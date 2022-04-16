За каждым сухим докладом по спецоперации стоят подвиги реальных людей

Минобороны России ежедневно публикует новые цифры по спецоперации на Украине. Военные сообщат о количестве уничтоженной техники и эвакуированных жителей. Но это не просто цифры, а реальные подвиги российских бойцов. Такое мнение высказал руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Реальные подвиги

С точки зрения военного освещения хода действия специальной операции это такой рутинный аспект, когда нам официальный представитель Минобороны ежедневно докладывает об успехах нашей группировки. Нужно понимать, что за каждым из этих сухих докладов стоят реальные человеческие подвиги.

Люди идут с оружием в руках, идут с оружием на очень сложное дело, то есть за плечами у них остаются освобожденные территории, которые не всегда остаются в том должном виде, в котором люди помнят эти места. Они после боев и разрушены, лишены привычной инфраструктуры и социальные аспекты там очень сложно налаживаются.

Важно, что за каждым из этих взятых населенных пунктов, за каждым километром, который проходит наша армия, за плечами бойцов остаются люди, которые живут на этих территориях. Идет процесс восстановления жизни на этих территориях. То есть мы одновременно следим за победами наших вооруженных сил и попутно следим, как на освобожденных от украинских властей территориях начинается новая жизнь

Поэтому, на мой взгляд, мы оцениваем чисто военные успехи, то есть у нас к тому количеству уже уничтоженной военной инфраструктуры и конкретных боевых систем прибавляются новые, мы видим после каждого заявления представителя Минобороны общие цифры, то есть они растут. Это объективно.

Но мы должны не забывать, что 2200 танков украинской армии уничтожено, а их в украинской армии около 13 тысяч. То есть процесс очень долгий и сложный и очищать украинскую землю от избыточной милитаризации, тем более работающей на западного заказчика, безусловно придется и дальше.

Что касается вот этих числовых показателей с точки зрения военно-экспертного сообщества операция идет нормально. Выполняются те задачи по сохранению гражданской инфраструктуры, сохранению жизни мирных жителей и обеспечение одновременно с ведением военных действий организации гуманитарных выходов для мирного населения, то есть сложно, но процесс идет.

Источник фото: РИА «Новости»

Пока мы видим, что пока наши войска не спешат наносить точечные удары по центрам принятия военных решений, то есть продолжается работа по нивелированию возможности МТО, тыла, поставки ГСМ, боекомплектов воюющим группировкам. То есть по сути отрезают воюющие группировки ВСУ и нацбатальонов Украины от снабжения, от тылового обеспечения, от поставки боеприпасов и, собственно говоря, блокируют эти группы для быстрейшего выполнения боевых задач.

Заявления Зеленского лживы

Любые заявления Зеленского о ходе военной кампании изначально лживы. Потому что он занимает сторону, которая вынуждена будет капитулировать. Она будет демилитаризована в любом случае. Зеленскому все прекрасно ясно. Он не будет жить на Украине. Он уже живет в Европе и будет продолжать там жить. Он никогда не вернется на украинскую землю.

Источник фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Все его хромакейные выступления конечно продолжатся. Но они не имеют никакой связи с реальностью. Что касается потерь личного состава, мы свои потери озвучим после кампании. Я думаю, этому будет уделено отдельные спикеры и отдельные мероприятия. Что касается украинских потерь, то у нас есть свои цифры, которые мы регулярно озвучиваем Вы может к ним обратиться. Они, конечно никак не бьются с цифрами Зеленского.

На мой взгляд, тут не дело меряться потерями. Стороне Зеленского стоит задуматься, что сделать для того, чтобы минимизировать потери, в том числе и с украинской стороны. Но им это совершенно не нужно, у них другие условия. Они теперь работают на полную милитаризацию Украины, на превращение Украины во второй Афганистан, во вторую Сирию образца 2015 года

Им важно создать здесь огромное поле военного хаоса, а кто будет здесь побеждать и чьи бойцы будут гибнуть в большем количестве, для западных заказчиков нет никакой разницы. Им важно, что здесь бьются представители братских славянских народов. Они выполняют свою геополитическую задачу. А задача Зеленского — прекратить боевые действия на своей территории, сохранить жизни хотя бы остатков силовых групп Украины и попытаться привести свою страну хоть к какому-то мирному знаменателю. Нет никакого смысла обсуждать цифры, которые он озвучивает. Они в любом случае лживые и не имеют никакого отношения к правде.

Дальнейшие шаги

А правда заключается в том, что большая часть территории Восточной Украины, если мы посмотрим на карты продвижения наших войск, практически переходит под контроль нашей стороны. Я думаю, что тут вопрос идет о нескольких неделях, когда основные территории Восточной Украины будут блокированы и будут нивелирована военная угроза военных анклавов. Либо они будут сдаваться в плен, мы видим в Мариуполе массовые сдачи, либо они уйдут на Запад, либо они будут уничтожаться в ходе военной кампании. Это уже выбор за украинскими силовиками, как дальше им реализовать свое будущее.

Источник фото: РИА «Новости»

Вопрос, что будет дальше в ходе спецоперации? Я думаю, что те действия, которые мы наблюдаем по работе по Николаевской, Одесской области, говорят о том, что Украину будут лишать выхода к морю. Эта цель явно обозначена, потому что выход к Черному морю — это дальнейшие провокации, размещение противокорабельных систем, попытки вновь вернуть ВМС Украины в боевое состояние.

Если наша сторона не отрежет Украину от выхода к морю, то цель операции вряд ли будет полностью достигнута. Я думаю, что сейчас сосредоточение на юго-западном направлении будет вестись очень серьезное. Полное освобождение ЛНР и ДНР и взятие под контроль Восточной Украины, я думаю, что это наиболее ближайшая оперативно-тактическая цель операции, которая реализуется с каждым днем.