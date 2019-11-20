Ребенка за руль. А отвечать за ДТП кто будет?

Среди разработанных МВД России поправок к закону о безопасности дорожного движения большой интерес вызвало предложение допустить в сопровождении опытного водителя до управления автомобилем несовершеннолетних, сдавших экзамены в ГИБДД.

В опубликованном на сайте ведомства документе содержатся уточнения к предложенной поправке.

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«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории „В“ в сопровождении опытного водителя», — говорится в тексте.

Сейчас законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для оценки регулирующего воздействия.

Начальник ГИБДД Михаил Черников уже сообщил, что его ведомство поддерживает инициативу. По его словам, Госавтоинспекция не возражает против выдачи несовершеннолетним водительских прав при условии прохождения обширного курса обучения.

«Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус», — сказал Черников на Всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД» («Юный инспектор движения»).

По его мнению, подросток должен изучать правила до 14 лет в ЮИД, а затем в юношеских автомобильных школах. В ГИБДД подсчитали, что к 2024 году в России появится 41 тысяча отрядов юных инспекторов, а их число достигнет полумиллиона. Причем речь идет о детях в возрасте до восьми лет.

Незрелость как причина

По мнению психолога и телеведущего Виктора Пономаренко, любые изменения должны проходить пилотные испытания в нескольких регионах. Затем нужно тщательно исследовать полученные результаты, так как они могут сосем не походить на ожидаемые.

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«Психология не указывает на оптимальный возраст водителя. Бывает, что в 12 лет ребенка рожают, и все в порядке. Другой — в 20 лет сам ребенок. Поэтому установить оптимальный возраст нельзя. Одно могу сказать, примерно до 15 лет энцефалограмма, которую снимают при диспансеризации детям, подросткам, она очень похожа на энцефалограмму больного эпилепсией. Настолько неустоявшиеся ритмы, настолько высокая склонность генерализации электрической активности, а значит к судорожной готовности, что, хотя бы на этом основании, я бы поостерегся допускать подростков до управления машиной», — заявил специалист «360».

Пономаренко подчеркнул, что ребенок может быть зрелым психологически, и совершенно незрелым нейрофизиологически. Спровоцировать неадекватное поведение может что угодно, темное время суток, постоянно мигающие в глаза огни встречных машин.

«Вопрос не в обучении, это сколько угодно. В критической ситуации в реальной обстановке ребенок растеряется, и его мозг не справится. Аркадий Гайдар в 16 лет полком командовал. А сейчас психологическая незрелость может до 30 лет наблюдаться. Недаром врачи говорят, что детский возраст сейчас можно до этого возраста продлевать», — заявил психолог.

Он также задался вопросом — мы бережем порастающее поколение или позволяем ему все, что угодно? И, по мнению психолога, вопрос гораздо более принципиальный, нежели разрешение на управление машиной. Дети хотят быть взрослыми, и в определенном возрасте это нормально.

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«Но быть взрослым это не значит сидеть за рулем автомобиля и им управлять. Это значит сначала научиться отвечать за свои поступки. Доказать, что ты созрел и физиологически, и психически. Будь моя воля я бы очень многим взрослым запретил выдавать права. Например, олигофренам, малоумным людям, истеричным, невротикам. Они в обычной обстановке не владеют собой, а за рулем по понятным причинам представляют опасность», — признался Виктор Пономаренко.

Он предложил не ориентироваться на опыт США, где почти все старшеклассники водят машину. Психолог напомнил, что в Соединенных Штатах и одноклассников расстреливают «давным-давно». В противовес Пономаренко предложил подумать о том, как сохранить жизнь подрастающего поколения.

«Тут нужно мнение не просто отдельных специалистов, а серьезная проработка вопроса, поскольку речь идет о жизни и здоровье наших детей. Мы в демографической яме, и нам категорически нельзя рисковать нашим молодым поколением, которое количественно очень небольшое. Есть исследователи, им я склонен доверять, которые утверждают, что жизнь молодого поколения будет в полтора раза меньше, чем, например, у нас. Потому что они редко рождаются здоровыми. Нужны доказательства и серьезные исследования», — заключил эксперт.

Кто за ответит за последствия?

Большой проблемы в предложении выдавать несовершеннолетним водительские права не увидел координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов. При условии, конечно, что будет специальная программа обучения.

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«Такая практика уже была в нашей стране, и я не помню, чтобы она приводила к каким-то неприятным инцидентам. Даже наоборот. Люди, которые научились управлять автомобилем в молодости, сохраняют эти навыки до глубокой старости», — заявил Шкуматов.

Он предположил, что МВД озвучило общественную инициативу, но не стал ее оценивать раньше получения каких-либо практических результатов. Помимо этого, его заинтересовал вопрос практического применения новой нормы.

«Понятно, что сама организация, выдавшая права, не будет отвечать за подростка, и в случае ДТП ответственность ляжет или на него, или на его родителей. Здесь, честно говоря, я затрудняюсь предположить, как все будет происходить. Подростку просто не продадут полис страхования гражданской ответственности ОСАГО. Он не может быть страхователем. Родители, скорее всего, тоже не смогут его подписать. Если полис будет мульти-драйв, там может возникнуть коллизия. Будет ли страховая компания отвечать по ДТП, в котором виноват несовершеннолетний водитель? Тут очень много нюансов, которые касаются даже не вопроса выдачи удостоверения, а сопутствующих моментов. Постановка на учет, право владения, страхование, штрафы. А если смертельное ДТП? Кто будет отвечать?» — отметил общественник.

Игры во взрослых и популизм

Вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с «360» высказал предложение, чтобы правила дорожного движения (ПДД) стали частью школьной программы.

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«Это даст очень положительный результат, больше чем НВП и разборка какого-нибудь там автомата. Помимо этого, практика выдачи прав несовершеннолетним была в Советском Союзе, когда работал ДОСААФ, и учебно-производственные комбинаты (УПК) выдавали их тем, кто изучал автодело. Права получались уже в 16 лет, когда человек заканчивал курсы, но не мог без сопровождения взрослых водить машину», — напомнил эксперт.

Ян Хайцеэр подчеркнул, что все мы граждане одной страны, и делать исключения для учеников ЮИД было бы неправильно.

«Давайте им жезл выдадим, чтобы они гаишников подменяли. Но при условии поправок, аналогичных тем, что были в советское время, может быть, такая норма возможна», — признал он.

По мнению вице-президента национального союза автомобилистов, изучение ПДД могло бы стать частью школьной программы. Если бы все их знали, количество эксцессов на российских дорогах значительно уменьшилось. Причем, в большей степени это касается пешеходов, а не водителей. С другой стороны, движение ЮИД это, все-таки игра вроде «Зарницы».

«Это некая игра, вовлечение во взрослую жизнь. Мы должны отдавать себе отчет, что подросток 13-14 лет — это еще не сознательный участник дорожного движения. Надо понимать, что дети взрослеют чуть позже. Сознанию надо дорасти, должна быть ответственность. Это все равно, что дать в руки автомат. Мы же не сажаем детей в самолеты вместо пилотов, в метро вместо машиниста поезда, это опасно. Должна быть взрослость», — подчеркнул эксперт.