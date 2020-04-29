За год до золотой свадьбы пропала жена норвежского магната. Его подозревают в убийстве

Один из самых богатых мужчин Норвегии был арестован из-за исчезновения его жены в 2018 году. Его подозревают в убийстве или соучастии в деле «о похищении».

Как сообщает NBC NEWS со ссылкой на главного следователя полиции Томми Бриске, бизнесмена Тома Хагена арестовали по дороге на работу. Норвежская полиция заявила, что у них есть «разумные основания подозревать» Тома Хагена в убийстве его жены Анны-Элизабет Хаген.

Они были женаты 49 лет. На момент похищения Анне-Элизабет Хаген было 68 лет. Женщина пропала 31 октября 2018 года, но СМИ стало об этом известно в январе 2019 года. На месте происшествия полиция обнаружила признаки борьбы. Первоначально следователи считали, что ее похитили с целью выкупа.

В январе 2019 года полиция сообщила, что они получили требование о выкупе и серьезные угрозы. Как сообщили норвежские СМИ, похитители требовали девять миллионов евро (около 723 миллионов рублей). Их нужно было выплатить криптовалютой.

К июню 2019 года никаких следов похищенной женщины не было найдено, а похитители не смогли доказать, что жертва находится у них. Тогда основная полицейская версия перешла на убийство, замаскированное под похищение. Полиция начала тайное расследование дела, где главным подозреваемым был Том Хаген.

«Дело характеризуется четко спланированным обманом. Поскольку другие версии не подтвердились, подозрения в отношении Тома Хагена постепенно усиливались», — заявил Броске на пресс-конференции во вторник в Осло.

Полиция подчеркнула, что хоть у них готово обвинение к бизнесмену, дело о пропаже до сих пор расследуется. Следователи продолжают свою работу.

Прокурор Аасе Кюстад Эрикссон заявил, что в среду власти будут добиваться предварительного заключения бизнесмена на четыре недели, без возможности выйти под залог.

За полтора года работы полиция изучила шесть тысяч часов записей с видеокамер. Поиски женщины велись совместно с ФБР США. Поисковые собаки обыскивали всю прилежащую территорию, а водолазы исследовали находящийся рядом пруд.

Полиция уверена, что без вести пропавшая Анна-Элизабет Хаген была убита, и «не исключает постановочное похищение для сокрытия преступления».

Том Хаген является одним из самых богатых людей в Норвегии. Его состояние оценивается в 148 миллионов евро (11,9 миллиардов рублей). Он разбогател, основав в 1991 году электрическую компанию Elkraft. Он владеет 70% акций, которая работает по всей Скандинавии.