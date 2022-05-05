Япония и другие продолжают пользоваться топливом из РФ. За это Запад может наказать их

Некоторые страны начали объяснять ЕС, что не могут отказаться от российского топлива. Сначала Япония исключила из своих планов эмбарго на нефть, теперь Союз промышленников Австрии пытается объяснить правительству, что отказываться от газа и нефти РФ для государства попросту опасно. Специалисты уверены: Запад действительно не может попрощаться с российским топливом, не навредив собственной экономике и народу. Правда, отказ от поддержки санкций грозит американскими ограничениями уже для самих союзников США.

Невозможность отказаться от нефти

Правительство Японии признало, что не может отказаться от российской нефти и присоединиться к эмбарго ЕС. Дело в том, что ресурсы островного государства ограничены. Тем не менее власти страны поддерживают такие санкции. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции.

«Ресурсы Японии ограничены, и трудно сразу идти в ногу со временем», — процитировало Хагиуду крупнейшее независимое информационное агентство Японии Kyodo.

Источник фото: Kyodo

При этом ранее руководство Японии ввело несколько пакетов ограничений против России. Они затронули российских чиновников, компании и резервы ЦБ, экспорт части товаров и технологий. Более того, Япония выслала ряд российских дипломатов и впервые с 2003 года назвала Южные Курильские острова «незаконно оккупированными Россией».

Кто еще не готов отказаться от российского топлива

Несколько дней назад появились сообщения, что Австрия намерена поддержать эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России. Об этом сообщила австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер.

«Австрия готова поддерживать нефтяное эмбарго, если ЕК и страны-участницы решатся на это. Мы к этому готовы», — процитировал министра ТАСС.

Правда, после этого Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго. По данным организации, новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дополнительным проблемам для австрийцев, а именно — к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители.

«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», — процитировало генерального секретаря IV Кристофа Ноймайера РИА «Новости».

Тем временем Венгрия будет использовать предложенную Россией схему расчетов за газ — в рублях. Это подтвердил CNN министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он отметил, что у властей государства попросту нет альтернативных источников и маршрутов поставок.

«85% поставок газа идет из России, 65% поставок нефти идет из России. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали эту ситуацию», — заявил Сийярто.

По данным Bloomberg, к концу апреля десять европейских покупателей уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в рублях. При этом четыре европейские компании уже произвели платежи.

Газовое эмбарго беспокоит некоторых представителей Европы еще сильнее, чем нефтяное. Глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа не готова к отказу от поставок газа из России.

«Нужно четко понимать одну вещь. Наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России», — отметил глава OMV.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предупредил, что в ближайшие годы Европа не сможет отказаться от российского газа. Тем временем другой политик Франции — Марин Ле Пен — сравнила эмбарго на газ и нефть РФ с харакири для Евросоюза.

«Единственная санкция ЕС, с которой я не согласна, — это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Эта мера не повлияет на Россию, но причинит вред французскому народу», — сказала она.

Нечем заменить российское топливо

Когда США начали призывать к санкциям против России, они хотели, чтобы весь мир дружно ввел ограничения. И в контексте ЕС организовать это проще, ведь это единый союз. С государствами, которые в него не входят, дело обстоит сложнее. Об этом «360» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

«Что касается Японии, она не состоит в ЕС, поэтому на нее это все не распространяется. Многие страны не соглашаются с тем, что решение должно приниматься консолидировано. Если брать ЕС, то там основными рупорами санкционного угара являются страны Прибалтики и Польша, которые проводят особую политику. Помимо того, что она проамериканская, она еще и ущербная — для них самих. Другие страны не проявляют инициативы и не желают того, чтобы все это было. Это идет вразрез с их интересами», — пояснил Оленченко.

По его словам, если государства вводят эмбарго на нефть из России, им приходится чем-то заменять топливо. А заменять нечем. В результате наносится ущерб и экономике в целом, и населению страны, отметил он.

«Политики, которые мыслят здраво и относятся к числу национально ориентированных, вслух заявляют, что такие решения для них неприемлемы. В частности, Австрия, Венгрия, Словакия. Это те страны, которые говорят конкретно: если откажутся, им придется просто закрыть государства на переучет, потому что нет энергоснабжения — нет экономики — население нечем кормить, населению негде зарабатывать», — отметил Оленченко.

Той же Японии действительно нечем заменить российское топливо. Более того, это островное государство, которое очень зависимо от энергии, пояснил ученый.

Зависимость от российского топлива

Схожей позиции придерживается и экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Он напомнил, что часть европейских стран в принципе обладает перерабатывающими мощностями, ориентированными исключительно на российские сорта нефти.

«Других вариантов у них, собственно, и нет никаких. Во-вторых, транспортировка нефти в некоторые страны Центральной Европы, которые как раз борются за то, чтобы им разрешили и дальше пользоваться российской нефтью, тоже затруднительна. Трубопроводы там есть, а если их отключить, то как ее туда завозить? Цистернами — невозможно. Да и действительно, любой завод ориентирован на определенный сорт нефти», — подчеркнул Корнеев.

Такие же проблемы, по его словам, были и у американцев, когда они отказались от нефти Венесуэлы, объявили эмбарго, а их заводы были ориентированы на топливо этой страны. Ведь одно дело — сделать политическое заявление, другое — наладить технологическую часть.

«Сделать это часто невозможно. <…> Это такие же истории, как с рублем за газ, когда объявили, что платить государства не будут, но почему-то страны продолжают платить за газ в рублях. Но никто об этом не объявляет, кроме пары стран», — отметил Корнеев.

Как страны обходят санкции и получают топливо РФ

При этом, пояснил Оленченко, у Запада есть некая система порицания, от которой отказавшиеся от введения эмбарго государства могут некоторым образом пострадать.

«Если они принимают решение и вводят санкции, то у стран происходит демонтаж экономики. Если они не вводят санкции, то могут выслушать неприятные заявления от ЕС, могут штрафные санкции получить. Но это несоизмеримо с тем, что будет, если государства откажутся от топлива РФ», — отметил научный сотрудник.

Как страны будут получать российские энергоресурсы, это уже вопрос логистики — индивидуальный, считает Оленченко. По его словам, вариантов много. Например, один из мировых лидеров энергетического сектора компания Shell в Нидерландах смешивает нефть.

«Она теперь называется латвийская нефть, потому что в латвийском порту российскую нефть смешивают с нефтью других стран: российская нефть — 49%, другая — 51%. И это уже не российская — ее продают как иностранную. Это один из вариантов уклониться от исполнения санкций. Есть и другие, поэтому каждая страна индивидуально выбирает наиболее комфортный для себя вариант», — пояснил Оленченко.

За апрель отгрузка российской нефти выросла на 17% в сравнении с мартом, рассказал Корнеев. Это означает, что нормальные коммерсанты в портах или открытом море загружают танкеры топливом РФ. Таким образом, они благополучно уходят от политических проблем и пользуются при этом энергоресурсами России.

Нефтяное эмбарго против России

В начале мая введение нефтяного эмбарго против России анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что в шестой пакет санкций также войдут ограничения в отношении еще нескольких российских банков. Компании планируют отключить от SWIFT.

Ограничения также затронут импорт нефти. По словам Борреля, решение о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в Евросоюзе, можно ждать уже 30–31 мая — на саммите Евросоюза.