабристов нас отсылает и традиция русской либеральной мысли, возвестившей начало революционных процессов в Российской империи. Боготворимые одними и ненавидимые другими, они не приемлют полутонов даже спустя столько времени. Телеканал «360» собрал мнение российских зрителей, окунувшихся сегодня в морозный санкт-петербургский день 1825 года. Стоит ли идти на «Союз Спасения» — читайте в материале колумниста «360».

Мы знаем, что многие мучаются выбором, сходить ли на фильм. Признаем, что этот страх возник не на пустом месте — русское кино не раз давало повод для неприятных разочарований.

Однако есть то, на чем сходятся мнения всех посмотревших картину — она зрительно прекрасна. Снежная столица Российской империи, гулкие дворцы, золото аксельбантов на мундирах — все как мы любим.

Поэтому если вам нужна доза чистого эстетического наслаждения — идите не раздумывая.

Однако больше всего зрителей и кинокритиков заинтересовала трагедия, развернувшаяся на Сенатской площади. Не секрет, что либерализм и идеология свободомыслия очень тонкие и спорные материи, поэтому еще до выхода фильма было очевидно, что зрители разделятся на тех, кто будет поддерживать декабристов, и тех, кто будет против них.

Однако что удивило многих — фильм не призывает принять сторону. Он рассказывает историю, которая, как и наша жизнь, редко бывает однозначной.

«Итог один — страна лишилась прогрессивной образованной молодежи, в которой дух свободомыслия в некоторой степени возобладал над реальностью», — подметила зрительница после просмотра.

«Глубокий, холодный и темный, как стылые воды Невы, фильм не о декабристах, нет. Он о том, как легко заварить кашу из людских судеб и несладко ее расхлебывать. О бремени власти и необходимости трудных решений. О неотвратимости перемен, форсировать которые себе дороже», — написал пользователь в Instagram.

Впрочем, мнений действительно много, россияне по-настоящему впечатлились и задумались. Так или иначе, чтобы разобраться в этом, следует сначала посмотреть самому. А мы напоминаем, что за достоверностью исторических событий лучше поохотиться в библиотеке.

В социальных сетях, конечно же, не могло обойтись и без доли юмора, который приятно разбавляет серьезность картины.