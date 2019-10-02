«За» и «против» Греты. Пиар-кукла Сороса жутко раздражает людей, а политикам в кайф

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила с высокой трибуны ООН участников климатического саммита в Нью-Йорке в бездействии и пустозвонстве. Школьница заявила, что участники саммита украли ее мечты и детство. 16-летняя Грета напомнила, что до тех пор, пока власть имущих интересуют только экономический рост и деньги, в мире умирают люди и разрушаются экосистемы. Речь школьницы и правда всколыхнула весь мир, только реакция была совсем не та, на которую, должно быть, рассчитывала юная экоактивистка. «360» разбирался, как благородный призыв к спасению мира, встреченный аплодисментами, обернулся подозрениями во лжи и даже призывом к убийству.

Вместе с 15 другими школьниками Тунберг подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран — Аргентины, Бразилии, Германии, Турции и Франции. По мнению экоактивистки, именно эти страны недостаточно эффективно ведут борьбу с глобальным потеплением и тем самым нарушают конвенцию о правах ребенка.

После своей крайне эмоциональной речи на саммите ООН по климату Грета Тунберг обрела мировую славу, но вместе с поклонниками 16-летняя экоактивистка получила и критиков. Мир разделился на два лагеря: кто-то считает, что девочка смело и бойко отстаивает право на будущее, а кто-то решил, что за Тунберг стоят циничные лоббисты, а ее высказывания неискренние. Кроме того, в упрек школьнице ставят богатых и знаменитых родителей, а также психологическое заболевание.

Tesla для Греты

Актер и экс-губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер определенно стоит на стороне Тунберг. Он подарил юной активистке электрокар Tesla Model 3, так как передвигаться на машинах с двигателем внутреннего сгорания девочка отказалась напрочь.

Кстати, это была не первая встреча Тунберг и Шварценеггера. Они уже виделись в этом году в Вене. Тогда экс-губернатор Калифорнии заявил, что поражен смелостью юной школьницы. Представитель Шварценеггера уточнила, что он просил Тунберг обратиться к нему за помощью, «если ей что-то потребуется».

Политическая поддержка

В адрес активистки благосклонно высказался и бывший президент США Барак Обама. Он даже встретился с Тунберг.

Президент Франции Эммануэль Макрон также посчитал, что инициатива сторонников Греты похвальна. Он уверил общественность, что Франция не намерена вкладывать деньги в инициативы, которые увеличивают глобальный углеродный след.

«Мы не можем просто смотреть, как наша молодежь протестует по пятницам из-за изменений климата и отвечать: все в порядке, мы все правильно делаем. Нам еще далеко до цели», — написал Макрон.

Но далеко не у всех Грета вызвала такое благосклонное отношение к себе. Особенно, когда стало ясно, что она имеет отношение в Фонду Сороса. И, вероятно, именно он является кукловодом, использующим не совсем здорового ребенка в своих целях.

Увольнения за оскорбления

Тренер молодежной команды Томмазо Касалини в Facebook обозвал школьницу.

«Ш***! Она уже в подходящем возрасте, чтобы работать», — написал Касалини.

Позже он также публично принес извинения за то, что «позволил своему гневу излиться на шведскую активистку в совершенно неприемлемых выражениях». Он отметил, что очень сожалеет о содеянном, но несмотря на это итальянский футбольный клуб «Гроссето» уволил тренера.

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Сняли с должности и главу благотворительной ассоциации «Друзей «Музея Токио» Бернара Шенбо за его необдуманные слова в адрес активистки. Он не просто оскорбил школьницу, он призвал ее убить.

Шенбо критиковал в соцсети выступление Тунберг в ООН. «Эта сумасшедшая только добавляет ненависти в наше общество, в котором и так достаточно негатива», — написал он, добавив, что за это экоактивистку надо убить, выразив надежду, что какой-нибудь сумасшедший сделает это.

Впоследствии Шенбо опубликовал еще одно сообщение, в котором принес извинения и отметил, что не призывал к убийству Тунберг. Сделал он это после того, как узнал о своем увольнении.

Приглашение в Госдуму

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В России слова Греты тоже не все восприняли негативно. Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов пригласил активистку выступить в нижней палате парламента. Он написал письмо в посольство Швеции с просьбой передать приглашение Тунберг.

Однако, такое предложение встретили холодно и поддерживать не стали. Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев ранее рассказал «360», что не стал бы слушать речь девушки.

Зампред думского Комитета по международным делам Наталья Поклонская сочла неэтичным и недопустимым использование детей в политических целях.

Сейчас 16-летняя школьница Грета Тунберг входит в число номинантов на Нобелевскую премию мира в 2019 году. Несмотря на противоположность мнений, которые вызвали заявления юной активистки, ей все же удалось всколыхнуть мир.